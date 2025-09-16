Universitario vs Barcelona: La inesperada revelación del posible amistoso en el estadio Monumental

'Cremas' y 'azulgranas' podrían enfrentarse en un amistoso en el estadio Monumental de Ate. (L1 Max)

Una nueva noticia ha alborotado al mundo ‘crema’ luego del triunfazo 2-1 ante Melgar que lo puso en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. La posibilidad de ver a su equipo, Universitario de Deportes, enfrentándose a uno de los mejores clubes del mundo, como Barcelona de España, ha desatado la emoción de todos los hinchas.

El periodista deportivo, Gustavo Peralta, hizo la inesperada revelación en la última edición de su programa L1 Radio sobre este enfrentamiento entre ‘merengues’ y ‘azulgranas’. El reportero señaló que el mismo empresario que realizó el amistoso ‘U’ vs Inter Miami a inicios de este 2025 busca replicar ese evento, pero ahora con el cuadro de España.

En primera instancia, se tenía la información de que esta persona quería realizar un partido de exhibición entre las leyendas del Barcelona y del Real Madrid en el estadio de Universitario, sin embargo, todo esto cambió en el último tiempo, abriéndose la posibilidad de ver a Lamine Yamal enfrentando a los jugadores de Jorge Fossati en Lima.

“El mismo empresario del ‘U’ vs Inter Miami, de la empresa Sound Music Entertainment, está preparando un nuevo evento que involucra a la ‘U’. Estuvo hace unos días en España, cuando yo me enteré de eso y se hablaba que la idea principal de este empresario era las leyendas del Barcelona vs las leyendas del Real Madrid en Perú, pero eso ha cambiado”, comenzó Peralta.

La propuesta de que los mejores jugadores del Barcelona y Real Madrid midan fuerzas en el Monumental quedó atrás. Ahora, se gestiona que el conjunto encabezado por Hansi Flick viaje hasta territorio peruano para jugar ante los ‘merengues’ en el coloso de Ate. La fecha tentativa sería diciembre de este 2025.

“La idea principal es ahora que el primer equipo del Barcelona venga a jugar con Universitario de Deportes en diciembre de este año, ha estado reunido en Barcelona, se reunió con la gente de la ‘U’ para hacérselo saber, ahora lo que se está viendo son las fechas, pero está avanzado”, añadió el periodista.

Universitario jugaría amistoso con Barcelona de España en el estadio Monumental de Ate.

La fecha tentativa del Universitario vs Barcelona

La primera fecha tentativa que los organizadores apuntan es diciembre de este año. Esto debido a que durante ese mes se da el descanso en las principales ligas de Europa, lo que facilitaría que Barcelona se enfrente a Universitario de Deportes como parte de su preparación para el reinicio de sus competencias.

Lo cierto es que hay otro motivo que podría llevar a los ‘culés’ a aceptar el evento con la ‘U’. Y es que Villarreal ha solicitado a LaLiga disputar su compromiso con el cuadro catalán en Estados Unidos. Este factor acercaría a los españoles a Lima y reduciría su logística y sobre todo horas de viaje.

“Hay un partido de LaLiga que Barcelona analiza jugarlo en España o Estados Unidos, contra Villarreal, lo podría adelantar y con eso venir acá, depende de algunas cosas, pero están viendo fechas”, expresó Gustavo Peralta.

Barcelona podría venir en diciembre a Lima para enfrentarse a Universitario.

El antecedente con Inter Miami

El empresario quiere realizar el Universitario vs Barcelona por lo logrado en el amistoso ante Inter Miami, donde hubo un gran recibimiento por parte de los hinchas y el estadio Monumental de Ate lució repleto. La presencia de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y entre otras figuras más también ayudó y mucho.

En cuanto a lo futbolístico, ‘cremas’ y ‘garzas’ dieron un espectáculo en el coloso limeño, empatando sin goles en el tiempo reglamentario y forzando la definición de penales, en la cual la escuadra de Estados Unidos finalmente se quedó con la victoria (4-5).

El cuadro peruano cayó en tanda de penales en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)