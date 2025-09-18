Universitario vs Barcelona: el contundente motivo por el que amistoso en el estadio Monumental no podría jugarse este 2025

Los 'cremas' se pronunciaron sobre el posible encuentro ante el gigante de España. (Tiempo Crema)

Las recientes declaraciones de Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, han encendido las expectativas sobre la posibilidad de que el club dispute un amistoso internacional ante el Barcelona de España durante este año. La versión tomó fuerza luego de que se conociera el interés de la productora Sound Music Entertainment en organizar un espectáculo de alto nivel en Lima, motivada por el éxito logístico y mediático que significó, a inicios de año, el encuentro entre la ‘U’ e Inter Miami en el estadio Monumental.

Durante su intervención en el programa Tiempo Crema, Velazco explicó que la atención internacional sobre el equipo ‘merengue’ ha crecido de manera considerable gracias al buen momento deportivo, los títulos consecutivos en la Liga 1 y la expansión de la infraestructura institucional. “Nosotros tenemos propuestas permanentemente, nos hemos convertido en un club bastante atractivo, deportivamente hablando, incluso eventos no deportivos. Ahora le hemos sumado el tema de la Arena Monumental; hemos conjugado perfectamente ser una institución que genera interés a diferentes productoras para poder realizar eventos de tipo deportivo, como los partidos amistosos de fútbol, y los no deportivos, como conciertos, eventos gastronómicos, que se puedan generar a partir de la Arena Monumental”.

El directivo afirmó que Universitario ha recibido sondeos informales –aunque no todavía una invitación oficial y concreta– para enfrentar al cuadro catalán en la capital peruana. “En esa línea, tenemos varias invitaciones. Si bien es cierto, no hemos recibido una invitación formal o puntual del club Barcelona, sí hemos tenido un sondeo de algunos empresarios, respecto principalmente de fechas, porque la parte más complicada de poder traer un club de fútbol de prestigio, que le genere un atractivo al hincha, que pueda pagar una entrada por un costo determinado, llenar y hacer que el negocio sea rentable para la productora y/o institución, es que la ‘U’ tenga como rival a un equipo reconocido internacional y mundialmente”, detalló.

'Cremas' y 'azulgranas' podrían enfrentarse en un amistoso en el estadio Monumental de Ate. (L1 Max)

El obstáculo que no permitiría que Universitario se enfrente a Barcelona

Pese al entusiasmo que genera la idea de ver al club ‘crema’ frente al gigante catalán, el directivo admitió que la viabilidad del encuentro enfrenta un escollo central: el apretado calendario de la Liga 1 y el formato vigente, que establece posibles semifinales y final para definir al campeón si los títulos de Apertura y Clausura quedan en manos diferentes.

“Depende mucho de las fechas, de la programación. Por ejemplo, tenemos una propuesta para jugar un amistoso este año, pero desafortunadamente el calendario de la Liga 1 no nos ayuda, porque si bien es cierto dependemos de nosotros mismos para ser campeones del Clausura y terminar el campeonato a fines de noviembre, esto es fútbol y no deja de tener en cuenta solamente para efectos comerciales y legales el tener un buffer de seguridad si es que tenemos que jugar una semifinal y una final. De cuyo caso tendríamos que ocuparnos todo el mes de diciembre, no tendríamos fecha libre para jugar un amistoso este año”, argumentó el administrador.

Si Universitario no logra el tricampeonato de manera directa en el Clausura, tendría que disputar otras instancias más, cuyos partidos están programados hacia fines de diciembre. Esto complica la posibilidad de jugar ante Barcelona, cuya fecha tentativa propuesta por los organizadores es el 22 de dicho mes, un día después de la final prevista por Liga 1.

Velazco puntualizó que, en ese escenario, sería necesario reanudar charlas con productores y promotores para explorar alternativas viables y finalmente se realice el evento con uno de los más equipos más importantes de Europa: “Tenemos que reiniciar conversaciones con productores, promotores, para ver qué posibilidades hay”.

El inesperado motivo por el que amistoso Universitario vs Barcelona no se podría realizar durante este 2025.

Otros clubes del Perú podrían enfrentar a Barcelona

De mantenerse la imposibilidad de Universitario para cuadrar fechas, la productora responsable del evento evalúa actualmente a otros clubes peruanos de la Liga 1 como sustitutos para enfrentar a Barcelona. Según el periodista Gustavo Peralta, si la organización finalmente desestima la opción crema, el espectáculo tendría lugar en el estadio Nacional de Lima y no en el Monumental.

“Como se sabe y se informó, la empresa organizadora tiene como prioridad que este partido sea ante Universitario de Deportes en el Monumental. Sin embargo, el club español puede estar en el evento en Lima solo el 22 de diciembre y las fechas no coinciden con el calendario que tiene la ‘U’, que ya le señaló al organizador que hay poca viabilidad para concretar por temas de fechas (posible final de play y otros factores). Está difícil, complicado pero aún no descartado del todo", expresó.

Desde Sound Music Entertainment se informó que la decisión final dependerá de la disponibilidad de la ‘U’ y, de no conseguirse un acuerdo, se anunciará prontamente a un nuevo rival para el conjunto catalán, con la garantía de que el enfrentamiento se celebrará sí o sí en la capital peruana.