Universitario presentó reclamo por celebración obscena de Sergio Peña: también busca sanción contra otros dos jugadores de Alianza Lima

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, anunció que la institución presentó un reclamo oficial contra Sergio Peña, mediocampista de Alianza Lima, por su polémica celebración durante el reciente partido ante Deportivo Garcilaso. La manifestación del administrador del cuadro de Ate se produjo en el programa de YouTube Tiempo Crema, donde respondió preguntas sobre los ataques que su club recibe desde otras entidades de la Liga 1 y detalló las razones que motivaron la acción legalizada contra el futbolista aliancista.

El origen del reclamo formal se remonta a la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, en el estadio Alejandro Villanueva, cuando Peña anotó el tercer gol de Alianza Lima en la victoria 4-3 ante Deportivo Garcilaso. Tras la anotación, el jugador realizó un gesto considerado obsceno: se llevó las manos a sus genitales y lo hizo de cara a las cámaras, generando una rápida reacción de indignación en el entorno de la ‘U’. Según explicó Velazco, la conducta del integrante de la selección peruana constituye una vulneración clara del reglamento de la competición, ya que fue presenciada en vivo a nivel nacional y, para la administración ‘merengue’, no puede quedar impune.

GOL de Sergio Peña que pone el 4-3 para Alianza Lima ante Garcilaso | L1 Max

“Hemos presentado el reclamo por ese jugador Peña por agarrarse los genitales públicamente, en televisión nacional a través de una transmisión, eso vulnera el reglamento porque constituye un acto obsceno”. El mandamás explicó que la gravedad del hecho es doble: no solo constituye una provocación hacia jugadores, rivales y público, sino que amplifica el alcance de la conducta por tratarse de una difusión masiva en medios televisivos.

Durante su intervención, Velazco recordó que la política de la actual administración priorizaba ocuparse de los asuntos internos y evitar enfrentamientos innecesarios con otras entidades deportivas. Sin embargo, ante los recurrentes pronunciamientos desde Alianza hacia Universitario, la directiva consideró indispensable ejercer su derecho a la defensa y solicitar una sanción ejemplar contra la celebración de ‘Peñita’. “Yo lo dije el día que me presentaron, el 7 de agosto: la idea era mantener una posición neutral y enfocarnos solo en nuestros temas y objetivos. Pero cuando otras instituciones, como Alianza, se refieren a nosotros, también tenemos el derecho de actuar y defendernos en estos casos”.

Universitario presentó reclamo por obscena celebración de Sergio Peña: también busca sanción contra otros dos jugadores de Alianza Lima.

Reclamo contra Carlos Zambrano y Renzo Garcés

La respuesta administrativa de Universitario de Deportes no se limitó a la denuncia contra Peña. Franco Velazco detalló que el club también formalizó, el pasado 16 de setiembre, un reclamo ante la Comisión de Disciplina solicitando sanción para Carlos Zambrano y Renzo Garcés, jugadores de Alianza Lima que, de acuerdo con la queja, estuvieron presentes en una zona prohibida durante el encuentro contra Deportivo Garcilaso.

De acuerdo al informe presentado por la ‘U’, Zambrano y Garcés se encontraban sancionados y, por lo tanto, imposibilitados de ingresar a la denominada “zona A” del estadio durante el partido. El ‘Káiser’ debía cumplir una fecha de suspensión, mientras que el otro defensor ‘íntimo’ purgaba un castigo de cuatro partidos tras ser expulsado por insultar a un árbitro. Pese a ello, ambos fueron captados en el área restringida, lo que motivó el pedido de sanción por reincidencia.

Velazco sostuvo: “Si insisten en querer referirse a nuestros jugadores e institución, lo que hemos hecho es presentar el reclamo por reincidencia por tanto Zambrano como Garcés haber estado indebidamente en una zona que se clasifica como zona A y estaba prohibida para esos jugadores, estando expulsados y sancionados”.

El administrador remarcó que la motivación para este segundo reclamo radica en la insistencia del club rival en referirse públicamente a Universitario, lo que generó el escenario para la reciprocidad. “Querían meterse con nosotros, nos da derecho a nosotros a meternos con ellos, yo no iba a presentar nada, había dado la orden de que todo quede ahí, pero sale una declaración, sale otra declaración, sale el administrador que debería preocuparse en su institución, salen todos hablando de la ‘U’, entonces nos da derecho a nosotros a actuar de la misma manera”.

Carlos Zambrano podría ser sancionado tras reciente reclamo de Universitario.

Próximo partido de Universitario

Mientras la Comisión de Disciplina evalúa los reclamos, Universitario de Deportes se concentra en su preparación para la décima jornada del Torneo Clausura. El equipo ‘crema’ tuvo descanso en la fecha 9 debido a la descalificación reciente de Deportivo Binacional y volverá a la actividad el sábado 20 de setiembre, cuando visite a UTC en el estadio Mansiche de Trujillo. El compromiso está programado para las 19:00 horas y será crucial para los intereses de la ‘U’, que mantiene como objetivo principal la obtención del tricampeonato nacional y espera que las acciones extradeportivas no distraigan los esfuerzos colectivos del plantel y su entorno.