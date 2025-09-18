Perú Deportes

Philipp Eisele, el futurible zaguero de Perú que hizo su estreno en la UEFA Youth League con Eintracht Frankfurt

De ascendencia alemana, Eisele se decidió por representar al país de su madre. Hace no mucho participó en unos amistosos con la delegación U18. Ahora, apareció por primera vez en el campeonato de menores más importante de Europa

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Philipp Eisele, valor emergente en
Philipp Eisele, valor emergente en Eintracht Frankfurt. - Crédito: Difusión

Lleva un largo periodo de crecimiento en las categorías inferiores del Eintracht Frankfurt, pero su primera aparición en la UEFA Youth League ha supuesto un paso demasiado destacado en su novel trayectoria. A Philipp Eisele, ahora, se le abrirán las puertas de par en par para seguir dentro de las convocatorias.

Integró la delegación del entrenador Alexander Meier, antiguo goleador alemán con pasos muy destacados por la Bundesliga, para el estreno contra Galatasaray, en el Maxworx Sportpark. Sin embargo, Eisele tuvo que esperar su oportunidad en la banca por disposición técnica, situación que entendió perfectamente el peruano.

Philipp Eisele disputando su primer
Philipp Eisele disputando su primer partido en la UEFA Youth League. - Crédito: Eintracht Frankfurt

Con el partido, prácticamente, resuelto por las anotaciones de Noah Fenyo, Alexander Staff y Benjamin Dzanovic, el comando técnico del Eintracht Frankfurt dispuso el ingreso de Philipp Eisele en la recta final. De ese modo, a los 75′ minutos se introdujo al sudamericano en lugar del autor del primer lugar, quien dicho sea de paso portó la cinta de capitán.

Lo llamativo del movimiento fue que el ‘5′ entró para posicionarse en la primera línea de volantes, a fin de aportar fuerza y recorrido al lado de Ebu Bekir Is, cuando su posición natural es de defensor central. En cualquier caso, cumplió correctamente el rol secundario del que también hay registros y llevó con responsabilidad la jineta de la capitanía.

El choque, finalmente, acabó 4-0 a favor del Eintracht Frankfurt con la anotación de cierre por parte de Christian Prenaj a poco de darse el silbatazo final. Con ese marcador, la escuadra alemana se posiciona en la parte alta de la Fase de la Liga.

Conviene mencionar que el circuito que afrontará el club teutón presenta varios escollos a los que hay que prestar suma atención: Atlético de Madrid, Liverpool, Napoli, Atalanta y Barcelona. En medio del avance de las jornadas, considerando el reto que configura cada uno de los rivales, no debe causar sorpresa que Philipp Eisele siga teniendo pista en la UEFA Youth League.

Philipp Eisele festejando una anotación
Philipp Eisele festejando una anotación en Dallas Cup. - Crédito: Philipp Eisele

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

