Perú Deportes

Cristian Benavente vuelve a Perú y jugará por Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025: la extensión de su contrato

El ‘Chaval’ sonó en Cienciano, pero finalmente se suma al equipo de Paulo Autuori, que marcha entre los primeros lugares de la tabla de la Liga 1

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El 'Chaval' se vestirá de 'celeste' durante este 2025 y 2026.

Cristian Benavente cerró este viernes 8 de agosto su regreso a la Liga 1 de Perú. El mediapunta firmó su vínculo con Sporting Cristal y se integra como refuerzo clave para el Torneo Clausura 2025. El club dirigido por el brasileño Paulo Autuori apuesta así por la experiencia internacional del ‘Chaval’, quien llega tras un año complicado en Europa, concretamente en el Gloria Buzău de Rumania, equipo con el que descendió a segunda división.

El acuerdo entre Benavente y Cristal se concretó tras rápidas negociaciones. El futbolista, de 31 años, se convierte en el primer refuerzo ofensivo del cuadro ‘celeste’ en el actual mercado de pases. Su llegada se suma a las incorporaciones previas de los defensores Miguel Araujo y Luis Abram, quienes aseguran solidez en la línea de fondo. La institución rimense, con necesidades en la zona de ataque por la irregularidad mostrada en el Apertura, apuesta que el aporte del nacido en España le permita pelear el campeonato de la segunda parte del año.

Se pudo conocer que el ‘Chaval’ estará vinculado al conjunto ‘bajopontino’ hasta diciembre de 2026, algo que demuestra la confianza a largo plazo de Julio César Uribe, Gustavo Zevallos y compañía en el talento del exjugador de la selección peruana. Seguramente, hoy desde las 15:00 horas, habrá mayores detalles en una conferencia de prensa que se realizará en La Florida.

Benavente llega a Cristal con el objetivo de recuperar protagonismo en el fútbol peruano. Tras dejar Sport Boys a comienzos de 2025 y fichar por el Gloria Buzau, disputó pocos minutos en la liga rumana. Su nuevo equipo perdió la categoría con dos fechas de anticipación, lo que precipitó el regreso del mediocampista ofensivo al fútbol sudamericano. En su trayectoria internacional destaca su paso por clubes como Real Madrid Castilla, Charleroi de Bélgica, Pyramids de Egipto, Nantes de Francia y Alianza Lima.

Cristian Benavente fue oficializado como
Cristian Benavente fue oficializado como nuevo jugador de Sporting Cristal.

Benavente sonó en Cienciano

Antes de sellar su llegada a Sporting Cristal, el nombre de Cristian Benavente estuvo vinculado a Cienciano, club histórico del Cusco que participará en dos frentes durante el segundo semestre del año: el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El ‘papá’ buscó sumar a Benavente como reemplazo de Christian Cueva y Gaspar Gentile, jugadores que dejaron el club y generaron un vacío en la zona ofensiva. El periodista Gustavo Adrianzén informó que existieron negociaciones avanzadas entre el futbolista y la directiva cusqueña. El proyecto ofertado consideraba un vínculo contractual hasta finales de 2026. Sin embargo, el acuerdo no llegó a concretarse y la operación quedó en suspenso.

Cristian Benavente negocia con Cienciano
Cristian Benavente negocia con Cienciano para sumarse de cara al Torneo Clausura.

Cristal, el cuarto club de Benavente en el Perú

Cristian Benavente se formó en el Real Madrid Castilla y pudo mantenerse en el Viejo Continente durante varias temporadas. A la par, vistió la camiseta de la selección peruana, sin haber jugado en el campeonato del país de su madre, la misma que le ayudó para obtener la nacionalidad y terminar jugando en la ‘bicolor’.

Fue hasta el 2022 que, luego de diversas lesiones, el ‘Chaval’ remeció el mercado de pases de la Liga 1 de Perú, al fichar por Alianza Lima. En el cuadro de La Victoria, tuvo chispazos, marcando seis goles en 29 partidos disputados, pero no consiguió consolidarse, producto de sus molestias físicas.

El 'Chaval' anotó el primero de Alianza Lima ante Sport Boys por Liga 1. (Video: GOLPERU).

Después, Benavente paseó su fútbol por Universidad César Vallejo en el 2024, mismo año que abandonó el elenco de Trujillo por falta de minutos para recalar en Sport Boys. En ninguno de los equipos mencionados, el extremo logró destacar como en Europa. Ahora, buscará su revancha con su cuarta camiseta en el fútbol ‘incaico’: Sporting Cristal.

Temas Relacionados

Cristian BenaventeSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima sumó nuevo refuerzo: Franco Navarro Mandayo fue presentado como gerente deportivo y trabajará junto a su padre

Los ‘blanquiazules’ siguen incorporando elementos para lograr el título nacional de la Liga 1 a final del temporada. Esta vez, contrató al hijo de Franco Navarro, procedente de la FPF

Alianza Lima sumó nuevo refuerzo:

Ricardo Gareca revela secretos del vestuario de Perú, su relación con Arturo Vidal y el valioso regalo que le dio Diego Maradona

El ‘Tigre’ repasó en ‘La Fe de Cuto’ su vínculo permanente con nuestro país, los retos del banquillo, su experiencia mundialista y los recuerdos de una carrera marcada por decisiones difíciles, el cariño popular y la pasión por el fútbol

Ricardo Gareca revela secretos del

Kylian Mbappé apoya a los más necesitados del Perú: impulsa la construcción de un colegio y la remodelación de una cancha de fútbol

El goleador francés del Real Madrid preside la Fundación Inspired by KM, cuyo propósito es realizar labores de carácter social alrededor del mundo. Una localidad peruana se ha visto favorecida por la grandeza humana de ‘Kiki’

Kylian Mbappé apoya a los

Kluiverth Aguilar sufre grave lesión con la reserva del Manchester City: estará 9 meses fuera de las canchas

El exlateral de Alianza Lima sufrió una de las lesiones más complejas para un futbolista profesional y deberá tener un extenso proceso de rehabilitación

Kluiverth Aguilar sufre grave lesión

¿Y Kluiverth Aguilar? Lommel SK anuncia su nuevo plantel para la Challenger Pro League 2025-2026 sin la presencia del peruano

El entrenador Lee Johnson cerró su equipo con nuevos valores provenientes de Europa. En la foto de presentación oficial se aprecia la ausencia de ‘Klu’. ¿Acaso acabó su periplo en Bélgica?

¿Y Kluiverth Aguilar? Lommel SK
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga acusa al

Rafael López Aliaga acusa al MTC de acoso político por multa a la MML por la Vía Expresa Sur: “Es una mafia”

El emperador Naruhito reiteró el gran interés histórico que tiene Japón con Perú y la relación entre ambas naciones

JNJ denuncia ante el Congreso que Delia Espinoza no repone a Patricia Benavides “de manera flagrante e injustificada”

Congreso pone en la mira a la fiscal de la Nación y advierte reorganización del Ministerio Público

Ondeando banderas peruanas: así recibió isla de Santa Rosa a los ministros en medio de tensión con Colombia

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa sorprende con su

Milett Figueroa sorprende con su visita a América Televisión y desata rumores sobre el futuro de ‘América Hoy’

Leonard León se retira abruptamente del set de ‘¡Ponte en la cola!’, tras ser cuestionado por denuncias del pasado 

Pamela López niega tajantemente el supuesto beso con Renzo Spraggon en discoteca: “es totalmente falso”

Onelia Molina ignora declaraciones de Diego Chávarri y afirma que el tiempo de su último contacto no tiene ninguna relevancia para ella

Suheyn Cipriani relata desgarrador episodio de su infancia: “Mi mamá me golpeaba casi hasta perder el conocimiento”

DEPORTES

Alianza Lima sumó nuevo refuerzo:

Alianza Lima sumó nuevo refuerzo: Franco Navarro Mandayo fue presentado como gerente deportivo y trabajará junto a su padre

Ricardo Gareca revela secretos del vestuario de Perú, su relación con Arturo Vidal y el valioso regalo que le dio Diego Maradona

Kylian Mbappé apoya a los más necesitados del Perú: impulsa la construcción de un colegio y la remodelación de una cancha de fútbol

Kluiverth Aguilar sufre grave lesión con la reserva del Manchester City: estará 9 meses fuera de las canchas

¿Y Kluiverth Aguilar? Lommel SK anuncia su nuevo plantel para la Challenger Pro League 2025-2026 sin la presencia del peruano