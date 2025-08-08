Cristian Benavente vuelve a Perú y jugará por Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025: la extensión de su contrato

El 'Chaval' se vestirá de 'celeste' durante este 2025 y 2026.

Cristian Benavente cerró este viernes 8 de agosto su regreso a la Liga 1 de Perú. El mediapunta firmó su vínculo con Sporting Cristal y se integra como refuerzo clave para el Torneo Clausura 2025. El club dirigido por el brasileño Paulo Autuori apuesta así por la experiencia internacional del ‘Chaval’, quien llega tras un año complicado en Europa, concretamente en el Gloria Buzău de Rumania, equipo con el que descendió a segunda división.

El acuerdo entre Benavente y Cristal se concretó tras rápidas negociaciones. El futbolista, de 31 años, se convierte en el primer refuerzo ofensivo del cuadro ‘celeste’ en el actual mercado de pases. Su llegada se suma a las incorporaciones previas de los defensores Miguel Araujo y Luis Abram, quienes aseguran solidez en la línea de fondo. La institución rimense, con necesidades en la zona de ataque por la irregularidad mostrada en el Apertura, apuesta que el aporte del nacido en España le permita pelear el campeonato de la segunda parte del año.

Se pudo conocer que el ‘Chaval’ estará vinculado al conjunto ‘bajopontino’ hasta diciembre de 2026, algo que demuestra la confianza a largo plazo de Julio César Uribe, Gustavo Zevallos y compañía en el talento del exjugador de la selección peruana. Seguramente, hoy desde las 15:00 horas, habrá mayores detalles en una conferencia de prensa que se realizará en La Florida.

Benavente llega a Cristal con el objetivo de recuperar protagonismo en el fútbol peruano. Tras dejar Sport Boys a comienzos de 2025 y fichar por el Gloria Buzau, disputó pocos minutos en la liga rumana. Su nuevo equipo perdió la categoría con dos fechas de anticipación, lo que precipitó el regreso del mediocampista ofensivo al fútbol sudamericano. En su trayectoria internacional destaca su paso por clubes como Real Madrid Castilla, Charleroi de Bélgica, Pyramids de Egipto, Nantes de Francia y Alianza Lima.

Cristian Benavente fue oficializado como nuevo jugador de Sporting Cristal.

Benavente sonó en Cienciano

Antes de sellar su llegada a Sporting Cristal, el nombre de Cristian Benavente estuvo vinculado a Cienciano, club histórico del Cusco que participará en dos frentes durante el segundo semestre del año: el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El ‘papá’ buscó sumar a Benavente como reemplazo de Christian Cueva y Gaspar Gentile, jugadores que dejaron el club y generaron un vacío en la zona ofensiva. El periodista Gustavo Adrianzén informó que existieron negociaciones avanzadas entre el futbolista y la directiva cusqueña. El proyecto ofertado consideraba un vínculo contractual hasta finales de 2026. Sin embargo, el acuerdo no llegó a concretarse y la operación quedó en suspenso.

Cristian Benavente negocia con Cienciano para sumarse de cara al Torneo Clausura.

Cristal, el cuarto club de Benavente en el Perú

Cristian Benavente se formó en el Real Madrid Castilla y pudo mantenerse en el Viejo Continente durante varias temporadas. A la par, vistió la camiseta de la selección peruana, sin haber jugado en el campeonato del país de su madre, la misma que le ayudó para obtener la nacionalidad y terminar jugando en la ‘bicolor’.

Fue hasta el 2022 que, luego de diversas lesiones, el ‘Chaval’ remeció el mercado de pases de la Liga 1 de Perú, al fichar por Alianza Lima. En el cuadro de La Victoria, tuvo chispazos, marcando seis goles en 29 partidos disputados, pero no consiguió consolidarse, producto de sus molestias físicas.

El 'Chaval' anotó el primero de Alianza Lima ante Sport Boys por Liga 1. (Video: GOLPERU).

Después, Benavente paseó su fútbol por Universidad César Vallejo en el 2024, mismo año que abandonó el elenco de Trujillo por falta de minutos para recalar en Sport Boys. En ninguno de los equipos mencionados, el extremo logró destacar como en Europa. Ahora, buscará su revancha con su cuarta camiseta en el fútbol ‘incaico’: Sporting Cristal.