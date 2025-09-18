El Mundial de Vóley Masculino 2025 se verá por señal abierta: canal peruano que transmitirá los octavos de final

Los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025 se podrá ver en señal abierta. Crédito: FIVB

Aunque la selección peruana no participa en el Mundial de Vóley Masculino 2025, el torneo no deja de generar gran expectativa en el país. En ese sentido, los fanáticos de este deporte tienen un motivo para celebrar: los octavos de final serán transmitidos en señal abierta, permitiendo que todos disfruten de esta emocionante etapa del campeonato sin costo alguno.

El certamen organizado por la FIVB se disputa con intensidad en Filipinas y ya ingresó a su etapa decisiva, luego de una fase de grupos que dejó más de una sorpresa. . En Perú, los aficionados podrán seguir los duelos más emocionantes de la ronda de los 16 mejores sin necesidad de contar con cable ni plataformas de pago, ya que Latina Televisión ha confirmado que transmitirá los encuentros en territorio nacional.

A través de sus redes sociales, el canal peruano anunció que ofrecerá en exclusiva la cobertura de los octavos de final del Mundial Masculino de Vóley, que arranca este sábado 20 de septiembre. Además de la transmisión televisiva, los partidos estarán disponibles en vivo a través de su página web y aplicativo móvil, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet u ordenador.

“Las mejores selecciones se enfrentan en partidos de alto voltaje que prometen espectáculo, intensidad y grandes jugadas. No te pierdas lo mejor del vóley a través de la señal de Latina TV, Web y App GRATIS”, detalló Latina en una publicación en sus plataformas oficiales.

Latina transmitirá los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025. Crédito: Latina

La fase de grupos concluyó este jueves 18 de septiembre y dejó una serie de encuentros vibrantes, donde varios favoritos reafirmaron su condición, mientras otros protagonizaron sorpresivas eliminaciones, como Francia y Brasil, dos potencias que quedaron fuera prematuramente. En cuanto a Sudamérica, el único representante que logró avanzar fue Argentina, que lideró su grupo y ahora se prepara para el gran desafío que le espera en la siguiente ronda.

Programación de los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino se jugarán desde el sábado 20 de septiembre hasta el martes 23 del mismo mes. Serán partidos de eliminación directa, por lo que cada encuentro genera gran expectativa. A continuación, la programación de cada cruce con hora local de Perú:

Sábado 20 de septiembre

Turquía vs Países Bajos (02:30 horas)

Polonia vs Canadá (07:00 horas)

Domingo 21 de septiembre

Argentina vs Italia (02:30 horas)

Bélgica vs Finlandia (07:00 horas)

Lunes 22 de septiembre

Bulgaria vs Portugal (02:30 horas)

Estados Unidos vs Eslovenia (07:00 horas)

Martes 23 de septiembre

Túnez vs República Checa (02:30 horas)

Serbia vs Irán (07:00 horas)

Los cruces de octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025. Crédito: FIVB

Otros canales transmitirán los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Además de Latina Televisión, los fanáticos del vóley también podrán disfrutar de los enfrentamientos por octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025 a través de a señal internacional de DirecTV Sports, canal que posee los derechos exclusivos de transmisión en Perú y toda Sudamérica. Para quienes prefieren opciones digitales, se emitirán los cruces por la plataforma de streaming DGO de DirecTV, compatible con móviles, tablets y computadoras conectadas a internet.

Por otro lado, la plataforma oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), VBTV, ofrecerá acceso a todos los partidos en vivo, repeticiones, contenido exclusivo y estadísticas en tiempo real, por una suscripción mensual de $9,99 dólares. Este servicio puede utilizarse desde cualquier dispositivo con internet, permitiendo a los seguidores vivir una experiencia más completa y personalizada durante todo el campeonato.