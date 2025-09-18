A qué hora juega Flamengo vs Estudiantes HOY en Perú: partido por cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025

A qué hora juega Flamengo vs Estudiantes por la Copa Libertadores 2025

Flamengo quedó listo para enfrentar a Estudiantes de La Plata en el estadio Maracaná hoy, jueves 18 de septiembre, en el primer partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Este duelo representa una instancia clave, ya que ambos equipos buscan tomar ventaja en la serie de eliminación directa.

El ‘megao’ llega fortalecido por su rendimiento en el Brasileirão, campeonato que lidera, y con una racha positiva que se extiende desde el último día de julio. Bajo la dirección técnica de Filipe Luis, el elenco brasileño cuenta con una plantilla poderosa donde sobresalen Giorgian De Arrascaeta en la creación de juego, el español Samuel Lino y el delantero Pedro, principales amenazas en el frente de ataque.

Por su parte, el ‘pincha’ vive un momento distinto. Tras perder contra River Plate y Central Córdoba por el Torneo Clausura argentino, llega al duelo con la intención de revertir su imagen y apoyarse en la experiencia de su entrenador Eduardo Domínguez. Entre sus nombres destacados figuran Santiago Ascacibar, eje de equilibrio en el mediocampo, y Tiago Palacios, atacante rápido y hábil al encarar a rivales.

Flamengo vs Estudiantes de La Plata: dónde ver partido de ida por cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

A qué hora juega Flamengo vs Estudiantes cuartos ida de la Copa Libertadores 2025

El ‘mengao’ recibirá a la escuadra argentina este jueves 18 de septiembre en el estadio Maracaná, por el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El horario establecido a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:30 horas.

A qué hora juega Flamengo vs Estudiantes por la Copa Libertadores 2025

Canal para seguir Flamengo vs Estudiantes por cuartos ida de la Copa Libertadores 2025

El vibrante duelo será transmitido por ESPN 2 para Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay; mientras que en Colombia, Venezuela y Ecuador se podrá seguir por ESPN. Y en Argentina se verá por Fox Sports, y en Chile por ESPN Premium, y en Centroamérica y México por ESPN 2.

Y también estará disponible por Disney Plus, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Dónde ver Flamengo vs Estudiantes por la Copa Libertadores 2025

Flamengo vs Estudiantes: posibles alineaciones

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira y Alex Sandro (Ayrton Lucas); Saúl, Jorginho, De la Cruz y Arrascaeta; Plata, Pedro y Samu Lino.

Estudiantes: Muslera; Gómez, González Pírez, Rodríguez y Arzamendía; Ascacíbar, Amondarain, Palacios, Sosa y Cetré; Farías.

¿Cuándo fue la última vez que Flamengo se enfrentó a Estudiantes?

El último enfrentamiento entre Flamengo y Estudiantes de La Plata ocurrió el 27 de septiembre de 1994, en el marco de los octavos de final de la desaparecida Supercopa Sudamericana. Ese partido, jugado en La Plata, finalizó con un triunfo del equipo argentino por 2 a 0. Los goles fueron convertidos de cabeza por Víctor Javier Ferreyra y Alejandro Méndez. Una semana antes, el partido de ida se había disputado en Brasil y concluyó sin goles.

Gracias a este resultado global, el cuadro argentino avanzó a la siguiente ronda, a pesar de que en esa temporada competía en la B Nacional del fútbol argentino. El avance a cuartos de final fue un logro relevante para el club, aunque en esa instancia el equipo cayó ante Cruzeiro. Este antecedente forma parte de los registros históricos entre ambas instituciones y resalta la capacidad de Estudiantes para imponerse en eliminatorias internacionales, incluso cuando participaba en una categoría inferior.

La serie frente a Cruzeiro marcó el final del camino para Estudiantes en aquella edición de la Supercopa, pero el recuerdo de la victoria en La Plata se mantiene como un capítulo destacado de su trayectoria continental.