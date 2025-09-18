Perú Deportes

A qué hora juega Flamengo vs Estudiantes HOY en Perú: partido por cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025

El ‘mengao’ recibirá al cuadro argentino en el estadio Maracaná con el objetivo de sacar ventaja que le permita asegurar su clasificación a la semifinal del torneo internacional. Entérate de los horarios del crucial cotejo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
A qué hora juega Flamengo
A qué hora juega Flamengo vs Estudiantes por la Copa Libertadores 2025

Flamengo quedó listo para enfrentar a Estudiantes de La Plata en el estadio Maracaná hoy, jueves 18 de septiembre, en el primer partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Este duelo representa una instancia clave, ya que ambos equipos buscan tomar ventaja en la serie de eliminación directa.

El ‘megao’ llega fortalecido por su rendimiento en el Brasileirão, campeonato que lidera, y con una racha positiva que se extiende desde el último día de julio. Bajo la dirección técnica de Filipe Luis, el elenco brasileño cuenta con una plantilla poderosa donde sobresalen Giorgian De Arrascaeta en la creación de juego, el español Samuel Lino y el delantero Pedro, principales amenazas en el frente de ataque.

Por su parte, el ‘pincha’ vive un momento distinto. Tras perder contra River Plate y Central Córdoba por el Torneo Clausura argentino, llega al duelo con la intención de revertir su imagen y apoyarse en la experiencia de su entrenador Eduardo Domínguez. Entre sus nombres destacados figuran Santiago Ascacibar, eje de equilibrio en el mediocampo, y Tiago Palacios, atacante rápido y hábil al encarar a rivales.

Flamengo vs Estudiantes de La
Flamengo vs Estudiantes de La Plata: dónde ver partido de ida por cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

A qué hora juega Flamengo vs Estudiantes cuartos ida de la Copa Libertadores 2025

El ‘mengao’ recibirá a la escuadra argentina este jueves 18 de septiembre en el estadio Maracaná, por el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El horario establecido a las 19:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:30 horas.

A qué hora juega Flamengo
A qué hora juega Flamengo vs Estudiantes por la Copa Libertadores 2025

Canal para seguir Flamengo vs Estudiantes por cuartos ida de la Copa Libertadores 2025

El vibrante duelo será transmitido por ESPN 2 para Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay; mientras que en Colombia, Venezuela y Ecuador se podrá seguir por ESPN. Y en Argentina se verá por Fox Sports, y en Chile por ESPN Premium, y en Centroamérica y México por ESPN 2.

Y también estará disponible por Disney Plus, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Dónde ver Flamengo vs Estudiantes
Dónde ver Flamengo vs Estudiantes por la Copa Libertadores 2025

Flamengo vs Estudiantes: posibles alineaciones

  • Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira y Alex Sandro (Ayrton Lucas); Saúl, Jorginho, De la Cruz y Arrascaeta; Plata, Pedro y Samu Lino.
  • Estudiantes: Muslera; Gómez, González Pírez, Rodríguez y Arzamendía; Ascacíbar, Amondarain, Palacios, Sosa y Cetré; Farías.

¿Cuándo fue la última vez que Flamengo se enfrentó a Estudiantes?

El último enfrentamiento entre Flamengo y Estudiantes de La Plata ocurrió el 27 de septiembre de 1994, en el marco de los octavos de final de la desaparecida Supercopa Sudamericana. Ese partido, jugado en La Plata, finalizó con un triunfo del equipo argentino por 2 a 0. Los goles fueron convertidos de cabeza por Víctor Javier Ferreyra y Alejandro Méndez. Una semana antes, el partido de ida se había disputado en Brasil y concluyó sin goles.

Gracias a este resultado global, el cuadro argentino avanzó a la siguiente ronda, a pesar de que en esa temporada competía en la B Nacional del fútbol argentino. El avance a cuartos de final fue un logro relevante para el club, aunque en esa instancia el equipo cayó ante Cruzeiro. Este antecedente forma parte de los registros históricos entre ambas instituciones y resalta la capacidad de Estudiantes para imponerse en eliminatorias internacionales, incluso cuando participaba en una categoría inferior.

La serie frente a Cruzeiro marcó el final del camino para Estudiantes en aquella edición de la Supercopa, pero el recuerdo de la victoria en La Plata se mantiene como un capítulo destacado de su trayectoria continental.

Temas Relacionados

FlamengoEstudiantes de La PlataCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega LDU Quito vs Sao Paulo HOY: partido por cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025

El conjunto dirigido por Tiago Nunes buscará hacer respetar la casa ante el tercer equipo brasileño que tiene enfrente esta temporada. Conoce los horarios del compromiso

A qué hora juega LDU

Dónde ver LDU Quito vs Sao Paulo HOY: canal tv online por cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Liga de Quito cuenta con un balance favorable jugando en casa contra el ‘tricolor’. Nunca cedió una derrota y espera mantener esa tendencia en este nuevo compromiso. Conoce las señales de transmisión

Dónde ver LDU Quito vs

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Tras un debut prometedor, el equipo ‘blanquirrojo’ va por su segunda victoria en el torneo continental ante su clásico rival del sur. Sigue las incidencias del encuentro

Perú vs Chile EN VIVO

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY: canal tv online por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

El club de La Victoria hace su presentación en los cuartos de final, con Paolo Guerrero en la lista de ausencias de última hora, ante un oponente que llega motivado por una reciente coronación

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Barcelona vs Newcastle HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Champions League 2025/26

El elenco británico intentará hacer valer su localía ante el equipo semifinalista de la edición anterior. Conoce los horarios de este duelo

Dónde ver Barcelona vs Newcastle
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba la creación de más de 20 instituciones, ¿cuáles y dónde quedarán?

Abogado de Gino Ríos invoca a abrir otro proceso contra Delia Espinoza por decir que “miembros de la JNJ terminarán en la cárcel”

Piden citar a Fabricio Valencia y Desilú León al Congreso por crisis en Machu Picchu

Congreso consiguió las firmas necesarias para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

Dina Boluarte se va a Estados Unidos: Congreso autoriza nuevo viaje presidencial del 21 al 25 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina a Michelle Soifer

Magaly Medina a Michelle Soifer tras tema contra Leslie Shaw: “La recuerdan por Bombón Asesino, y ni siquiera es de su autoría”

Magaly Medina sobre viaje de Samahara Lobatón a EE. UU.: “Vas a dar a luz en ese país. Melissa Klug hizo lo mismo”

Magaly Medina responde a amenazas de Maju Mantilla y advierte: “Nosotros sabemos cómo probar lo que dijimos”

Shirley Arica se burla de Jackson Mora y niega romance: “Nunca le voy a hacer caso, es muy feo”

El emotivo cambio de Reimond Manco: de las polémicas y excesos, a ser el esposo y papá ejemplar de sus cuatro hijos

DEPORTES

A qué hora juega LDU

A qué hora juega LDU Quito vs Sao Paulo HOY: partido por cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Dónde ver LDU Quito vs Sao Paulo HOY: canal tv online por cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY: canal tv online por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Dónde ver Barcelona vs Newcastle HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Champions League 2025/26