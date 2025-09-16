Perú Deportes

Paolo Hurtado dio detalles de su pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: “Era mi ídolo y me faltó el respeto”

El ‘Caballito’ se refirió al conflicto que, según la ‘Foquita’, tuvo hasta golpes en la interna del club ‘blanquiazul’ durante la temporada 2022

El 'Caballito' reconoció que la 'Foquita' era su ídolo. (Doble Punta)

Paolo Hurtado, mundialista con Perú, reapareció frente a cámaras en medio de su dura lesión -rotura del tendón de aquiles- que lo alejó de seguir la temporada con Comerciantes FC en la segunda división. El atacante nacional habló tendido sobre muchos temas de su carrera deportiva.

El popular ‘Caballito’ tocó un polémico asunto en el que estuvo involucrado meses atrás: su pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima. Ambos jugadores peruanos coincidieron en el vestuario de La Victoria en el 2022 y se comentó mucho sobre una rivalidad entre los dos.

Durante su participación en el podcast ‘Doble Punta’, Hurtado dio detalles de su pelea que, según el ‘10 de la calle’, habría tenido hasta golpes. El exPeñarol comenzó explicando por qué se generó el conflicto con el exSchalke 04 en el conjunto ‘blanquiazul’.

“Nadie va a contar porque nadie sabe, solo lo sabe la persona (Farfán) y yo, no me gusta hablar mucho sobre eso, para hacerlo corto, un día sentí que esa persona me faltó el respeto, a pesar de que yo le tenía mucho aprecio, lo aprecio como jugador, porque para mí es el mejor que yo he visto, por lo que ha hecho y ha demostrado”, expresó.

El ‘Caballito’, asimismo, aseguró que Farfán era su referente como futbolista por su exitosa carrera en el extranjero, no obstante, pasó un incidente -del cual prefirió no dar mayor explicación- que hizo que ambos se faltaran el respeto y se ven en la obligación de confrontarse.

“Un día sentí que me faltó el respeto, ese día mi ídolo se había ido, lo veía así porque todo lo que había pasado, salió de Alianza, no me paltea decirlo, la gente va a decir que soy ch..., en ese momento lo tenía arriba siempre, un día sentí que el respeto se fue de las manos, después yo le falté el respeto, ahí hubo un conflicto, cuando hay un conflicto se tienen que arreglar las cosas, ni bien hablando o como pueda pasar, la cosa es llegar a un buen punto”, se explayó.

Paolo Hurtado dio detalles de su pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima.

Hurtado, además, contó que pudo conversar con Farfán y arreglar el problema, al punto que se saludan cordialmente cada vez que se cruzan en la calle. “La cosa siempre es llegar a un buen punto de arreglar las cosas, yo siempre traté de poder conversar y pedir disculpas, porque cuando uno comete un error, tiene que aceptarlo y pedirlo disculpas, pero nunca se dio, hasta que llegué a Alianza y pudimos hablar. Si lo veo, lo saludo, lo he visto y si ningún problema lo he saludado”.

Finalmente, el exCienciano no quiso develar si intercambió puñetes con el ‘10 de la calle’ antes de solucionar sus diferencias. “Prefiero no hablar de eso, te cuento lo que pasó para que sepas más o menos, decirte lo que pasó en realidad, la falta de respeto, yo siempre quise pedir disculpas por lo que significaba, pero no se dio así”.

Jefferson Farfán y Paolo Hurtado compartieron vestuario en la selección peruana antes de jugar juntos en Alianza Lima.

¿Qué dijo Farfán sobre su pelea con Paolo Hurtado?

La ‘Foquita’ fue quien reveló su conflicto con Paolo Hurtado durante un capítulo de su programa llamado ‘Enfocados’. André Carrillo, invitado de dicha edición, fue el que contó una versión de los hechos. “Lo que pasa es que hay muchas historias, él (Farfán) me ha contado una historia y ‘Caballo’ me ha contado otra historia, entonces yo estoy en duda, por eso me gustaría que lo traigan aquí al ‘Caballo’ y cuenten los dos lo que pasó”.

La ‘Culebra’ señaló que ‘Caballito’ le manifestó que se había preparado con un boxeador para pelearse con Farfán. “Me preparé con Maicelo, te lo juro por Dios que eso me dijo. Sabía que ese momento iba a llegar y lo he reventado”. A lo que el exAlianza reconoció: “Me pegó, me pegó”.

