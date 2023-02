Paolo Hurtado habló de la pelea con Jefferson Farfán en Matute por primera vez

Paolo Hurtado se refirió por primera vez sobre presunta pelea con Jefferson Farfán. | (Willax Deportes)

El 12 de julio de 2022, en las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva, Paolo Hurtado tuvo su primer entrenamiento en su regreso a Alianza Lima, pero estaría lejos de ser un regreso tranquilo al club donde se formó, pues en su primera sesión de trabajo tuvo una fuerte discusión con Jefferson Farfán, que incluso habría llegado hasta las manos.

Más de medio año después de dicho altercado, el ‘Caballito’ rompió finalmente su silencio sobre ese tema. Fue durante la llegada del plantel de Cienciano a la ciudad de Huancayo para enfrentar al ‘rojo matador’ el sábado 18 de febrero desde las 13:00 horas de Perú.

“Siempre he dicho que Jefferson Farfán fue uno de los mejores jugadores del fútbol peruano. En los momentos que estuvo en el campo, siempre lo disfrute. ¿Sobre la pelea? Se hablaron muchas cosas y al final no fue como se dijo. Yo con él hablamos normal, somos compañeros, siempre lo fuimos. No hay ningún problema con él”, comentó el jugador de 32 años para Willax.

De esta forma, el canterano aliancista negó las versiones difundidas por diversos medios de comunicación, en los que se señalaba que la trifulca entre ambos había pasado de verbal a física. Además de compartir vestuario en el actual bicampeón de la Liga 1, ambos integraron la selección peruana durante la etapa de Ricardo Gareca en la ‘blanquirroja’.

Paolo Hurtado y Jefferson Farfán también fueron compañeros en la selección peruana.

Hurtado y su llegada a Cienciano

Paolo Hurtado regresó a Alianza Lima tras una década en el fútbol extranjero y firmó con la entidad victoriana por todo el Torneo Clausura 2022. Sin embargo, no pudo mostrar su mejor nivel con los ‘íntimos’ y luego de poco más de 100 minutos jugados sin goles ni asistencias, Guillermo Salas decidió no contar con él para la temporada 2023. El volante indicó que fue su decisión arribar al Cusco y que hoy disfruta jugar en Cienciano.

“Soy hincha de Alianza Lima y en el fútbol siempre hay que tomar decisiones, tomé la decisión de jugar por Cienciano. Estoy contento. Hace mucho tiempo que no disfrutaba de esto (su profesión), hoy lo estoy disfrutando más que nunca”, sentenció el ex Unión Española.

Cienciano ya está en Huancayo

El sábado 18 de febrero, desde las 13:00 horas, Sport Huancayo recibirá a Cienciano por la fecha 5 del Torneo Apertura 2023. Luego de muchos problemas para su llegada a la ciudad ‘incontrastable’, el ‘papá' ya se encuentra en dicha localidad, pero no dejó de expresar su malestar por el trato recibido por la Federación Peruana de Fútbol.

Luego de ser notificados de que no podrían viajar por vía aérea, la FPF contrató un bus para que la delegación cusqueña viaje de Lima a Huancayo y luego retorne en la misma unidad. El problema radica en que Cienciano protestó que la movilidad no contaba con aire acondicionado ni asientos óptimos para un viaje de ocho horas. Debido a ello, tuvieron que esperar cerca de tres horas para abordar uno en mejores condiciones.

El gerente de Comunicaciones y Marketing del conjunto ‘imperial’, Felipe Trujillo, comentó que finalmente su trayecto a Huancayo duró 15 horas e indicó que el comportamiento de la organización dirigida por Agustín Lozano podría ser direccionado para afectar a Cienciano por su postura de renovar contrato con el Consorcio Fútbol Perú y no sumarse al proyecto de 1190 Sports.

“Lo mínimo que tenían que garantizarnos eran las mejores condiciones posibles para viajar vía terrestre, era lo mínimo que exigíamos y la verdad es que no contamos con eso. No quisiera pensar en nombre de Cienciano que no tiene que ver con un tema de represalias, pero surgen incertidumbres y queda esa duda”, indicó en diálogo con GOLPERU.