Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Perú hará su debut en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. Crédito: FPV

La ilusión crece mientras se acerca el inicio del torneo. Con la responsabilidad de ser anfitriona y el respaldo de una afición entusiasta, la selección peruana Sub 17 de vóley se alista para debutar en el Campeonato Sudamericano Femenino 2025, una competencia que va más allá del prestigio continental: también será la puerta de entrada al próximo Mundial de la categoría, que se disputará en Chile el año siguiente.

El Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador, será el epicentro de esta esperado certamen juvenil que se desarrollará del miércoles 17 al domingo 21 de septiembre. Durante cinco días, las siete selecciones participantes buscarán no solo levantar el trofeo, sino también uno de los tres boletos a la cita mundialista que están en juego.

Bajo la dirección técnica del brasileño Marcello Bencardino, Perú llega con un objetivo claro: demostrar su crecimiento, imponer respeto en su grupo y lograr la clasificación. El sorteo ubicó a la escuadra ‘blanquirroja’ en el Grupo A, junto a sus similares de Chile y Bolivia, dos rivales que exigirán concentración y carácter desde el arranque.

La presión de jugar en casa puede ser alta, pero también puede convertirse en un impulso. El aliento del público, el conocimiento del terreno y la energía de representar a todo un país podrían marcar la diferencia para un prometedor grupo que se ha venido preparando arduamente en los últimos meses y que sueña con subirse al podio en este torneo.

El flyer oficial del Campeonato Sudamericano Sub 17 de Vóley. Crédito: FPV

La selección peruana hará su esperado debut en el Polideportivo Lucha Fuentes frente a Bolivia, con el objetivo de comenzar su camino con una victoria que le permita encaminar su clasificación a las semifinales. Las 14 jugadoras convocadas por el técnico Marcelo Bencardino ya están listas para afrontar este primer desafío ante el combinado altiplánico, que llega con la intención de complicarle el estreno al equipo local y dar la sorpresa.

Perú vs Bolivia: día y hora del debut de la ‘bicolor’ en Sudamericano Sub 17 de Vóley

De acuerdo a la programación oficial, el enfrentamiento entre Perú y Bolivia por la primera fecha del Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 17 de Vóley está previsto para desarrollarse este miércoles 17 de septiembre a partir de las 17:30 horas locales. Toda la competencia se llevará a cabo en el Polideportivo de Villa El Salvador y los aficionados que desean asistir a los partidos de la ‘bicolor’ podrán adquirir sus entradas por el portal de Joinnus.

Perú vs Bolivia: canal TV para ver el debut de la ‘bicolor’ en Sudamericano Sub 17 de Vóley

La transmisión oficial del debut de Perú en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025 frente a Bolivia estará a cargo de Latina Televisión (Canal 2), medio que posee los derechos exclusivos del torneo. Además, el encuentro podrá seguirse en vivo a través de la web oficial de Latina, para quienes prefieran verlo desde cualquier dispositivo. Por su parte, en Infobae Perú realizaremos una cobertura completa del desempeño de la ‘bicolor’ juvenil.

Formato del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

El formato de competencia del Sudamericano Sub 17 establece que los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales, donde se cruzarán de forma directa: el primero de un grupo se enfrentará al segundo del otro, y viceversa. Los ganadores de esas llaves disputarán la gran final, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar del campeonato.

Más allá del título continental, el torneo también tiene en juego tres cupos al Mundial Sub 17 que se disputará en Chile en 2026. Los equipos que ocupen el podio en esta edición asegurarán su clasificación a la cita mundialista, con la excepción de Chile, que ya tiene su lugar asegurado como país anfitrión.