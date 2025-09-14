Los cuatro goles del Deportivo Garcilaso contra Alianza Lima, en el primer tiempo, por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Deportivo Garcilaso golea 4-1 a Alianza Lima

Deportivo Garcilaso ofreció una exhibición goleadora en el primer tiempo del partido contra Alianza Lima, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. En el estadio Alejandro Villanueva, los visitantes se destaparon con cuatro anotaciones para remontar el gol inaugural patentado por el experimentado Hernán Barcos desde la vía del penal.

A los 20′ minutos, el plantel a cargo de Carlos Bustos dio inicio a la operación remontada a partir de una diana saldada por Juan Diego Lojas, a pase de Kevin Sandoval. Con un correcto testarazo venció a Guillermo Viscarra. Momentos antes, se había realizado la misma fórmula, aunque el ataque impactó en el parante izquierdo.

GOL de Garcilaso que empata el duelo ante Alianza Lima 1-1 en la Liga 1 | L1 Max

Diez minutos después, Deportivo Garcilaso logró darle la vuelta al tanteador con una importante aparición de Pablo Erustes, aunque lo más llamativo fue el servicio otorgado por Ezequiel Naya, quien mandó una pelota por encima de Jean Pierre Archimbaud, de muy mala actuación, para destrabar el bloque defensivo.

Lo peor vino a los 35′ minutos cuando, nuevamente, Archimbaud cayó en un error al cometer un absurdo penal producto de un pisotón a un rival. En un principio, el árbitro Diego Haro ignoró la acción, pero las autoridades a cargo del Sistema de Videoarbitraje (VAR) advirtieron la infracción y exhortaron la reconsideración.

GOL de Deportivo Garcilaso que lo pone arriba 2-1 ante Alianza Lima | L1 Max

Y el golpe que enmudeció Matute llegó, sobre los 42′ minutos, por parte de un Ezequiel Naya que le ganó la posición a toda la zona defensiva para definir, a placer, al primer palo del arco de un vencido Guillermo Viscarra.

Para decorar el resultado, cerca del tiempo de reposición, Fernando Gaibor recortó distancias con un golazo desde el filo del área, tras un servicio de Hernán Barcos en un saque de falta. Y en el segundo tiempo, con exactitud a los 74′ minutos, Sergio Peña acercó aún más a los suyos con un franco tiro al arco, después de errar un penal.

GOL de Fernando Gaibor para Alianza Lima 4-2 ante Deportivo Garcilaso | L1Max