Golazo de Hernán Barcos con potente disparo en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2025

El ‘Pirata’ venció a Patrick Zubczuk y puso el 1-0 a favor de los ‘íntimos’ para desatar la euforia en Matute

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

GOL Hernán Barcos pone el 1-0 para Alianza Lima ante Garcilaso por Liga 1 | L1Max

Alianza Lima se enfrentó a Deportivo Garcilaso el sábado 13 de setiembre en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El delantero y capitán del cuadro ‘blanquiazul’, Hernán Barcos, abrió la cuenta en el estadio Alejandro Villanueva con un gol desde el punto de penal tras falta contra Alan Cantero.

Todo se inició a los 8 minutos cuando Orlando Núñez rechazó de la forma la pelota y le quedó a Cantero en el área. El defensor del elenco cusqueño, en su afán, de alejar el peligro de su arco derribó al atacante ‘íntimo’ y el árbitro Diego Haro no tuvo dudas para señalar la pena máxima.

Falta de Garcilaso que el árbitro castigó con penal para Alianza Lima | L1Max

El ‘Pirata’ Barcos, al ver que el referí principal cobró el penal, cogió el balón para ejecutar el disparo. Pasaron algunos segundos para que lo haga, debido a que estaban atendiendo a su compatriota, quien quedó sentido tras el choque de Núñez. Una vez su compañero se puso de pie, ‘HB9′ se posicionó frente al portero Patrick Zubczuk.

Zubczuk adivinó el lugar donde el centrodelantero de 41 años dirigió su disparo, pero la potencia y colocación arriba del mismo no le permitió alcanzar el esférico. Fue un golazo de Barcos, que desató toda la locura en los jugadores, comando técnico y de los propios hinchas presentes en Matute.

Con este resultado 1-0 momentáneo, Alianza Lima subiría al segundo lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 15 puntos, igualando con su clásico rival, Universitario de Deportes, que permanecería en la punta por su diferencia de goles (+7).

Hernán Barcos anotó gol para
Hernán Barcos anotó gol para el 1-0 de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2025.

Los goles de Hernán Barcos en este 2025

A sus 41 años, Hernán Barcos sigue siendo muy determinante en Alianza Lima. Hasta la fecha, el delantero argentino lleva siete gritos de gol en el campeonato peruano. Previamente, le había marcado a ADT, Deportivo Binacional, Comerciantes Unidos, Alianza Universidad, Atlético Grau y Los Chankas.

Como si fuera poco, el ‘Pirata’ también ha celebrado en las competencias internacionales durante esta temporada. Marcó cuatro en Copa Libertadores y uno en Copa Sudamericana. Números sorprendentes para su edad, que demuestran su vigencia y jerarquía.

Gol de Deportivo Garcilaso para el 1-1 ante Alianza Lima

La felicidad le duró a Alianza Lima apenas 13 minutos. Y es que a los 21′, a través de una pelota parada, Deportivo Garcilaso encontró el empate en el estadio Alejandro Villanueva, provocando la incertidumbre en el ‘equipo del pueblo’.

Su capitán y defensor Juan Diego Lojas había avisado con un remate al palo. Y en su segundo intento se cobró su revancha con un golazo de cabeza que no puedo ser atajado por el boliviano Guillermo Viscarra, a pesar de estirar toda su humanidad.

GOL de Garcilaso que empata el duelo ante Alianza Lima 1-1 en la Liga 1 | L1 Max

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tomó la decisión, respaldado por el reglamento de la Liga 1, de posponer su próximo partido ante Los Chankas por el Torneo Clausura, debido a que competirá a mitad de semana en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los ‘blanquiazules’ recibirán a Universidad de Chile el próximo jueves 18 de setiembre a las 19:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva. Los dirigidos por Néstor Gorosito buscarán sacar ventaja en casa para cerrar su clasificación a semis en territorio ‘mapocho’.

Próximo partido de Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso, por su lado, se medirá con Melgar en la fecha 9 de la segunda fase del campeonato peruano. Este cotejo está pactado para el jueves 18 de setiembre a las 19:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Su rival de turno llegará después de haber enfrentado a Universitario de Deportes en Arequipa.

