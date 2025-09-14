Perú Deportes

Golazo de Adriana Lúcar con sensacional definición en Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025

La experimentada delantera devolvió la ventaja a las ‘blanquiazules’ en el clásico en Campo Mar con un exquisito derechazo dentro del área

La experimentada delantera 'blanquiazul' marcó el 2-1 de su equipo en el clásico femenino. (Video: Movistar Deportes)

Adriana Lúcar dejó su nombre bien firmado en el marcador del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, disputado este domingo 14 de septiembre en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. La experimentada delantera brilló con un golazo que devolvió la ventaja a su equipo en un emocionante choque jugado en Campo Mar.

Desde el pitazo inicial, el encuentro mostró un alto nivel de competitividad, con ambos equipos luchando cada balón y buscando imponer su estilo de juego. La intensidad se mantuvo constante y, al minuto 15, Emily Flores rompió el cero para las ‘blanquiazules’. No obstante, las ‘cremas’ reaccionaron rápidamente y lograron igualar el encuentro gracias a un penal convertido por Catalina Usme.

En medio de ese contexto, Adriana Lúcar, con su vasta experiencia y calidad técnica, tomó el protagonismo en el momento clave del partido. Aprovechando un balón dentro del área, tras el centro preciso de Yomira Tacilla, la delantera no dudó en soltar un exquisito disparo con su pie derecho que se clavó en el fondo del arco rival, sorprendiendo a la arquera y desatando la alegría en el bando aliancista sobre el final del primer tiempo.

La ‘9’ de Alianza Lima celebró su gol de manera original, imitando el gesto de caminar como una ‘viejita’ con bastón junto a sus compañeras. Luego, besó con emoción el escudo de su camiseta, demostrando su profundo amor y compromiso con el club, donde actualmente es la máxima referente. Su tanto volvió a poner en ventaja a las ‘íntimas’ y reafirmó su liderazgo y jerarquía dentro de la cancha.

Cerca de un récord histórico: las 100 dianas en Alianza Lima

La experimentada delantera Adriana Lúcar está a punto de alcanzar una cifra histórica con la camiseta de Alianza Lima. Actualmente, registra un total de 98 goles oficiales con el club, tras el logrado en el reciente clásico contra Universitario, consolidándose como la máxima goleadora en la historia de la Liga Femenina FPF.

De esos tantos, 94 fueron anotados en el campeonato local, donde ha sido una pieza clave para las ‘blanquiazules’ en las últimas temporadas con tres títulos, y 4 en la Copa Libertadores Femenina, competición en la que también ha demostrado su calidad y efectividad frente al arco.

Este próximo gol no solo representaría un récord personal para Lúcar, sino también un símbolo de su compromiso, constancia y liderazgo dentro del club, donde es considerada la máxima referente en el ataque. Su olfato goleador y capacidad para definir en momentos decisivos la han convertido en una pieza fundamental para el presente y futuro de Alianza Lima.

