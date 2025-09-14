Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por Liga Femenina 2025

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este choque por el Torneo Clausura en esta nota y su página web. La previa y el minuto a minuto con las declaraciones, goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

El clásico Alianza vs Universitario se emitirá por América Televisión en los canales 4 y 704 en alta definición. También podrá verse en América TVGO , la plataforma de streaming gratuita. Además, Movistar Deportes transmitirá el encuentro en los canales 3 y 703 en HD, y estará disponible en Movistar Play de forma gratuita para sus suscriptores.

El árbitro dará el pitazo inicial de este nuevo clásico a las 15:00 horas de Perú . Con respecto a otros países, comenzará a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 17:00 horas de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.

Las ‘íntimas’ dieron la vuelta en el coloso de Ate y marcaron un nuevo capítulo en su historia. Además, aseguraron su boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores , la cual está pactada para octubre de este año.

Ambas escuadras llegaron a la final de la primera fase de la Liga Femenina . La ida se disputó en Matute y tuvo un empate sin goles. Mientras que la vuelta se llevó a cabo en el Monumental y terminó con un triunfo 2-0 de las ‘blanquiazules’ .

Este nuevo clásico puede ser considerado como una revancha para Universitario de Deportes, ya que en el último cayó ante Alianza Lima y dejó escapar el título del Torneo Apertura en su estadio.

Esta victoria, al igual que la ‘U’, les permitió mantener su invicto de siete compromisos sin perder de manera consecutiva. Eso sí, tendrán que sumar un triunfo más si quiere ser punteras absolutas del Torneo Clausura . Se viene un cotejo que podría marcar un punto de inflexión en la temporada.

Alianza , por su parte, también se enfrentó a un elenco trujillano y lo venció. Las ‘blanquiazules’ golearon 3-0 a la Universidad César Vallejo en el estadio Hugo Sotil con tantos de Sashenka Porras , Adriana Lúcar y Neidy Romero .

Las dirigidas por Andrés Usme son líderes por diferencia de goles. Actualmente, tienen 21 puntos, pero le sacan una ventaja de 10 tantos a su máximo competidor, Alianza. Por lo que este clásico será clave para seguir en lo más alto de la tabla.

La ‘U’ viene de vencer 4-1 a Carlos A. Mannucci en condición de visitante con un doblete de su flamante refuerzo Catalina Usme y goles de Geraldine Cisneros y Xioczana Canales . Con este resultado mantiene su invicto de siete partidos ganados en esta fase del campeonato femenino.

¡Día de partido! Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a protagonizar un clásico hoy, domingo 14 de setiembre, en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 . Este compromiso está pactado para iniciar a las 15:00 horas de Perú y se llevará a cabo en Campo Mar, sede deportiva de las ‘cremas’ ubicada en Lurín.

