Perú Deportes

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por Liga Femenina 2025

‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ se enfrentarán en Campo Mar por el liderato del Torneo Clausura. Sigue todas las incidencias

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
23:54 hsAyer

¡Día de partido! Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a protagonizar un clásico hoy, domingo 14 de setiembre, en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este compromiso está pactado para iniciar a las 15:00 horas de Perú y se llevará a cabo en Campo Mar, sede deportiva de las ‘cremas’ ubicada en Lurín.

23:53 hsAyer

¿Cómo llega Universitario?

La ‘U’ viene de vencer 4-1 a Carlos A. Mannucci en condición de visitante con un doblete de su flamante refuerzo Catalina Usme y goles de Geraldine Cisneros y Xioczana Canales. Con este resultado mantiene su invicto de siete partidos ganados en esta fase del campeonato femenino.

Las dirigidas por Andrés Usme son líderes por diferencia de goles. Actualmente, tienen 21 puntos, pero le sacan una ventaja de 10 tantos a su máximo competidor, Alianza. Por lo que este clásico será clave para seguir en lo más alto de la tabla.

Catalina Usme marcó un doblete
Catalina Usme marcó un doblete en el último partido de Universitario y llega motivada al clásico.
23:51 hsAyer

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza, por su parte, también se enfrentó a un elenco trujillano y lo venció. Las ‘blanquiazules’ golearon 3-0 a la Universidad César Vallejo en el estadio Hugo Sotil con tantos de Sashenka Porras, Adriana Lúcar y Neidy Romero.

Esta victoria, al igual que la ‘U’, les permitió mantener su invicto de siete compromisos sin perder de manera consecutiva. Eso sí, tendrán que sumar un triunfo más si quiere ser punteras absolutas del Torneo Clausura. Se viene un cotejo que podría marcar un punto de inflexión en la temporada.

Alianza Lima se enfrentará a
Alianza Lima se enfrentará a Universitario en la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Femenina.
23:47 hsAyer

El último clásico terminó con victoria de Alianza Lima

Este nuevo clásico puede ser considerado como una revancha para Universitario de Deportes, ya que en el último cayó ante Alianza Lima y dejó escapar el título del Torneo Apertura en su estadio.

Ambas escuadras llegaron a la final de la primera fase de la Liga Femenina. La ida se disputó en Matute y tuvo un empate sin goles. Mientras que la vuelta se llevó a cabo en el Monumental y terminó con un triunfo 2-0 de las ‘blanquiazules’.

Las ‘íntimas’ dieron la vuelta en el coloso de Ate y marcaron un nuevo capítulo en su historia. Además, aseguraron su boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores, la cual está pactada para octubre de este año.

El equipo blanquiazul se impuso 2-0 y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores Femenina 2025. | Movistar Deportes
23:27 hsAyer

Horarios del Alianza Lima vs Universitario

El árbitro dará el pitazo inicial de este nuevo clásico a las 15:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 17:00 horas de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.

23:02 hsAyer

Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura de Liga Femenina 2025

El clásico Alianza vs Universitario se emitirá por América Televisión en los canales 4 y 704 en alta definición. También podrá verse en América TVGO, la plataforma de streaming gratuita. Además, Movistar Deportes transmitirá el encuentro en los canales 3 y 703 en HD, y estará disponible en Movistar Play de forma gratuita para sus suscriptores.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este choque por el Torneo Clausura en esta nota y su página web. La previa y el minuto a minuto con las declaraciones, goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesLiga Femenina FPFLiga Femeninaperu-deportes

Últimas noticias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’, con Miguel Araujo como titular, se medirán con los ‘dorados’ de visita para recuperar el liderato. Sigue las incidencias del crucial duelo

Sporting Cristal vs Cusco FC

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ visitarán al ‘dominó’ en Arequipa, con el objetivo de conseguir una victoria y mantenerse en el primer lugar de la tabla. Pero, al frente tendrán a un viejo conocido, como Juan Reynoso. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Melgar EN VIVO

Dónde ver Universitario vs Melgar HOY: canal TV online del duelo en Arequipa por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’, con cinco bajas, visitará al ‘rojinegro’ en la altura arequipeña con el objetivo de defender el liderato. Conoce las señales disponibles para el partidazo

Dónde ver Universitario vs Melgar

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido en Arequipa por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La ‘U’ realiza una visita complicada al estadio Monumental de la UNSA para medirse contra un ‘rojinegro’ liderado por Juan Reynoso. Revisa los horarios del choque

A qué hora juega Universitario

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima saldrá con todo frente Garcilaso, Real Madrid irá por su cuarta victoria consecutiva en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 13

ÚLTIMAS NOTICIAS

Apple confirma fecha de lanzamiento

Apple confirma fecha de lanzamiento del nuevo iOS 26 para iPhone

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 14 de septiembre

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Puerto Madero: un auto que circulaba a alta velocidad perdió el control, impactó contra el Hotel Hilton y dejó dos heridos

Nubes, algo de lluvia y temperatura agradable: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país en el cierre del invierno

INFOBAE AMÉRICA

Fracasó la nueva convocatoria de

Fracasó la nueva convocatoria de Maduro para movilizar a millones de milicianos venezolanos: “Nadie quiere ser carne de cañón”

Temperaturas en Los Ángeles: prepárate antes de salir de casa

Clima en Nueva York: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Rusia lanzó un misil hipersónico durante las maniobras conjuntas con Bielorrusia

Las últimas previsiones para Dallas: temperatura, lluvias y viento

DEPORTES

El impactante golpe de Terrence

El impactante golpe de Terrence Crawford a Canelo Álvarez que definió una histórica pelea para el boxeo: “Lo llevó a una nueva dimensión”

Colapinto, íntimo: su mejor amigo en la F1, las tres leyendas que invitaría a cenar y el mejor momento desde su debut

Juan Manuel Cérundolo, Marco Trungelliti y Thiago Tirante buscarán este domingo tres títulos para el tenis argentino

La historia de amor de Pierre Gasly y la modelo Francisca Gomes: el “factor Messi” que los unió

La increíble historia del fisicoculturista récord que ganó un torneo a los 93 años y lleva 70 compitiendo: “Inspira a todos”