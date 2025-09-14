Perú Deportes

Golazo de Emily Flores con gran gesto técnico en Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2025

La ‘Peque’ rompió el cero en Campo Mar con un notable remate al ángulo, poniendo en ventaja a las ‘blanquiazules’ en el clásico

Eliezer Benedetti

Eliezer Benedetti

La popular 'Peque' abrió el marcador del clásico femenino con un golazo al ángulo. (Video: Movistar Deportes)

El clásico del fútbol femenino peruano volvió a regalar emociones, y esta vez tuvo como protagonista a Emily Flores, quien brilló con luz propia en el enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, válido por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. La mediocampista ‘blanquiazul’ se encargó de abrir el marcador de la contienda con un golazo al ángulo de la portería rival.

El encuentro, disputado en Campo Mar, arrancó con mucha intensidad, con ambos equipos peleando por el control del juego desde los primeros minutos. Sin embargo, no tardó en aparecer la magia de la popular ‘Peque’: con una brillante acción individual, la volante del cuadro ‘íntimo’ rompió el cero al marcar un gol de gran calidad técnica, encendiendo la celebración de las visitantes.

La jugada inició en los pies de Heidy Padilla, quien tomó la posesión del esférico en la banda izquierda en el correr del minuto 15. La ‘10′ de Alianza Lima, segura como de costumbre, logró engañar a su marca con un sutil pase entre las piernas para encontrar a Emily Flores introduciéndose al área rival con mucho peligro.

Todo indicaba que la ‘Peque’ buscaría un centro al área chica, pero sorprendió con una decisión brillante: abrió el pie derecho y definió con sutileza, colocando el balón en el ángulo de la portería defendida por Gabriela Bórquez. Una ejecución perfecta, imposible de atajar, que selló un golazo inolvidable para las ‘íntimas’ en Campo Mar.

De esta manera, Flores encendió la celebración de Alianza Lima, que golpeó primero en el clásico femenino pese a jugar en condición de visitante. No obstante, Universitario logró emparejar las cosas rápidamente. Las ‘merengues’ igualaron el marcador cuatro minutos después con un tanto de penal conseguido por Catalina Usme.


