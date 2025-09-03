Nolberto Solano demuestra optimismo con miras a su debut con Pakistán por la clasificación a la Copa Asiática Sub-23: “Estamos para competir”

Nolberto Solano dirigiendo entrenamientos de Pakistán. - Crédito: PFF

La selección de Pakistán inicia una nueva era en su categoría U23 con Nolberto Solano en la conducción. El profesional peruano aceptó el enorme reto, luego de llegar a un acuerdo con el presidente Mohsen Gilani, pensando en ejecutar una renovación absoluta tanto en el campeonato de fútbol como en la estructura deportiva.

Entremedias, el ‘Maestrito’ deberá aparecer, por primera vez, en la parcela técnica de los ‘halcones’ para afrontar la clasificatorias de la Copa Asiática U23. Aunque no ha tenido demasiado tiempo para realizar las planificaciones correspondientes, el técnico sudamericano ha reunido a los mejores puntuales posibles y confía que su nómina responderá a las exigencias del torneo, sobre todo en el debut frente a Irak.

Nolberto Solano acompañando a la delegación de Pakistán U23. - Crédito: Difusión

“Estamos aquí para competir, para enfrentarnos a los mejores jugadores de Irak, Camboya y Omán. No buscamos excusas; estamos listos para el torneo. Como dije antes, nunca es un partido fácil. Jugamos contra los mejores jugadores, así que todos estamos aquí para competir, para competir con todos", declaró Nolberto Solano en conferencia de prensa.

“Todos creemos, todos estamos aquí porque tenemos un sueño. Queremos luchar por conseguirlo. Como dije antes, nunca es fácil. Así que siempre debe ser así para nosotros: con ganas de mejorar, de superarnos y de intentarlo”, añadió el peruano que cuenta con un vínculo de un año con posibilidad de extensión siempre y cuando cumpla con las metas consignadas por la Federación de Fútbol de Pakistán.

Nolberto Solano envía mensaje a Pakistán, tras su llegada al país donde asumirá como DT | Instagram

Por último, ‘Nobby’ no ocultó su felicidad por empezar su inédita experiencia como conductor de Pakistán: “Tenemos un equipo nuevo y con mucho talento, y confío en mis jugadores, igual que en el resto de rivales del grupo. Estoy muy emocionado y con ganas de jugar un gran partido mañana”.