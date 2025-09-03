Perú Deportes

Nolberto Solano demuestra optimismo con miras a su debut con Pakistán por la clasificación a la Copa Asiática Sub-23: “Estamos para competir”

El ‘Maestrito’ inicia, oficialmente, su camino como seleccionador de los ‘halcones’ en un escenario de enorme calibre. Su debut será contra Irak, en el estadio Phnom Penh

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Nolberto Solano dirigiendo entrenamientos de
Nolberto Solano dirigiendo entrenamientos de Pakistán. - Crédito: PFF

La selección de Pakistán inicia una nueva era en su categoría U23 con Nolberto Solano en la conducción. El profesional peruano aceptó el enorme reto, luego de llegar a un acuerdo con el presidente Mohsen Gilani, pensando en ejecutar una renovación absoluta tanto en el campeonato de fútbol como en la estructura deportiva.

Entremedias, el ‘Maestrito’ deberá aparecer, por primera vez, en la parcela técnica de los ‘halcones’ para afrontar la clasificatorias de la Copa Asiática U23. Aunque no ha tenido demasiado tiempo para realizar las planificaciones correspondientes, el técnico sudamericano ha reunido a los mejores puntuales posibles y confía que su nómina responderá a las exigencias del torneo, sobre todo en el debut frente a Irak.

Nolberto Solano acompañando a la
Nolberto Solano acompañando a la delegación de Pakistán U23. - Crédito: Difusión

Estamos aquí para competir, para enfrentarnos a los mejores jugadores de Irak, Camboya y Omán. No buscamos excusas; estamos listos para el torneo. Como dije antes, nunca es un partido fácil. Jugamos contra los mejores jugadores, así que todos estamos aquí para competir, para competir con todos", declaró Nolberto Solano en conferencia de prensa.

Todos creemos, todos estamos aquí porque tenemos un sueño. Queremos luchar por conseguirlo. Como dije antes, nunca es fácil. Así que siempre debe ser así para nosotros: con ganas de mejorar, de superarnos y de intentarlo”, añadió el peruano que cuenta con un vínculo de un año con posibilidad de extensión siempre y cuando cumpla con las metas consignadas por la Federación de Fútbol de Pakistán.

Nolberto Solano envía mensaje a Pakistán, tras su llegada al país donde asumirá como DT | Instagram

Por último, ‘Nobby’ no ocultó su felicidad por empezar su inédita experiencia como conductor de Pakistán: “Tenemos un equipo nuevo y con mucho talento, y confío en mis jugadores, igual que en el resto de rivales del grupo. Estoy muy emocionado y con ganas de jugar un gran partido mañana”.

Temas Relacionados

Nolberto SolanoSelección de Pakistánperu-deportes

Más Noticias

Piero Quispe, anunciado como flamante refuerzo del Sydney FC: “Estoy muy orgulloso de unirme al club más exitoso de Australia”

El club más laureado de la máxima categoría de Australia adquirió al mediocentro peruano bajo la fórmula de una cesión anual con la posibilidad de cerrar un traspaso definitivo

Piero Quispe, anunciado como flamante

Dirigente de Spezia hizo importante anuncio sobre el futuro de Gianluca Lapadula: “Nunca he tenido problemas con él”

Stefano Melissano, director deportivo del club ‘aguilucho’, se refirió a la continuidad del delantero ítalo-peruano luego de ser voceado para volver a Pescara

Dirigente de Spezia hizo importante

Gerente deportivo de Alianza Lima respaldó a Renzo Garcés ante posible sanción que calificó de “imputación infundada”

Franco Navarro Mandayo indicó que el club ya entregó a la Comisión de Disciplina de la Federación los descargos para evitar el correctivo al defensor central ‘blanquiazul’

Gerente deportivo de Alianza Lima

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

El plantel nacional, a cargo de Óscar Ibáñez, confía en la obtención de un resultado categórico contra Uruguay para seguir soñando con la heroica en el circuito mundialista. Conoce los horarios del choque

A qué hora juega Perú

Reimond Manco aseguró que fue mejor futbolista que Christian Cueva: “Veo mis videos y no sé cómo desperdicié mi talento”

El ‘Rei’ se pronunció sobre las comparaciones con ‘Aladino’, así como otros jugadores y exjugadores como André Carrillo, Edison Flores, ‘Chorri’ Palacios y más

Reimond Manco aseguró que fue
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Proponen declarar persona no

Congreso: Proponen declarar persona no grata a Claudia Sheinbaum y la acusan de tener “vínculos probados con el narcotráfico”

Rafael López Aliaga alista denuncia penal contra ministro César Sandoval por frenar tren Lima-Chosica: “No puede quedar así”

Pedro Castillo reclama por sus visitas reveladas y afirma que Alberto Fujimori recibía a “empresarios, jueces y fiscales”

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Alejandro Toledo seguirá en Barbadillo: PJ confirma rechazo al pedido de arresto domiciliario

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Rulli en Perú: actor

Sebastián Rulli en Perú: actor graba campaña publicitaria y sorprende con mensaje “Vamos por más”

Alejandra Baigorria destruye a Onelia Molina y asegura tener pruebas de lo que pasó en su matrimonio

Isabella Ladera aclara rumores sobre Hugo García: “No somos novios, ustedes saben que no somos novios”

André Silva responde a rumores de favoritismo por Michelle Alexander y defiende su carrera: “Estoy seguro de lo que soy”

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

DEPORTES

Piero Quispe, anunciado como flamante

Piero Quispe, anunciado como flamante refuerzo del Sydney FC: “Estoy muy orgulloso de unirme al club más exitoso de Australia”

Dirigente de Spezia hizo importante anuncio sobre el futuro de Gianluca Lapadula: “Nunca he tenido problemas con él”

Gerente deportivo de Alianza Lima respaldó a Renzo Garcés ante posible sanción que calificó de “imputación infundada”

A qué hora juega Perú vs Uruguay: partido en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Reimond Manco aseguró que fue mejor futbolista que Christian Cueva: “Veo mis videos y no sé cómo desperdicié mi talento”