El impresionante punto de la victoria de Ignacio Buse que permitió a Perú sacar pasaje a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

La primera raqueta nacional hizo explotar de júbilo a todos los asistentes en el Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de la Exposición. Los dirigidos por ‘Lucho’ Horna regresan a esta ronda luego de 18 años

Por José Manuel Quintana

Ignacio Buse gana y clasifica a Perú a los 'qualifiers' de Copa Davis 2026 | TV Perú

Con una remontada formidable, Ignacio Buse (#112 ATP) escribió su nombre en los libros dorados del deporte peruano. El ‘Colorado’ mostró sus credenciales sobre la arcilla del Lawn Tennis Exposición y doblegó por 3-6, 6-3 y 6-2 a Nuno Borges (#52 ATP). Con este resultado, el equipo nacional dejó en el camino a su similar de Portugal y selló su boleto hacia los ‘qualifiers’ de la Copa Davis, la Copa Mundo del Tenis.

Este día histórico para el deportivo peruano marca el inicio de una nueva generación del tenis nacional. Fiel al estilo de esta competencia, el ranking ATP quedó en segundo plano y poca importancia le dio el ‘Colorado’ en la segunda jornada de competencia. También Gonzalo Bueno había dejado claro que es presente y futuro del ‘deporte blanco’ en Perú.

Ignacio Buse remontó ante Nuno
Ignacio Buse remontó ante Nuno Borges y el equipo peruano se clasificó a las 'qualifiers' de la Copa Davis luego de 18 años. Crédito: TV Perú.

[Nota en desarrollo...]

