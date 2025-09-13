Perú Deportes

Ignacio Buse lleva a Perú a las Qualifiers de la Copa Davis con un tenis excelso: las emotivas celebraciones en el Lawn Tennis

La nueva primera raqueta del Perú sacó a relucir su mejor nivel para remontar una dura llave contra Nuno Borges [52°ATP] y así otorgarle a los suyos el boleto al siguiente nivel del prestigioso torneo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

La gran celebración de Perú tras el triunfo de Ignacio Buse en la Copa Davis | TV Perú

Ignacio Buse se ha encumbrado, oficialmente, como el nuevo rostro del tenis nacional luego de haber conseguido, con gran mérito, el histórico pasaje del Team Perú a las Qualifiers de la próxima edición de la Copa Davis. Con un rendimiento imperial, el ‘Colorado’ sacó de la carrera a Nuno Borges, representante del Team Portugal.

Había demasiada tensión en el Coliseo de los Hermanos Buse, dado que la segunda jornada del prestigioso certamen no fue la esperada. Al menos si del inicio se tratase, porque la presentación de la pareja Ignacio Buse-Juan Pablo Varillas dejó mucho que desear frente a un público local que espero mucho más.

Ignacio Buse levantando al público
Ignacio Buse levantando al público en su duelo crucial. - Crédito: IDP

La falta de coordinación y compenetración de los dos tenistas referentes del bloque nacional les pasó factura, y fue aprovechada por el binomio Francisco Cabral-Nuno Borges, que sacó adelante el 3er punto con un score 7-5 y 6-3. De esa manera, se recortaron las distancias ante los dueños de casa.

Todo estaba en manos de un ‘NachoBuse [112° ATP] exhausto, pero con hambre de gloria. Así lo había estipulado el capitán Luis Horna en la programación oficial. En el lado opuesto se ubicó Nuno Borges [52° ATP], quien si bien también se encontraba agotado por la participación anterior, a su favor corría la experiencia y mejor colocación en el ránking.

Ignacio Buse gana y clasifica a Perú a los 'qualifiers' de Copa Davis 2026 | TV Perú

De hecho, la raqueta lusa aprovechó mucho esas virtudes para sacarse de encima al ‘Colorado’ con un contundente 6-3 en la primera manga. La situación, valgan verdades, era más que desalentadora y las graderías transmitían su preocupación con un silencio absoluto.

Acostumbrado a enfrentar contextos cargados de dificultad, Ignacio Buse sacó a relucir su carácter y mejor repertorio de golpeos en el segundo set, donde no le dio ni el más mínimo margen de asomo a un Nuno Borges sobrepasado y desconcertado. El tanteador lució un 6-3 para el Team Perú.

Ignacio Buse se dejó caer
Ignacio Buse se dejó caer al finalizar el juego contra Nuno Borges. - Crédito: IPD

Para la tercera manga, la definitiva, la tendencia de ‘Nacho’ se mantuvo inalterable. En varios pasajes, sobre todo en los finales, se apreció un recital fabuloso del local, incluso en los quiebres, que devino en el triunfo definitivo con el score 6-2.

