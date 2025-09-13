A qué hora juegan Ignacio Buse vs Nuno Borges HOY: duelo que definirá la serie en la Copa Davis 2025

A qué hora juegan Ignacio Buse vs Nuno Borges por la Copa Davis 2025

Ignacio Buse aseguró el segundo punto para Perú en la serie frente a Portugal por la Copa Davis 2025, correspondiente al Grupo Mundial I. El enfrentamiento tuvo lugar el viernes 12 de septiembre de 2025 en el Club Lawn Tennis de la Exposición, escenario simbólico para el tenis peruano y particularmente para ‘Nacho’, cuya familia tiene una fuerte tradición vinculada a este recinto deportivo.

Buse, que actualmente ocupa el puesto 112 del ranking ATP, se midió a Jaime Faria, quien comparte esa misma ubicación en la clasificación mundial. El peruano resolvió el partido con un claro dominio, logrando una victoria en dos sets con parciales de 6-0 y 6-2. La contundencia de Ignacio quedó evidenciada en el poco tiempo que necesitó para cerrar el encuentro: apenas una hora y nueve minutos.

Y ahora está listo para enfrentar su segundo duelo para definir la serie, se medirá contra Nuno Borges hoy, sábado 13 de septiembre. Este duelo genera mucha expectativa y los hinchas confían en la contundencia de Buse para que pueda celebrar un triunfo más.

Ignacio Buse se pone 5-1 ante jaime Faria en el partido por Copa Davis | TV Perú

Además, la actuación de Gonzalo Bueno fue otro punto alto para los peruanos. El tenista, situado en el puesto 209 del ranking ATP, protagonizó una remontada frente al líder del equipo portugués, Nuno Borges, número 52 del mundo. Gonzalo perdió el primer set, pero logró revertir el marcador y ganar el choque por 3-6, 6-2 y 7-5 en un partido que superó las dos horas de duración. La victoria del peruano sorprendió debido a la diferencia de posiciones en el ranking, pero evidenció la capacidad de adaptación y fortaleza del equipo nacional ante situaciones adversas.

El peruano supera fallas y busca cerrar el undécimo juego. | TV Perú

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs Nuno Borges?

Ignacio Buse seguirá representando al Perú y esta vez se medirá con Nuno Borges hoy, sábado 13 de septiembre, en el Club Lawn Tennis de la Exposición, de Lima. El horario establecido será a partir de las 16:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 17:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 18:00 horas.

Sábado 13 de septiembre

- Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs Nuno Borges y Francisco Cabral (14:00 horas / Dobles)

- Ignacio Buse vs Nuno Borges (16:00 horas / Singles 3)

- Gonzalo Bueno vs Jaime Faria (18:00 horas / Singles 4)

Ignacio Buse derrotó 2-0 a Jaime Faria por la Copa Davis

Dobles Perú vs Portugal: Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas

En el segundo día de la serie de Copa Davis 2025 entre Perú y Portugal, correspondiente al Grupo Mundial I, se disputa el encuentro de dobles en el Club Lawn Tennis de la Exposición, ubicado en Lima. La dupla peruana seleccionada por el capitán Luis Horna está compuesta por Juan Pablo Varillas, el jugador más experimentado del equipo, e Ignacio Buse.

El combinado nacional llega a este compromiso con una ventaja de 2-0, tras los triunfos en los partidos de singles de Gonzalo Bueno sobre Nuno Borges y de Ignacio Buse sobre Jaime Faria. Con un tercer punto, el equipo peruano aseguraría su clasificación a los qualifiers de la Copa Davis del próximo año.

El enfrentamiento de dobles presenta a Varillas y Buse frente a la pareja portuguesa integrada por Nuno Borges y Francisco Cabral, salvo cambios de última hora en la alineación. Este partido resulta clave para definir la serie y podría sellar de manera anticipada el pase peruano a la siguiente instancia.

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, los tenistas símbolo de la nueva generación en Perú. - Crédito: Difusión