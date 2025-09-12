Perú vs Portugal en Copa Davis 2025: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos por el Grupo Mundial I

Perú vs Portugal en Copa Davis 2025

La serie entre Perú y Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025 centra la atención de los fanáticos del tenis latinoamericano. Ambos equipos arrancaron la competencia este viernes 12 de septiembre, en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en Lima. La misión es avanzar a los qualifiers del próximo año y así acercarse a la élite mundial de la emblemática competencia por equipos.

El enfrentamiento inicial fue entre Gonzalo Bueno (puesto 209 del ranking) y Nuno Borges (número 52), enfrentando a los segundos representantes de Perú y Portugal. Bueno llegaba tras haber sido eliminado en octavos de final del Challenger de Como. Frente al tenista portugués, mostró un sólido rendimiento y, luego de más de tres horas de juego, logró la victoria por 2-1 con parciales de 3-6, 6-2 y 7-5.

El peruano supera fallas y busca cerrar el undécimo juego. | TV Perú

Luego, Ignacio Buse (número 112 del ranking), principal raqueta de Perú, enfrentó a Jaime Faria (puesto 115). Este partido fue determinante para que Perú tomara ventaja en la serie, respaldado por el buen desempeño de Buse, reciente campeón del Challenger de Sevilla.

El encuentro, que se anticipaba equilibrado, terminó con una amplia superioridad del peruano, quien venció al portugués en 1 hora y 9 minutos con parciales de 6-0 y 6-2.

Ignacio Buse se pone 5-1 ante jaime Faria en el partido por Copa Davis | TV Perú

Información previa

En la jornada inicial se desarrolló los dos primeros partidos de singles. Gonzalo Bueno (Perú) se enfrenta a Nuno Borges (Portugal), quien llega como el jugador mejor ubicado del equipo europeo, instalado en el ranking ATP dentro del Top 100. Luego, Ignacio Buse, la principal carta de Perú y reciente campeón en Sevilla, se mide ante Jaime Faria.

Para el dobles, la dupla nacional con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas tendrá un duelo ante Nuno Borges y Francisco Cabral. De necesitarse, se disputarán los encuentros de singles reversibles: Ignacio Buse frente a Nuno Borges, y Gonzalo Bueno contra Jaime Faria. Los horarios de estos partidos están sujetos al desarrollo de la serie y sólo se jugarán si el resultado global lo demanda.

El cuadro ‘luso’ se presenta como favorito por la presencia de tenistas con mejores posiciones en el ranking ATP. Sin embargo, Perú, bajo la capitanía de Luis Horna, ya supo revertir pronósticos en ediciones pasadas de la Copa Davis. El factor localía en Lima y la superficie de arcilla representan un valor agregado para el equipo nacional, que espera repetir buenas actuaciones.

Los cuatro convocados por 'Lucho' Horna para los duelos ante Portugal este 12 y 13 de septiembre. Crédito: Federación Peruana de Tenis

Fechas y horarios de la serie Perú vs Portugal en el Grupo Mundial I

Viernes 12 de septiembre

- Gonzalo Bueno 2-1 Nuno Borges (6-3, 2-6 y 7-5)

- Ignacio Buse 2-0 Jaime Faria (6-0 y 6-2)

Sábado 13 de septiembre

- Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs Nuno Borges y Francisco Cabral (14:00 horas / Dobles)

- Ignacio Buse vs Nuno Borges (16:00 horas / Singles 3)

- Gonzalo Bueno vs Jaime Faria (18:00 horas / Singles 4)

Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Horna eligió a 'Juampi' Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno. Crédito: DECISIVO - Tenis Perú

Canal TV para ver Perú vs Portugal en Copa Davis 2025

La transmisión de la serie está asegurada en señal abierta a través de TV Perú por medio del canal 7 permitiendo que todos los peruanos puedan seguir los encuentros del ‘Team Perú’. Además, Infobae Perú informará todos los detalles de los encuentros entre peruanos y portugueses con la previa, minuto a minuto, resultados en vivo, declaraciones, y mucho más.

La llave Perú vs. Portugal marca una instancia crucial dentro del calendario 2025 de la Copa Davis, que establece varias rondas para definir ascensos, descensos y el acceso a los qualifiers globales del siguiente año.

¿Quiénes son los representantes peruanos?

El capitán Luis Horna seleccionó a Ignacio Buse (número 112 del ranking ATP), Gonzalo Bueno (205), Juan Pablo Varillas (336) y Alexander Merino (124 en la modalidad de dobles) para integrar el equipo peruano que enfrentará a Portugal en la Copa Davis. Estos cuatro tenistas asumen la responsabilidad de aprovechar la condición de local y buscar una ventaja ante el seleccionado portugués.

El conjunto peruano llega fortalecido por el presente deportivo de ‘Nacho’. El jugador limeño, de 21 años, atraviesa la mejor etapa de su carrera profesional y cuenta con experiencia a nivel internacional, luego de alcanzar las semifinales en el ATP 250 de Gstaad y disputar la primera ronda del US Open. Este desempeño lo convierte en la principal figura de Perú para la serie.

Para la modalidad de singles, el capitán eligió a Bueno como otra de las opciones principales. Gonzalo, originario de Trujillo, se encuentra cerca de ingresar en el Top 200 del ranking ATP y aporta solidez al equipo. La convocatoria también incluye a Varillas, quien regresó recientemente a la competencia tras una ausencia de casi cuatro meses a raíz de una lesión en el cartílago de la rodilla.

En dobles, la representación recae en Merino. Hace dos semanas, enfrentó a Henrique Rocha, uno de los rivales portugueses de la llave de Copa Davis. Rocha, junto a su hermano (quien no fue convocado para esta serie), superó a la dupla integrada por el representante peruano.

Perú definió a sus convocados de cara al encuentro ante Portugal por Copa Davis.