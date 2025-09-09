Perú Deportes

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Tras la finalización de las Eliminatorias 2026, se reiniciará el campeonato nacional con grandes encuentros. Entérate cómo se jugará la jornada

Programación de la fecha 8
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 llegaron a su fin y la selección peruana culminó un proceso para el olvido: penúltimo en la tabla de posiciones y sin Mundial Canadá, México, Estados Unidos. Pero el Torneo Clausura continúa y se reiniciará con la fecha 8 con partidos imperdibles que serán cruciales para los objetivos de los equipos rumbo al título nacional.

Universitario de Deportes se mantiene como único líder con 15 puntos y tras el frío clásico que terminó sin goles, volverá al ruedo para enfrentar a Melgar en Arequipa. Este duelo es uno de los más llamativos de la jornada porque marcará el futuro de ambas escuadras.

Los ‘rojinegros’ necesitan sostener los buenos resultados luego de no haber conseguido un buen arranque del campeonato. Juan Reynoso estará frente a frente con su exequipo, y hay mucha expectativa por conocer quién será el ganador en la altura.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Saldrá a defender el invicto

Sporting Cristal le sigue los pasos al líder Universitario de Deportes, está en el segundo lugar con 14 unidades, un punto menos que los ‘cremas’. Por ello, necesita sumar de a tres frente Cusco FC en su condición de visita.

Los ‘cerveceros’ se medira con uno de sus rivales directos, los ‘dorados’ también están metidos en la pelea por llevarse el Torneo Clausura 2025, y este cotejo será preciso para marcar diferencia. El cuadro de Paulo Autuori está invicto en la competencia y buscará mantener la tendencia en la ‘ciudad imperial’.

Resumen del partido Cristal vs UTC por la Liga 1

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Viernes 12 de septiembre

  • UTC vs Ayacucho FC (13:00 horas / estadio Germán Contreras / L1 Max, L1 Play)
  • Sport Huancayo vs Los Chankas (15:15 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play)

Sábado 13 de septiembre

  • Sport Boys vs Comerciantes Unidos (13:00 horas / estadio Miguel Grau / GOLPERU)
  • Alianza Atlético vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)
  • Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso (19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

Domingo 14 de septiembre

  • Alianza Universidad vs Cienciano (12:30 horas / estadio Heraclio Tapia / L1 Max, L1 Play)
  • Melgar vs Universitario de Deportes (15:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)
  • Cusco FC vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Descansa: Atlético Grau y ADT

Programación de la fecha 8
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

A meterse arriba

Alianza Lima no tiene margen de error y necesita sumar todas las victorias posibles para mantenerse en la pelea por el título del Torneo Clausura 2025. Los ‘blanquiazules’ recibirán a Deportivo Garcilaso en Matute con la misión de asegurar los tres puntos que le permita acercarse a los primeros lugar: marcha en la quinta posición con 12 puntos.

Néstor Gorosito, Renzo Garcés y Carlos Zambrano fueron sancionados por la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol tras el clásico con Universitario de Deportes en el estadio Monumental.

El técnico y el ‘Kaiser’ fueron acusados de realizar gestos ofensivos contra la hinchada de la ‘U’; mientras que el central peruano es señalado por supuestos insultos contra el árbitro. Por ello, no podrán estar disponibles en el duelo contra el ‘rico garci’.

Carlos Zambrano participó del clásico
Carlos Zambrano participó del clásico entre Alianza Lima y Universitario en el Monumental. Crédito: Liga 1

