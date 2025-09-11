Pedro García explotó por salida de Óscar Ibáñez para tener otro DT interino en la selección peruana: “Es impresentable, un papelón”

El periodista deportivo cuestionó la decisión de la FPF de sacar al exarquero en la 'bicolor' para colocar a Carlos Silvestri o Manuel Barreto. (Video: Vamos Al VAR)

Óscar Ibáñez dejó de ser el técnico de la selección peruana luego de la derrota que sufrió en condición de local ante Paraguay en el final de las Eliminatorias 2026. Ante este panorama, en la FPF iniciaron la búsqueda para el nuevo entrenador, aunque los amistosos serán dirigidos por uno de forma interina, siendo Carlos Silvestri y Manuel Barreto los favoritos. En ese sentido, Pedro García explotó por la salida del exarquero y cuestionó el manejo en Videna.

“Yo pregunto algo, ¿es una situación de apuro que tengan que llevarlo a Silvestri como técnico de Perú? Silvestri no tiene una remota idea de que iban a ofrecerle esta situación. Que a Barreto le ofrezcan ir a dirigir a Perú a unos amistosos en Rusia, ¿es una situación de apuro o no? Es un apuro que tiene la Federación. ¿Y por qué la Federación tiene un apuro con los amistosos que vienen, incluyendo los dos de Rusia? Porque el manejo los lleva a la improvisación”, afirmó en el programa ‘Vamos Al VAR’.

El periodista deportivo sostuvo que la improvisación exhibida por la Federación Peruana de Fútbol refleja una falta de directrices claras y una ausencia de respeto hacia la investidura de la ‘blanquirroja’. “Llevar a Silvestri, con todo el futuro que tiene de técnico, llevarlo a Barreto con el futuro que tiene de técnico o de director de fútbol de menores, llevarlos como entrenador de la selección peruana de fútbol, es una situación impresentable, es una consecuencia de no tener una directiva clara que no respete la investidura del técnico”, comentó.

Carlos Silvestri sería el elegido por la FPF como nuevo DT interino de la selección peruana. - créditos: FPF

Pedro García puso como ejemplo hipotético un diálogo entre la dirigencia de la FPF con el comando técnico que liderará a la selección peruana al Mundial 2030. “Al técnico que le ofrezcan Perú. ‘¿Quién es técnico? No, fuimos a Rusia ahora con unos partidos. ¿Quién dirigió? Carlos Silvestri y Manuel Barreto nos hicieron el favor de que dirijan esos partidos’. ‘Ah, ¿así se manejan?’”, planteó.

En este contexto, el comunicador de RPP insistió en que el combinado patrio debería evitar la improvisación y asignar la dirección, aun para los amistosos de octubre y noviembre, a profesionales con experiencia acreditada en selecciones mayores. “Me parece un manejo terrible el hecho de que la selección peruana tenga que improvisar un entrenador para jugar partidos amistosos contra selecciones de fútbol, y menos en Europa. Me parece impresentable. Es ridículo. Es el manejo de un equipo del ascenso, no tener entrenador en la inminencia de partidos amistosos”, señaló el periodista.

En su opinión, la salida de Óscar Ibáñez no debió precipitarse si la alternativa era designar de forma interina a técnicos con experiencia únicamente en divisiones menores o roles administrativos. “Para eso, lo dejabas a Ibáñez. Ibáñez, entrenador oficial en partidos oficiales de selecciones A por el pase al Mundial, porque hasta la última fecha doble, Ibáñez se supone que tenía opción, ¿no? Si hacía los puntos, se supone que tenía opción. Si eso acaba de ser así, mantén tu comando técnico. Sé serio y no vayas a la improvisación ni a lo desconocido“, sostuvo.

Óscar Ibáñez no logró reconducir a la selección peruana en las Eliminatorias 2026. - créditos: AP Foto/Matilde Campodonico

Pedro Eloy subrayó también el riesgo de que la selección quede a cargo de técnicos sin experiencia en equipos mayores, lo que, según su lectura, genera una imagen inestable y poco profesional del proyecto nacional.

“Ir con Barreto y con Silvestri a dirigir en la selección peruana, es ir a lo desconocido. Es pura improvisación. Es una situación inaceptable. La Federación, aparte de que somos penúltimos y que estamos como estamos, le ofrecen la selección de fútbol del Perú a trabajadores que no son entrenadores de selección. Eso es lo que me enerva a mí, que la selección sea dirigida aún interinamente por un entrenador de selección de mayores, no por entrenadores que no son entrenadores de mayores. Hay que respetar la investidura del técnico de Perú. Es un papelón”, concluyó.

La FPF tiene un plazo para contratar a su próximo estratega. (L1 Max)