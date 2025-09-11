Pedro García reveló detalles del acercamiento entre la FPF y Néstor Gorosito para la selección peruana: “Quieren que presente un plan de trabajo”

El periodista deportivo contó los pormenores del interés de la Federación por el DT de Alianza Lima. (Video: Vamos Al VAR)

La selección peruana cerró su participación en las Eliminatorias 2026 en el penúltimo lugar (12 puntos) luego de la derrota en casa contra Paraguay. Este resultado adverso también conllevó a la salida de Óscar Ibáñez luego de haber dirigido en seis partidos, por lo que desde la FPF ya indagan sobre su sucesor y el nombre de Néstor Gorosito está apuntado. En ese contexto, Pedro García reveló los detalles del acercamiento entre la Federación y el DT de Alianza Lima.

“Hecho concreto: Alianza no renovó (a Gorosito) para 2026. Hecho concreto: la Federación no tiene técnico para 2026. ¿Han negociado y cerrado la negociación con Gorosito? No, y dijo que en setiembre. Es setiembre y hoy (ayer) anunciaron la no continuidad de Ibáñez. O sea, que en términos formales puede haber novedades sobre una reunión de la Federación con Gorosito“, dijo en primera instancia en el programa ‘Vamos Al VAR’.

El periodista deportivo confesó que, de acuerdo con su información, ya hubo contactos previos entre la dirigencia de la Federación y el técnico argentino. “Tengo entendido que la Federación y Gorosito ya se comunicaron y no hoy (ayer) ni ayer, sino antes. Ya ha habido un intercambio, ya ha habido una conversación. ¿Lo de la fecha tiene que ver? Totalmente. Porque Gorosito pudo haber renovado con Alianza en agosto y dijo setiembre por un tema del tiempo que la selección se queda sin técnico, el tiempo en que seguramente se habrían ofrecido en conversar", comentó.

Néstor Gorosito ha sabido liderar a Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. - créditos: AP

Ante ese panorama, Pedro García destacó que la Federación Peruana de Fútbol espera que Néstor Gorosito presente un proyecto integral antes de tomar una decisión. “La FPF tiene la intención que Gorosito presente una especie de plan de trabajo, una mirada del fenómeno selección, una especie de ‘tú qué harías si fueses el técnico’, de cuáles serían tus 10 mandamientos, una especie de qué mirada tienes del futuro del equipo, una especie de su mecánica de trabajo”, acotó sobre el técnico que es el preferido por el director general de fútbol, Jean Ferrari.

La expectativa desde Videna apunta a conocer en profundidad la propuesta de ‘Pipo’ tanto en lo metodológico como en sus criterios para conformar el plantel, considerando que no ha tenido experiencia a nivel de selección y sí en clubes.

“Lo llama y le está preguntando posiblemente cuál sería su accionar con Perú, cuál sería su mecánica de trabajo. Acá Gorosito se ha destacado en una chamba que es todos los días, que es dirigir un equipo. La dinámica de un técnico de selección es diferente. Es natural que quieran preguntar y me parece perfecto, ¿cuál sería tu metodología de trabajo? ¿Con quiénes trabajarías? ¿Qué requerimientos tendrías para las convocatorias? ¿Qué cosas necesitas en materia de concentración? ¿Qué opinas tú de lo que es la posibilidad peruana? ¿Qué jugador que no se convocó hasta hoy tú ves que tiene potencial y que podría venir a Perú?”, analizó.

El DT argentino se refirió a su continuidad en el cuadro 'blanquiazul' y de la posibilidad de dirigir a la 'bicolor'. (Video: Fútbol Como Cancha / RPP)

Además, el comunicador de RPP enfatizó que el entrenador de 61 años habría solicitado un plazo hasta septiembre para tomar una decisión definitiva sobre su futuro, señalando que ese tiempo le permite evaluar cuidadosamente su continuidad en Alianza Lima o aceptar el reto al frente del equipo nacional. “Ahora, Gorosito, en su legítimo derecho, pudo decir ‘hablemos en setiembre’ a Alianza Lima para que él también se lo piense”, puntualizó García.

Franco Navarro sobre Néstor Gorosito en la selección peruana

En medio de la posiblidad de que Néstor Gorosito deje Alianza Lima para firmar por la selección peruana, Franco Navarro, director deportivo del club ‘íntimo’, salió a hablar al respecto. “(La renovación de Gorosito) va muy bien. Todos tienen sus representantes, gente que habla y los deja trabajar tranquilos. ‘Pipo’ está feliz en el club, lo ha dicho públicamente, quiere seguir en el club y nosotros también", declaró para ‘Fútbol Como Cancha’.

Y si bien en un comienzo, el directivo se incomodó por la insistencia de la continuidad del técnico argentino, luego no pudo confirmar que siga. "Gorosito tiene la camiseta de Alianza Lima. No hemos hablado de ese tema, pero dejémoslo en Alianza por favor, no me generes estrés desde ahora por favor. Estoy tranquilo", sostuvo, para luego afirmar que “a nadie se le puede quitar la ilusión, todos quieren dirigir una selección”.

Franco Navarro confió en Néstor Gorosito para devolverle la identidad del buen juego a Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima