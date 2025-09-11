Perú Deportes

Giancarlo Granda pidió a Alex Valera aclarar su ausencia en la selección peruana tras declaraciones de Sergio Peña: “Algo se sabe en la interna”

El periodista deportivo cuestionó la decisión del delantero porque se negó jugar por la ‘blanquirroja’, pero si lo hace con Universitario: “El problema personal tiene que ser con la selección”

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

La polémica se apoderó de la selección peruana tras su decepcionante participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ‘blanquirroja’ cerró la competición con una dura derrota por 1-0 con Paraguay en Lima: quedó penúltimo en la tabla de posiciones, solo marcó 6 goles y ninguno de visita.

En medio de críticas por la mala campaña del combinado nacional, Sergio Peña lanzó cuestionadas declaraciones donde pidió respeto a los jugadores y mandó indirecta a los que a los que rechazan jugar por la ‘bicolor’. Sus palabras generaron muchas reacciones y todos apuntaron de que fue un misil contra Alex Valera, quien pidió no ser convocado por problemas familiares.

Giancarlo Granda se unió al debate y confesó que le parece extraño todo el asunto entre el delantero de Universitario de Deportes y la selección. Pidió que el atacante salga a aclarar todo porque no es el primer compañero que lanza esas insinuaciones.

“No me voy a meter en temas personales, más allá de que lo desconozco. ¿La selección peruana dónde entrena? ¿En Marte? La selección entrena en la Videna y no es que concentre todos los días; Universitario, cuando juega la Copa Libertadores, viaja. A lo que voy es que el problema personal tiene que ser con la selección porque no puede viajar, pero con la ‘U’ viajaba. No puede concentrar, pero con la ‘U’ concentraba. Entonces, lo más claro es que él lo diga. Peña le disparó a Valera, claramente. El dardo que lanza Peña -nos guste o no- es para Alex. La vez pasada Hernán Barcos también lo dijo cuando se peleó con Valera; algo hay en la interna, algo se sabe que nosotros desconocemos, que ahora lo hacen público porque esto no sale de nosotros, sale de ellos", disparó el periodista deportivo en el programa ‘Al Ángulo’.

El mediocampista nacional dejó firme mensaje luego de que se acabaran las Eliminatorias 2026. (Raúl Chávez)

“Fue la Eliminatoria de la vergüenza"

Giancarlo Granda criticó duramente el desempeño de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, puntualizó los pobres números que obtuvo la ‘blanquirroja’ durante la competencia. Y culpó a todos del desastre donde el combinado nacional quedó penúltimo.

“Terminó la Eliminatoria de la vergüenza; faltó la cerecita del pastel: se la pusieron perdiendo con Paraguay por primera vez en la historia. Desde que se juega todos contra todos, ha sido la Eliminatoria con menos puntaje de la historia: 12. El que menos goles hizo, el que anotó como visitante. Colombia con Venezuela hizo la misma cantidad de goles que Perú en toda la Eliminatoria. Es una cosa piramidal, no se salva ni uno; desde el presidente, gerentes deportivos, entrenadores y jugadores. Es un fracaso rotundo de la selección en las Eliminatorias más fáciles de la historia. No terminamos últimos porque, gracias a Dios, existió un Chile que también es una lágrima", comentó el ‘Flaco’.

Además, el periodista deportivo hizo una comparación entre Ricardo Gareca y los tres técnicos que pasaron por la ‘bicolor’: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

“Ricardo Gareca, lo que hizo fue potenciar futbolistas, pero ninguno de los tres técnicos que pasaron por Perú potenciaron a ningún jugador; los hicieron peores. ¿Quién es el mejor jugador de la Eliminatoria? Pedro Gallese, claramente, imagínate que el arquero sea el mejor. Gallese juega bien siempre", añadió.

