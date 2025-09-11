Christian Cueva, de ser clave en dos procesos clasificatorios a no sumar minutos con los últimos tres técnicos en Eliminatorias 2026

Christian Cueva no sumó un solo minuto en las Eliminatorias 2026 - Crédito: Infobae Perú.

La selección peruana se despidió del Mundial de Norteamérica 2026 tras caer goleado por 3-0 en Montevideo. El equipo que dirige Óscar Ibáñez llegó a la última jornada ya eliminado —hecho que no se registraba desde las Eliminatorias a Brasil 2014— y recibió a Paraguay en Lima con las gradas despobladas en el Estadio Nacional. ¿El resultado? Una nueva derrota para darle fin al sufrimiento.

El negativo momento del ‘equipo de todos’ en Clasificatorias coincide con la ausencia de un jugador que genera opiniones divididas: Christian Cueva. El volante ofensivo de 33 años no fue considerado por ninguno de los tres técnicos que llegaron después de Ricardo Gareca: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

Su última presentación con la camiseta de la franja roja en el pecho se remonta a la participación de Perú en la Copa América de Estados Unidos 2024. Fossati decidió incluirlo en la lista y le dio minutos ante Canadá y Argentina. En Norteamérica, fue la última vez del surgido en la San Martín con el representativo nacional.

El DT uruguayo ironizó con la inclusión de 'Aladino' en el debut de la 'bicolor' del torneo continental ante la 'roja'. (Video: DSports)

Las inconsistencias de ‘Aladino’ le fueron cerrando paulatinamente las puertas en Videna. Sus apariciones cada vez más frecuentes en los programas de espectáculos anticipaban que su nombre no apareciera en las listas de convocados.

Se especuló con que podría reintegrarse a los entrenamientos en San Luis para la última fecha doble, pero el rumor se desvaneció. De acuerdo con la periodista Ana Lucía Rodríguez, el comando técnico descartó su convocatoria debido a que “jala mucha prensa de farándula”.

Cueva había sido una pieza fundamental en el engranaje de Perú en las Eliminatorias hacia Rusia 2018 y Catar 2022, ambos con Ricardo Gareca. En el último proceso que clasificó a la ‘bicolor’ al repechaje, Cueva se despachó con cinco tantos y dos asistencias; en la Eliminatoria hacia Rusia, aportó con cuatro dianas.

Golazo de Lapadula tras asistencia de Christian Cueva para 1-0 en Perú vs Paraguay por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: Movistar Deportes).

En busca de su mejor versión

A sus 33 años, Cueva decidió aceptar la oferta de Emelec de Ecuador para encontrar de vuelta su mejor versión. El futbolista dejó Cienciano, equipo que estaba instalado en los octavos de final de la Copa Sudamericana para mudarse al país vecino.

Lejos de Lima y Cusco, desde Quito el nombre del deportista siguió siendo protagonista de los programas de espectáculos. En el ‘bombillo’, bajo la dirección técnica de Guillermo Duró, ya ha anotado dos tantos y ha brindado dos asistencias.

Christian Cueva y su video viendo a la selección

Luego de la abultada derrota ante Uruguay en Montevideo, en las redes sociales se viralizó un video de Christian Cueva al tanto del juego de la ‘blanquirroja’. En las imágenes, ‘Aladino’ está sentado frente al televisor mientras el equipo caía parcialmente por la mínima en el Centenario.

'Aladino' presenció la caída de la selección nacional ante Uruguay. (X)

El clip no solo ganó notoriedad en territorio peruano, sino también en Ecuador, país donde ‘Aladino’ defiende la camiseta de Emelec. “Tristeza absoluta”, publicó una cuenta de X (antes Twitter) como descripción al video del mediocampista nacional observando la eliminación de su selección.

La teoría de una enemistad con Ibáñez

De acuerdo con el periodista Giancarlo Granda, el verdadero motivo de la ausencia de Christian Cueva en la última convocatoria estaría relacionada a un desencuentro con Óscar Ibáñez. “Ibáñez no lo convoca porque tiene un lío con Cueva de hace seis meses. Desde que estaba en Cienciano se pelearon y no se llevan bien”, sostuvo el ‘Flaco’ en ‘Radio Nacional’.

Sin embargo, la noche del miércoles 10 de septiembre, la Federación Peruana de Fútbol hizo oficial la salida de Ibáñez. ¿Cueva volverá a ser considerado por el nuevo comando técnico de la selección peruana? El tiempo lo dirá.