Figura de Portugal reconoció el nivel del equipo peruano previo al duelo por Copa Davis: “Estamos preparados para una serie dura”

La cuenta regresiva ha iniciado. Cada vez queda menos para el inicio de la serie entre Perú y Portugal por Copa Davis. Los compromisos tendrán lugar en el Club Lawn Tennis de la Exposición este 12 y 13 de septiembre. La delegación ‘lusa’ viene trabajando en las instalaciones del Estadio Hermanos Buse y se prepara para afrontar la llave.

Nuno Borges (#52) es la primera raqueta de Portugal y la principal arma de los europeos para conseguir el boleto a las ‘qualifiers’ del próximo año. El ex Top 30 en septiembre del 2024 viene de una segunda ronda en el último US Open, donde batalló hasta el final contra el local Tommy Paul y exigió el encuentro hasta el quinto set.

El nacido en Maia hace 28 años brindó sus sensaciones sobre la llave frente al equipo capitaneado por ‘Lucho’ Horna en diálogo con Juan Diego Llosa. La primera raqueta de su país inició su intervención con un halago a la gastronomía peruana: “Primero que la comida es muy buena”.

Nuno Borges, primera raqueta de Portugal, es el tenista de mejor ranking en toda la serie entre Perú y los 'lusos'. Crédito: ATP Tour

Más adelante, explicó que la superficie no será un inconveniente, puesto que ha trabajado lo suficiente para adaptarse nuevamente a la arcilla, pese a que su último encuentro fue en pista dura. “La preparación ha sido buena”, sostuvo el tenista, quien pisa por segunda vez territorio peruano. “Había jugado torneo ITF en una gira sudamericana”, señaló.

“En Portugal tenemos una cultura de tierra también. Yo crecí jugando en tierra, mis compañeros igual. No es un problema para nosotros”, aclaró. Las localidades para las dos jornadas de competencia en el Estadio Hermanos Buse ya se encuentran agotadas, por lo que el marco y el aliento está asegurado. “El equipo está preparado para una serie dura. Preparado para el público más duro. El tenis así [ambiente de Copa Davis] es mejor”, sumó.

El deportista ibérico realizó una rápida lectura de los ‘singlistas’ de Perú. Afirmó que sigue la actualidad de Gonzalo Bueno e Ignacio Buse, puesto que los conoce desde que integraban el ranking ‘Next Gen’. “Tienen un equipo mixto de jóvenes y Juan Pablo que aporta la experiencia”, reveló.

Los cuatro convocados por 'Lucho' Horna para los duelos ante Portugal este 12 y 13 de septiembre. Crédito: Federación Peruana de Tenis

La temporada de Borges no ha sido tan prolífica como la del 2024, que lo catapultó al Top 30 de la ATP. La última vez que accedió al menos a la tercera ronda de un torneo se remonta a Wimbledon, donde Karen Khachanov le puso fin a su camino en Londres.

“El año ha sido bueno. Empecé bien. No ha sido como el año pasado que tuve dos o tres resultados muy buenos, pero he ganado muchos partidos durante el año en diferentes participaciones [24 victorias y 24 derrotas]. Me gustaría llegar un poco más alto. Tengo unos puntos por defender”, sentenció.

Henrique Rocha, candidato a competir

Henrique Rocha (#170) es una de las grandes revelaciones del tenis portugués. A sus 21 años, el de Oporto ya registra una tercera ronda de Roland Garros tras superar la clasificación esta temporada. El tenista también puede jugar en dobles y puede ser requerido en este duelo por el capitán Rui Machado.

Portugal presentó a sus cinco tenistas de cara a la llave ante Perú por Copa Davis. Crédito: FPTenis

Rocha, quien compitió en el Lima Challenger del 2024, destacó también en entrevista con Llosa que las condiciones climáticas “están perfectas para jugar”. También aseguró que los cuadros son parecidos y la incertidumbre sobre cuál será la pareja de dobles “es bueno para sembrar dudas en el equipo adversario”.

El deportista ibérico señaló que conoce a todos los integrantes de la delegación peruana. “Creo que a Juan Pablo tal vez lo conozco menos”. Asimismo, recordó cuando se midió ante Alexander Merino hace apenas dos semanas en el Challenger de Porto 2. “Contra Ignacio [Buse] y Gonzalo [Bueno] he jugado contra ellos en singles y dobles. Los conocemos bien. Si voy a jugar o no, no lo sé”, añadió.