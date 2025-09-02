Perú Deportes

Con el regreso de Jean Pablo Varillas, Perú presentó a sus cuatro convocados para la serie ante Portugal por Copa Davis

‘Juampi’ es la gran novedad en la lista del capitán Luis Horna. La tercera raqueta nacional estuvo fuera de competencia por cerca de cuatro meses y viene de estrenarse en un torneo ITF

Por José Manuel Quintana

Perú definió a sus convocados
Perú definió a sus convocados de cara al encuentro ante Portugal por Copa Davis.

Definidos los cuatro tenistas que representarán al Perú en la serie ante Portugal por un lugar en los ‘qualifiers’ de la Copa Davis. El equipo capitaneado por ‘Lucho’ Horna está conformado de la siguiente manera: Ignacio Buse (#135), Gonzalo Bueno (#205), Juan Pablo Varillas (#318) y Alexander Merino (#124 en dobles).

La gran sorpresa en el cuarteto nacional es la presencia de Varillas. El limeño de 29 años regresa a la competencia luego de tres meses y 23 días de ausencia a causa de una lesión en el cartílago de la cadera. ‘Juampi’ se había anotado en el Challenger de Villa María, pero decidió disputar el M25 de Mar del Plata.

El torneo de categoría ITF en la costa argentino atestiguó la vuelta de la ex primera raqueta nacional. Varillas, quien no ha prescindido de su entrenador Diego Junqueira, se estrenó con una sólida victoria 6-3, 6-1 sobre el local Lucca Guercio en el polvo de ladrillo de club Náutico Mar del Plata.

Juan Pablo Varillas regresó a
Juan Pablo Varillas regresó a la competencia en el M25 de Mar del Plata. Crédito: Desde la Qualy Perú

¿Cómo llegan los demás integrantes?

El conjunto peruano llegará a la cita ante su similar europeo con Ignacio Buse como principal figura. El ‘Colorado’ viene de dar un notable salto en su carrera tras instalarse en la primera ronda del US Open, luego de superar las tres fases clasificatorias.

Además, ‘Nacho’ ya había accedido semanas antes a las semifinales el ATP 250 de Gstaad. Antes de arribar a la capital peruano, el novel tenista habrá terminado su participación en el Challenger 125 de Sevilla, donde acaba de derrotar al local Bernabé Zapata Miralles para sellar su boleto a los octavos de final.

Por otro lado, el ingreso de Gonzalo Bueno al Top 200 deberá esperar. El trujillano de 21 años se despidió prematuramente del Real Club de Tenis Betis de Sevilla tras caer en su estreno. Como punto positivo, afrontará el duelo ante Portugal con mayor descanso.

Apenas hace un mes, Bueno conquistó el Challenger 75 de Liberec, disputado en República Checa. La victoria en la final ante el argentino Genaro Alberto Olivieri significó su tercer título en este circuito.

Los cuatro convocados por 'Lucho'
Los cuatro convocados por 'Lucho' Horna para los duelos ante Portugal este 12 y 13 de septiembre. Crédito: Federación Peruana de Tenis

Finalmente, Alexander Merino tendrá acción este jueves 4 de septiembre junto a su pareja en dobles, el alemán Christoph Negritu. El peruano se medirá ante el binomio de los hermanos serbios Matej e Ivan Sabanov.

La incógnita que surge con la presencia de Varillas es si conformará la dupla de dobles en Copa Davis con Merino. Ambos han competido juntos previamente. También aparece la posibilidad de Bueno y Buse, quienes se anotaron en la Copa Sevilla.

Los contrincantes

Portugal ha puesto toda la carne en el asador para sellas su pase a los ‘qualifiers’. El conjunto ibérico, capitaneado por Rui Machado, no se guarda nada de cara a los compromisos en la arcilla del Club Lawn Tennis de Lima.

La principal figura de los portugueses es Nuno Borges. El diestro nacido en Maia hace 28 años exhibe en sus vitrinas el ATP 250 de Bastad, obtenido el año pasado. Actualmente es el número 41 del mundo. En el US Open, compitió hasta la segunda ronda, donde el local Tommy Paul le puso fin a su camino en Nueva York.

Portugal presentó a sus cinco
Portugal presentó a sus cinco tenistas de cara a la llave ante Perú por Copa Davis. Crédito: FPTenis

La segunda carta de Machado es Jaime Faria. El tenista de 22 años ocupa la casilla número 117 en el ranking ATP. En febrero de esta temporada, registró su mejor posición: #87. Su actualidad ha mejorado en las última semanas: superó la ‘qualy’ del US Open y al igual que los peruanos, compite en el Challenger de Sevilla.

Henrique Rocha, de apenas 21 años, es una de las promesas del tenis ibérico. El nacido en Oporto ha superado la primera ronda del Challenger de Sevilla y está anotado en dobles junto a Frederico Ferreira, también convocado a la cita en la capital peruana. El quinteto se cierra con Francisco Cabral, #32 del mundo en la categoría de dobles.

