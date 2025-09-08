Perú Deportes

Leao Butrón pidió la suspensión del Estadio Monumental y denunció “devolución de favores” en la Comisión Disciplinaria de la Federación

El exgolero de Alianza Lima cuestionó el accionar del órgano punitivo tras las sanciones a Renzo Garcés, Carlos Zambrano y Néstor Gorosito luego del último clásico en el ‘Coloso de Ate’

Por José Manuel Quintana

El exportero de los 'blanquiazules' hizo dura crítica al último clásico peruano. (Video: Raúl Chávez)

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) resolvió imponer sanciones contra tres figuras de Alianza Lima y una de Universitario de Deportes luego del último clásico. Pese a que han transcurrido más de dos semanas desde el desarrollo del partido, los castigos del órgano de la FPF han generado distintas reacciones.

Por el lado de los ‘íntimos’, Néstor Gorosito ha recibido una sanción de seis jornadas; Renzo Garcés, cuatro; y Carlos Zambrano dos. Por otro lado, Rodrigo Ureña, jugador ‘merengue’, fue sancionado con seis fechas.

El último en elevar la voz fue Leao Butrón, exarquero de Alianza Lima. Tras su arribo a Lima luego de disputar un encuentro entre leyendas ‘blanquiazules’ y de Colo-Colo en Chile, el exguardameta conversó con la prensa. Butrón no se guardó nada y apuntó contra el área de la Federación que sanciona a futbolistas y directivos.

En primera instancia, criticó los castigos contra representantes del club de La Victoria. “¿Cuál es el código en jugar un partido para estar filmando a todos tus rivales para después llorar y poder suspenderlo? ¿Cuál es el código? No lo entiendo”, sostuvo a Raúl Chávez.

Más adelante, el ocho veces campeón del fútbol peruano (1995 y 1996 con Sporting Cristal; 2003, 2004 y 2017 con Alianza Lima; y 1007, 2008 y 2010 con San Martín), pidió la suspensión del Estadio Monumental. De acuerdo con Butrón, en el ‘Coloso de Ate’, los asistentes “te llenas de insultos y escupitajos”. En esa línea, reconoció que “Todos tenemos la obligación de dar el ejemplo, pero siempre en el mismo lugar. Suspendan el estadio también”, agregó.

El limeño de 48 años se mostró pesimista sobre la atención a su pedido por parte de la Comisión Disciplinaria. De acuerdo con el exdeportista, los yerros en la CD-FPF, en los árbitros y VAR “siempre van para el mismo lado. Y no lo digo yo, vean ustedes más allá de si son hinchas o no”, apuntó.

Rodrigo Ureña y Néstor Gorosito
Rodrigo Ureña y Néstor Gorosito fueron duramente castigados por la Comisión de Disciplina tras el último clásico Alianza Lima vs Universitario por Liga 1 2025.

“Lo que está pasando en el Perú es obvio. Y se confirma con la devolución de favores. Me deja mucho que pensar: ¿Quién está en la Comisión de Justicia? ¿A qué se dedican? ¿Tienen experiencia? Tengan un poquito de vergüenza”, señaló el exjugador con pasado en Sporting Cristal, Alianza Lima, San Martín y Melgar.

Cerró su crítico comentario exhortando a los miembros de la Comisión a actuar “sin favorecer a nadie y no tener miedo a las amenazas”, explicó. “Resulta que cuando sentencian, después los presionan, cambian de opinión. Esto es risible, pero hay que tomarlo con mucha seriedad. Analicen. Es una lástima”, concluyó.

Apelación desde Alianza Lima

A través del director deportivo del club, Alianza Lima se pronunció sobre las sanciones de la Comisión Disciplinaria e indicó que apelarán las medidas. Franco Navarro exigió que el órgano de justicia de la Federación atienda a su pedido con celeridad.

Irónicamente, el exfutbolista pidió que el área responda “de la manera que lo hizo -cuando le cerraron el estadio a la ‘U- se reunió de manera express en menos de 24 horas y resolvió a favor de la ‘U’. Entonces, nosotros también esperamos que esta Comisión de Apelaciones se reúna de manera express y resuelva las apelaciones que nosotros como club vamos a hacer”, apuntó el directivo en entrevista con L1 Radio.

Acerca de las seis fechas contra el DT del cuadro de La Victoria, Néstor Gorosito, el ‘Pepón’ sostuvo que le parecía “una total injusticia”. Cuestionó que el estratega argentino sea objeto de un nuevo castigo. Ya se comió 8 fechas, ahora son 6, son 14 de 34 fechas; eso no existe. ¿Qué interpretaron los genios de esta Comisión de Disciplina? No me parece que haya hecho nada para que merezca 6 fechas más de suspensión", agregó.

