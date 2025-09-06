Franco Navarro explotó por las duras sanciones a Néstor Gorosito y Renzo Garcés: “¿Qué interpretaron los genios de la Comisión de Disciplina?”

Las duras sanciones que recibieron Néstor Gorosito, Renzo Garcés y Carlos Zambrano generó malestar en Matute. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer los castigos tras el último clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, jugado el pasado domingo 24 de agosto.

El ente decidió suspender al técnico de Alianza Lima con 6 fechas por supuestos gestos contra la hinchada de la ‘U’, el defensa de 29 años recibió 4 jornadas por haber insultado al árbitro y el ‘Kaiser’ obtuvo 2 por provocaciones a los fanáticos ‘cremas’.

Franco Navarro, director deportivo de los ‘íntimos’, no se quedó con los brazos cruzados y explotó contra el área de la FPF. Confirmó que se apelará y lanzó pedido irónico mencionando a Universitario de Deportes: pidió que la decisión se agilice así como se hizo cuando se decidió quitar sanción al estadio Monumental.

“Rechazamos las decisiones de parte de esta Comisión de Disciplina, las cuales encontramos injustificadas y desproporcionadas en perjuicio del club que afecta el desarrollo de la Liga 1. El club siempre va a defender a cada integrante de nuestra institución; realizaremos todos los actos que sean necesarios en defensa del club. Mañana (hoy) a primera hora presentaremos una apelación y esperemos que, de la manera que lo hizo -cuando le cerraron el estadio a la ‘U’- se reunió de manera express en menos de 24 horas y resolvió a favor de la ‘U’. Entonces, nosotros también esperamos que esta Comisión de Apelaciones se reúna de manera express y resuelva las apelaciones que nosotros como club vamos a hacer”, apuntó el directivo en entrevista con L1 Radio.

“¿Qué ofensa hizo Néstor Gorosito?”

Franco Navarro defendió a Néstor Gorosito y consideró que se está perjudicando al técnico de Alianza Lima porque no hay fundamentos necesarios para castigarlo por segunda vez en la temporada. Pidió una explicación a la Comisión de Justicia de la FPF.

“Me parece una injusticia total con ‘Pipo’. ¿Qué hizo? ¿Cuál es el gesto? ¿Qué ofensa hizo? Ya se comió 8 fechas, ahora son 6, son 14 de 34 fechas; eso no existe. ¿Qué interpretaron los genios de esta Comisión de Disciplina? No me parece que haya hecho nada para que merezca 6 fechas más de suspensión. La justicia es la justicia, no es un tema de interpretación y que sea para todos", comentó el ‘Pepón’.

Néstor Gorosito es el líder profesional de Alianza Lima en la temporada 2025. - Crédito: AP

El director deportivo también mostró su indignación por el castigo a Renzo Garcés, resaltó su conducta intachable y aseguró que no insultó al árbitro.

“Lo de Garcés también me parece increíble porque todos los que lo conocen, los que están en la selección y nosotros que lo vemos todos los días; sabemos que así le estés cortando un brazo, es imposible que te pueda decir algo que te pueda ofender, un insulto o una lisura. Se tendrían que presentar los audios o algo que realmente verifique el informe que hizo el árbitro. Vamos a defenderlo a muerte porque lo único que hacen es perjudicar a Alianza Lima y al desarrollo del campeonato”, añadió.

Franco Navarro y su firme posición sobre fallo de la Conmebol por Copa Sudamericana 2025

El director deportivo de Alianza Lima se pronunció sobre el fallo final de la Conmebol, el cual declaró como ganador a la Universidad de Chile y será el rival de los ‘blanquiazules’ por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Apuntó que los victorianos están concentrados en su preparación y no presta atención al pedido de Independiente de que se retrase el choque de la llave.

“Independiente puede apelar porque así se lo permiten las bases, pero por el lado de Conmebol se genera un precedente muy preocupante; más allá de que todos están en contra de la violencia, me parece que hay responsables directos por el tema de la falta de seguridad. Yo no sé cómo va a terminar; también se está diciendo que van a apelar para que nuestro próximo partido no se juegue, pero eso es un tema que lo tienen que resolver la U. de Chile, Independiente y Conmebol. Nosotros estamos enfocados en prepararnos; el equipo está entrenando, esperando a los jugadores que vienen de la selección peruana”, comentó el directivo.