Alineaciones de Perú vs Paraguay: con tres sorpresivos cambios, posibles titulares para fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Alineaciones Perú vs Paraguay por Eliminatorias 2026

La selección peruana quedó lista para terminar con la frente en alto su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ‘blanquirroja’ enfrentará a Paraguay este martes 9 de septiembre a las 18:30 horas en el estadio Nacional por la última fecha de las Clasificatorias y su misión será buscar el triunfo para darle una alegría a toda la hinchada.

El combinado nacional quedó eliminado de la competición tras la dura derrrota que sufrió por 3-0 con Uruguay en Montevideo, por la penúltima jornada. Fue una de sus peores presentaciones y las críticas no se hicieron esperar, ahora deberá reconciliarse con su gente para pensar en el futuro.

El duelo con los ‘guaraníes’ definirá el futuro de Óscar Ibáñez, quien fue señalado como culpable de la goleada ‘charrúa’ de visita por su plan planteamiento. A pesar que se conoció que la continuidad del DT sería hasta fin de año, todo habría cambiado y podría dirigir su último encuentro al mando de la ‘bicolor’.

“Nosotros como jugadores damos la cara, lo demás se tienen que hacer cargo los que toman las decisiones. Queremos quedarnos con los tres puntos y cerrar con una victoria para la gente. De cara al futuro hay buenos jugadores, pero toca exigirnos y prepararnos más”, apuntó Marcos López.

El cuadro peruano fue goleado 3-0 en Montevideo. (Video: Movistar Deportes)

Posible once de la selección peruana

Óscar Ibáñez fue muy cuestionado por el once que puso en Montevideo, y por ello hará cambios drásticos para medirse con Paraguay en Lima. El técnico de la selección peruana contará con una reaparición importante, Renato Tapia volverá al equipo tras cumplir su sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, Sergio Peña no podrá ser considerado para este duelo debido a que quedó suspendido por el mismo motivo que el ‘capitán del futuro’.

Se conoció que el DT hará tres movimientos para el último cotejo de la ‘blanquirroja’ en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Carlos Zambrano volverá al titularato por Luis Abram y será pareja de central con Renzo Garcés. Tapia liderará la volante por Christofer Gonzales y Joao Grimaldo estará por izquierda por Kevin Quevedo.

Andy Polo, quien se lesionó en la previa del partido con Uruguay, sigue siendo duda y su presencia en el estadio Nacional dependerá de su evolución y decisión del técnico.

Entonces, la alineación de la ‘blanquirroja’ será de la siguiente manera: Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López será los cuatro del fondo. Yoshimar Yotún, Renato Tapia y Erick Noriega estarán en el mediocampo. Joao Grimaldo irá por el extremo derecho y Kenji Cabrera por izquierda. Luis Ramos volverá a ser la carta gol.

La selección peruana entrenó en el estadio Nacional el domingo 7 de septiembre. (Crédito: La Bicolor)

Posible once de la selección de Paraguay

Gustavo Alfaro se vio obligado a realizar una convocatoria de emergencia tras las bajas de varios futbolistas titulares por lesiones y otras circunstancias que alteraron la planificación original del cuerpo técnico. El DT llamó a Lucas Romero, Blas Riveros y Rodney Redes, futbolistas que militan en la liga paraguaya y se sumaron de manera inmediata a los entrenamientos pensando en Perú.

Los paraguayos no contarán con Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón por suspensión y no serán parte de la delegación que viajará a Lima. Los ‘guaraníes’ obtuvieron su pase directo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México tras el empate sin goles con Ecuador la jornada anterior.

El once que Alfaro usará sería así: Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda, Alejandro Romero Gamarra; Ángel Romero y Antonio Sanabria.

Ramón Sosa, de la selección de Paraguay, disputa un balón con Piero Hincapié de Ecuador, en un duelo de la eliminatoria mundialista, disputado el jueves 4 de septiembre de 2025 en Asunción (AP Foto/Jorge Saenz)