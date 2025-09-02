Rodrigo Ureña y Renzo Garcés corren el riesgo de recibir fuertes sanciones: incluidos en reporte arbitral del clásico de Liga 1 2025

Rodrigo Ureña y Renzo Garcés, pilares de sus respectivos clubes en Perú. - Crédito: Difusión

El Clásico del Torneo Clausura 2025 sigue trayendo cola. Ahora, se ha podido conocer que Rodrigo Ureña y Renzo Garcés, respectivos líderes de Universitario de Deportes y Alianza Lima, han sido consignados en el informe arbitral por irrespeto a la autoridad a través de fuertes agravios. El delegado de aquella contienda también valida lo acontecido.

Curioso resulta que el ‘Pitbull’ esté en el reporte cuando no había sido considerado por el entrenador Jorge Fossati para disputar el cotejo, celebrado en el estadio Monumental de Ate. Sin embargo, sí acompañó a la delegación ‘crema’ y cuando se ubicó en la zona restringida del escenario, profirió palabras altisonantes frente a la terna arbitral.

Rodrigo Ureña está de regreso en Universitario. - Crédito: AFP

“El señor Rodrigo Ureña, jugador del club Universitario, no estaba en lista de jugadores; pero estuvo en las inmediaciones del terreno de juego. En el minuto 90+5 de juego, insultó al primer asistente desde el túnel de los camerinos diciendo: ‘Eres un ca..., hijo de p...; para luego entrar al camerino”, se lee en la documentación.

“Informar la actitud del jugador de Universitario, Sr. Rodrigo Ureña al ingresar al campo de juego para ir al vestuario faltando minutos para que finalice el partido (...). De ahí empieza a proferir insultos al juez de línea Michael Orué”, se añade.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Otro futbolista que también aparece en el informe es Renzo Garcés, cuya presentación en el Clásico de la Liga 1 2025 acabó con una controversial expulsión luego de una entrada innecesaria en contra de José Rivera. Al momento que fue echado del campo, el central peruano explotó y arremetió contra el juez.

“El señor Renzo Garcés, número 6 del club de Alianza Lima, luego de ser expulsado me insultó diciendo ‘eres un vendido de mie..., localista de mie...’, para luego retirarse del terreno de juego”, fue el apartado suscrito y firmado en la documentación.

Alianza Lima inició conversaciones para renovar a Renzo Garcés.

Una eventual referencia explícita a un jugador en el informe de un árbitro (en este caso Ureña y Garcés) representa una circunstancia sensible, dado que estos documentos habitualmente constituyen evidencia formal para imponer sanciones a futbolistas o integrantes de una institución deportiva.

Como consecuencia, si la Comisión de Justicia opta por iniciar un procedimiento disciplinario, tanto Universitario de Deportes como Alianza Lima estarían expuesto a una posible situación comprometida respecto al mediocampista involucrado, tal como reconocen los protocolos de este tipo de instancias.

El defensa vio la roja en la última jugada del encuentro. (Video: GOLPERU)

Igualada con roces

El clásico entre Universitario y Alianza Lima culminó con un empate 0‑0 en el Estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. El partido estuvo marcado por una fuerte tensión desde los primeros minutos, cuando Álex Valera y Hernán Barcos protagonizaron un cruce verbal tras una dura entrada en el mediocampo, lo que derivó en tarjetas amarillas para ambos.

Barcos no ocultó su molestia aludiendo a que “Valera tiene que aprender a respetar” e incluso cuestionó su historial con la selección: “Después de decirle ‘no’ a su país… ¿me viene a decir algo a mí, que defiendo más al país que él?”.

Por su parte, Valera restó importancia al incidente, calificándolo como “una calentura nomás del partido” y señaló que situaciones así “pasan en todos los clásicos.