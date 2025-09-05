Perú Deportes

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

Las cámaras captaron el gesto del lateral derecho luego del pitazo final en la goleada sufrida a manos de Uruguay en Montevideo

Miguel Solis Ruiz

Miguel Solis Ruiz

El lateral derecho lamentó la eliminación de Perú y derrota ante Uruguay. (Así es el fútbol)

Perú quedó fuera de un Mundial por segunda vez consecutiva luego de caer goleado 3-0 ante Uruguay en el estadio Centenario y no tener chances numéricas de acceder al boleto al repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Un nuevo fracaso que muestra el presente de un fútbol peruano venido a menos.

El equipo de Óscar Ibáñez fue superado de inicio a fin, apenas pudo mantener el cero en su portería hasta los 14 minutos de juego cuando Rodrigo Aguirre venció al guardameta Pedro Gallese con un violento cabezazo dentro del área. Aunque el 1-0 se mantuvo hasta que se vayan al descanso, la ‘celeste’ era ampliamente dominador del compromiso.

En la segunda etapa, la ‘bicolor’ volvió a meterse en el cotejo producto de los cambios -ingreso de Joao Grimaldo y Sergio Peña- y cuando mejor iba, llegó el segundo tanto de los ‘charrúas’ a través de Giorgian Arrascaeta. Una desatención defensiva le costó muy caro a la escuadra visitante en Montevideo.

Finalmente, con Perú fuera del juego por completo, Federico Viñas se encargó de sentenciar la goleada y la eliminación de la ‘blanquirroja’ de la próxima edición de la Copa del Mundo. Lo cierto es que el encuentro pudo quedar con un resultado más abultado de no ser por la actuación del arquero Gallese bajo los tres palos.

El cuadro peruano fue goleado 3-0 en Montevideo. (Video: Movistar Deportes)

La reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026

Luego del pitazo inicial y la eliminación consumada, se evidenciaba el desconcierto y tristeza en los rostros de los integrantes de la selección peruana. No era para menos, sumaban un nuevo fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas y cumplirán ocho años sin asistir a una Copa del Mundo.

Por ejemplo, Luis Advíncula, uno de los referentes y capitanes de la ‘bicolor’, no pudo evitar quebrarse después del final del duelo ante Uruguay. Los fanáticos captaron su reacción desde la tribuna del estadio Centenario de Montevideo, la cual se hizo viral en redes sociales.

El popular ‘Bolt’ salió de la cancha y se abrazó con Erick Noriega. Alrededor se encontraba Óscar Ibáñez consolodando a sus dirigidos. El lateral derecho caminaba con cierta dificultad hasta que vio a alguien y no aguantó más: se llevó las manos al rostro y se mantuvo algunos segundos quieto, como señal de lamento.

Y es que más allá de la derrota ante los uruguayos y una nueva ausencia en el Mundial, Advíncula se estaba jugando una de sus últimas oportunidades para volver a la máxima competencia de FIFA. Su edad, 35 años, no le permitirá llegar a la siguiente edición.

La triste reacción de Luis
La triste reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú.

Advíncula, cuestionado por su titularidad en Perú

Luis Advíncula volvió a jugar 90 minutos después de un mes. Su último compromiso había sido con Boca Juniors en la derrota ante Huracán el 27 de julio pasado. Ahora, el lateral derecho completó todo el cotejo ante Uruguay, aunque su presencia en el once titular de Óscar Ibáñez no fue muy bien recibida por la hinchada.

El ‘Rayo’ no tuvo su mejor presentación con la ‘bicolor’, pues su falta de ritmo le jugó una mala pasada en el duelo clasificatorio. Esto provocó que múltiples fanáticos cuestionen su titularidad y soliciten la inclusión de Oliver Sonne en el choque ante Paraguay por la fecha 18 el próximo martes 9 de setiembre en el estadio Nacional de Lima.

