Alineaciones de Perú vs Uruguay HOY: posibles titulares en el Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Posibles alineaciones de Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026.

La selección peruana se medirá en condición de visitante contra Uruguay hoy, jueves 4 de septiembre, en un duelo correspondiente a la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. El estadio Centenario de Montevideo será el escenario de un duelo clave para la ‘bicolor’, que aún sueña con obtener un cupo a la cita mundialista. En ese sentido, conoce las alineaciones que platearán los técnicos Óscar Ibáñez y Marcelo Bielsa.

El elenco nacional había ofrecido un pobre rendimiento bajo el mando de Juan Reynoso y Jorge Fossati, llegando a competir con Chile por quién ocupa el fondo de la tabla. Sin embargo, la situación mejoró cuando ingresó el exarquero argentino-peruano, ya que no solo recuperó la esencia futbolística del equipo, sino también que pudo sumar cinco puntos de 12 posibles.

Justamente, en la última fecha doble junio, la ‘blanquirroja’ obtuvo dos empates que no tuvieron goles: ante Colombia en Barranquilla y Ecuador en Lima. Con ello, se ubica en el penúltimo puesto con 12 unidades, a seis de la zona del repechaje (Venezuela).

Empate sin goles en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes)

Con todo lo mencionado, la selección peruana no tiene de otra más que ganar para aferrarse el sueño mundialista. No obstante, no estará todo el plantel disponible debido a las bajas confirmadas por lesión de Edison Flores y Alex Valera, quienes se suman a las de Paolo Guerrero y André Carrillo, que no fueron llamados. Además, Andy Polo está en duda por un problema muscular.

Posible alineación de la selección peruana

Óscar Ibáñez practica un modelo de juego similar al de Ricardo Gareca, que es el 4-2-3-1. Por tal motivo, Pedro Gallese se pararía bajo los tres palos y sería el guardián del arco. En la retaguardia, Renzo Garcés y Luis Abram apuntan a ser los zagueros, incluso por delante de Carlos Zambrano.

En tanto, Luis Advíncula ocuparía el lateral derecho por encima de Oliver Sonne, mientras que Marcos López iría por el costado izquierdo. En la mitad de la cancha, Erick Noriega ejercería como volante de marca, dejando a Yoshimar Yotún en una ubicación de organizador y a Christofer Gonzales con movimientos más libres y de tres cuartos de campo hacia adelante.

La zona ofensiva estaría ocupada por los siguientes jugadores: Kevin Quevedo partiría como extremo por izquierda, mientras que Kenji Cabrera comenzaría desde la derecha, reemplazando en un principio a Andy Polo. Por último, Luis Ramos sería el delantero centro.

Renzo Garcés y Luis Abram conformarían la zaga central de Perú ante Uruguay en Montevideo. - créditos: FPF

Además de los jugadores mencionados, hay otros que estarán en el banco a la espera de poder ingresar y ser opciones durante el partido en Montevideo. César Inga, Oliver Sonne, Renato Tapia, Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui, Joao Grimaldo, José Rivera, entre otros, están a la expectativa de las órdenes de Óscar Ibáñez.

Posible alineación de Uruguay

Por otro lado, la selección de Uruguay se encuentra en el cuarto lugar de las Eliminatorias 2026 con 24 puntos. A falta de dos partidos para el final del proceso clasificatorio, los ‘charrúas’ se enfocan en mostrar una mejor imagen, teniendo en cuenta que de sus últimos cinco cotejos, solo ganó en una ocasión, perdió en dos y empató en otras dos.

El técnico Marcelo Bielsa no ha conseguido plasmar su idea de juego, lo que ha provocado que reciba varias críticas. Además, para el choque con Perú no contará con cuatro elementos importantes. Ronald Araújo, Nahitan Nández y Darwin Núñez están suspendidos; y Maximiliano Araújo está lesionado.

El argentino buscará poner lo mejor que tiene para intentar enderecer el rumbo de la ‘celeste’. Ante ese panorama, el once titular sería el siguiente: Sergio Rochet, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Joaquín Piquerez, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.