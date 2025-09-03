Perú Deportes

Se filtró fallo final de Conmebol en caso Independiente vs U. de Chile: Alianza Lima ya tendría rival en Copa Sudamericana 2025

Tras llevarse a cabo la audiencia del club argentino y chileno, la Conmebol emitirá su decisión final y se conoció detalles de cómo se definirá al ganador que clasificará a cuartos de final del torneo internacional

Grace Nole Alcántara

Todas las miradas están puestas en la Conmebol ya que tendrá que oficializar el fallo final del caso Independiente de Avellaneda vs U. de Chile, partido que fue cancelado por los actos vandálicos que se registraron en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, el pasado miércoles 20 de agosto.

Pasaron 14 días y el máximo ente del fútbol sudamericano dará a conocer su decisión este miércoles 3 o jueves 4 de septiembre. Hay mucha expectativa por saber si el cuadro chileno será elegido el ganador debido a que el marcador global está 2-1 a su favor o se eliminarán a ambos equipos y Alianza Lima pasará directamente a semifinales.

Se filtró la sentencia que emitirá la Conmebol tras la audiencia que se llevó a cabo el pasado martes 2 de septiembre, donde los dos clubes expusieron sus descargos. Enrique de la Rosa reveló detalles de la resolución y apuntó que los ‘blanquiazules’ jugarían con los ‘azules’ por los cuartos de final del torneo internacional.

“Hoy (ayer) fue la audiencia en Conmebol donde Independiente y la U. de Chile dieron sus descargos; básicamente, Independiente pidió jugar el partido en una cancha neutral. La U. de Chile dio el descargo de que ellos no son culpables de la organización y que no tienen ninguna responsabilidad activa de lo que terminó pasando, dado que la hinchada de Chile tuvo actitudes negativas atacando. Terminaron las audiencias y la información es que van a fallar el jueves y todo indica que va a ser clasificado U. de Chile. Sabemos que, mientras no se haga oficial, no lo podemos confirmar, pero todo se está moviendo para que Alianza Lima juegue con la U. de Chile”, informó el periodista deportivo en el programa ‘Al Ángulo’.

El estadio Libertadores de América se convirtió en un campo de batalla entre barristas chilenos y argentinos. (Twitter)

¿Cuáles serán las condiciones del posible Alianza Lima vs U. de Chile?

Enrique de la Rosa precisó cómo se jugaría el duelo entre Alianza Lima vs Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El primer duelo será en Matute y no se dejará el ingreso a los hinchas chilenos, mientras que el segundo cotejo se jugaría en Coquimbo y sin público.

“Y me dieron un extra: que el partido de la U. de Chile sería sin público allá, sin visitantes acá, lógicamente. Lo van a sancionar 2 años sin público; la U. de Chile e Independiente están entre 2 y 3 años, y que la U. de Chile ha elegido -en caso sea el clasificado- jugar en Coquimbo. Un estadio que es en el norte chico de Chile para 18 mil 500 espectadores, pero claramente sin ningún espectador. De confirmarse el jueves que la U. de Chile es el clasificado a la siguiente etapa, Alianza va a jugar primero en Matute con solo hinchada local y la vuelta en Coquimbo, a puertas cerradas. Las autoridades policiales han prohibido el ingreso a hinchas chilenos un par de años“, añadió.

La drástica medida que tomará Alianza Lima en el caso de Independiente vs U. de Chile

Fechas confirmadas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Mientras se está resolviendo al ganador de la llave entre Independiente vs U. de Chile, la Conmebol confirmó las fechas de los duelos para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima jugará el primer duelo este 18 de septiembre a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva y la vuelta será el 25 de septiembre a las 19:30 horas en el recinto por definir.

Esta es la programación de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025, a falta de definir una llave - crédito Conmebol

