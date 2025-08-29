Perú Deportes

Piero Quispe muy cerca de dejar Pumas y fichar por equipo de Australia

La continuidad del volante peruano en México es complicada, debido a que su club busca liberar un cupo de extranjero. Su destino estaría en Oceanía

Miguel Solis Ruiz

Miguel Solis Ruiz

Las horas de Piero Quispe, al parecer, están contadas. El hecho de que su equipo Pumas UNAM busque liberar un cupo de extranjero para reforzarse en la delantera ha provocado que el peruano y su representante comiencen a ver opciones en otras ligas.

En las últimas horas, esa información tomó más fuerza. El periodista de L1 Max, Gustavo Peralta, señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que el exfutbolista de Universitario de Deportes se encuentra a poco de fichar por un club de Australia, desatando múltiples de comentarios en su post.

"Piero Quispe está muy cerca del Sydney FC, el club más grande y ganador de Australia, país que nos eliminó en el repechaje para el Mundial de Qatar. De concretarse, compartirá equipo con el brasileño Douglas Costa. Antes jugó en ese club el italiano Del Piero“, publicó el comunicador.

Quispe no solo recibió la oferta de Sydney FC, sino también de otras instituciones. Desde Argentina, había un interés fuerte por incorporar al mediocampista peruano en este mercado de pases. Clubes como Newell’s Old Boys y Huracán se interesaron en él.

También, en su momento, se pudo conocer que el jugador de 24 años rechazó la posibilidad de regresar a la ‘U’, club donde terminó de formarse, debutó profesionalmente y fue campeón nacional. "Por ahí había una oferta de Universitario de Deportes de su país, pero entiendo que tampoco quiere agarrar esa“, revelaron desde México.

Dirigentes del cuadro mexicano buscarían venderlo. (Video: L1MAX)

¿Qué se sabe de Sydney FC, posible nuevo club de Quispe?

El Sydney Football Club ha surgido como posible destino para el futbolista peruano Piero Quispe de cara a la próxima temporada. ‘The Sky Blues’, fundado en 2004, compite en la máxima categoría del país, la A-League, desde sus inicios y se ha consolidado como el club más laureado de Australia, con cinco títulos nacionales en 2006, 2010, 2017, 2019 y 2020.

El conjunto ‘celeste’ disputa sus partidos como local en el Sydney Football Stadium, recinto con aforo para 45.000 espectadores. Este escenario, edificado en 1988, es uno de los estadios rectangulares más emblemáticos del país y ha albergado también competiciones de rugby. En 2009, la llegada del empresario ruso David Traktovenko como máximo accionista marcó una etapa de consolidación institucional y proyección internacional para la escuadra de Sídney.

El posible nuevo club de Quispe ha sido conocido por fichajes de alto perfil. Un ejemplo de ello fue la contratación del italiano Alessandro Del Piero en 2012, quien llegó proveniente de la Juventus. El italiano se convirtió en ese momento en el futbolista mejor remunerado de la liga australiana, un movimiento que contribuyó a dar visibilidad al campeonato.

En su actual plantilla, Sydney FC cuenta con dos sudamericanos: el mediocampista brasileño Leo Sena y el extremo Douglas Costa, quien ha militado en clubes de prestigio como Bayern Munich y Juventus, además de integrar la selección de Brasil.

Temas Relacionados

Piero QuispePumas UNAMSydney FCperu-deportes

