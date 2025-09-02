Claudio Pizarro, nominado como carta héroe del Bayern Múnich en FC26 junto a míticos Stefan Effenberg y Giovane Élber

Claudio Pizarro, ícono sudamericano del FC Bayern. - Crédito: AFP

Claudio Pizarro va más allá del fútbol como tal. El histórico delantero peruano también tiene un espacio importante en el mundo de los videojuegos. Así ha quedado demostrado con su reciente nominación a la “carta héroe” del FC26 en su condición de exjugador legendario del FC Bayern.

Aquella distinción solo está reservada para aquellos mitos que marcaron época en el deporte rey. De salir vencedor en las votaciones, que se realizan virtualmente en la página oficial EA Sports, el ‘Bombardero de los Andes’ sería el primer peruano en poder presumir tamaño reconocimiento digital.

Eso sí, la competencia es dura y encarnizada. Por un lado, Claudio Pizarro tiene como rival a Stefan Effenberg, leyenda de la Bundesliga con múltiples títulos conseguidos en su etapa con Bayern Múnich, y también surge como oponente Giovane Élber, antiguo compañero bávaro que, en su mejor momento, llevó el rótulo de máximo goleador extranjero del fútbol alemán, título que hoy ostenta Robert Lewandowski.

El método para respaldar al ‘14′ es ingresando a la siguiente website: https://hero-vote.easports.com/en-gb . Una vez ubicado en el portal, hay que dirigirse a la carta del centro, donde aparece el actual Embajador del FC Bayern luciéndose con su viejo look de cabello largo. En ese apartado, además, se resaltan sus imponentes registros como artillero: 125 goles y 53 asistencias en 323 apariciones como muniqués.