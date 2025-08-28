Perú Deportes

Claudio Pizarro sorprende con su respuesta al elegir entre un plato tradicional alemán y el ceviche peruano en divertido ping-pong

El ‘Bombardero de los Andes’ manifestó sus preferencia entres distintas comidas de Alemania y finalmente fue puesto en aprietas al tener como opción el plato emblemático de la gastronomía nacional

Guardar
El histórico delantero peruano eligió entre el ceviche y platos típicos de Alemania. (Video: @vietshao)

Aunque colgó los botines en 2020, Claudio Pizarro sigue dando que hablar fuera de las canchas. El exdelantero de la selección peruana y leyenda en la Bundesliga fue protagonista de un entretenido video en redes sociales junto al reconocido tiktoker alemán Viet Chau, donde tuvo que poner a prueba su paladar y decidir entre tradicionales platos alemanes... hasta que el ceviche peruano apareció en escena.

El momento ocurrió en el segmento titulado “Comida bávara con Claudio Pizarro”, donde el ‘Bombardero de los Andes’ fue invitado a participar de un entretenido ping-pong gastronómico con una lista de delicias típicas de Alemania. El clip, que ya acumula más de 20 mil ‘likes’ en Instagram y casi medio millón de reproducciones, ha generado gran simpatía entre los seguidores tanto en Perú como en Europa.

En el video, el exdelantero nacional—quien tuvo una brillante carrera en clubes como Bayern Múnich y Werder Bremen— fue desafiado a elegir entre distintas opciones como Weißwurst (una salchicha blanca de ternera y cerdo) y Leberkäse, un embutido similar a un pastel de carne, decantándose por este último. La dinámica continuó con otros platos como Zwiebelbraten, Obatzda (una pasta de queso tradicional) y el contundente Schweinshaxe (codillo de cerdo asado), que rápidamente se convirtió en el favorito del exfutbolista.

Todo iba encaminado hacia un cierre alemán, hasta que Viet Chau, premiado como creador gastronómico del año en los TikTok Awards 2024 en Alemania, lanzó una pregunta inesperada que rompió el patrón: “¿Schweinshaxe o ceviche?”. La reacción de Pizarro no dejó espacio para dudas.

Claudio Pizarro y su reacción
Claudio Pizarro y su reacción al elegir el ceviche peruano por encima de su plato favorito de Alemania. Crédito: Captura

Ceviche”, respondió el ‘Bombardero’ sin pensarlo dos veces, entre risas, generando una reacción cómplice del tiktoker, quien terminó el video con la frase: “El final fue claro”, reconociendo que ni siquiera el plato más emblemático de la gastronomía bávara pudo competir con el sabor del mar peruano.

La divertida interacción entre Pizarro y Chau no solo sacó sonrisas, sino que también demostró el arraigo del exfutbolista con su cultura, incluso después de pasar más de una década en tierras germanas. La elección del ceviche, además de reflejar una preferencia personal, fue vista por muchos como un guiño al orgullo gastronómico del Perú, que continúa ganando reconocimiento a nivel mundial.

Claudio Pizarro: un ícono eterno del fútbol alemán

Claudio Pizarro es, sin duda, uno de los jugadores extranjeros más emblemáticos en la historia del fútbol alemán. Su carrera en la Bundesliga se extendió por más de dos décadas, donde dejó una huella imborrable en clubes de élite como el Bayern de Múnich y el Werder Bremen. Con más de 490 partidos y más de 200 goles en la liga alemana, el peruano es el máximo goleador extranjero en la competencia local, un récord que resalta su constancia y calidad a lo largo de los años.

Claudio Pizarro festejó el título
Claudio Pizarro festejó el título de Champions con la bandera peruana

Su olfato goleador, inteligencia táctica y profesionalismo lo convirtieron en un jugador clave para sus equipos, ayudando al Bayern a conquistar múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo seis campeonatos de Bundesliga y una UEFA Champions League. Además, su carisma y humildad lo hicieron muy querido tanto por sus compañeros como por la afición alemana.

Claudio Pizarro también fue un puente cultural entre Alemania y Perú, representando con orgullo su país mientras se adaptaba y triunfaba en Europa. Su legado trasciende los números: es un ejemplo de perseverancia, pasión y respeto dentro y fuera del campo, dejando un impacto duradero en la Bundesliga y en el fútbol mundial.

Temas Relacionados

Claudio PizarroCeviche peruanoperu-deportes

Más Noticias

Barcelona en la Champions League 2025/2026: rivales, fecha, horarios y canal TV para ver desde Perú

Tras el sorteo de la UEFA, los ‘azulgranas’ conocieron a sus equipos que les tocará enfrentar en su camino hacia la ‘Orejona’. Conoce el grupo que le tocó al cuadro de Hansi Flick

Barcelona en la Champions League

Real Madrid en la Champions League 2025/2026: rivales, fecha, horarios y canal TV para ver desde Perú

Los ‘blancos’ conocieron a sus contrincantes tras el sorteo realizado por la UEFA y arrancará su camino hacia la ‘Orejona’. Conoce el camino del equipo de Xabi Alonso

Real Madrid en la Champions

Así quedó la fase de liga de la Champions League 2025/2026: todos los partidos del torneo UEFA

Real Madrid, Barcelona, PSG, Manchester City y otros equipos conocieron a sus respectivos rivales en esta instancia del certamen europeo

Así quedó la fase de

¿Cuándo inicia la fase de liga de la Champions League 2025/2026?

La etapa más esperada de la Liga de Campeones está cerca de comenzar y contará con la participación de los mejores equipos de Europa. Un peruano también competirá en esta instancia

¿Cuándo inicia la fase de

Rivales de Marcos López en la fase de liga de Champions League 2025/2026: partidos del único peruano en torneo UEFA

El lateral nacional clasificó a esta etapa con FC Copenhague y ahora medirá fuerzas con clubes como Barcelona y Borussia Dortmund. Conoce todos sus contrincantes

Rivales de Marcos López en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso de Perú propone declarar

Congreso de Perú propone declarar al ‘Cartel de los Soles’ de Nicolás Maduro como organización terrorista

Dina Boluarte minimiza investigación a su entorno más cercano y advierte una venganza política: “Esta presidenta no agacha la cabeza”

PJ levanta el secreto de las comunicaciones del exministro Julio Demartini y el periodista Martín Riepl

Ex Pink Floyd, Roger Waters, se pronuncia por huelga de hambre de Betssy Chávez y Pedro Castillo responde

Ministros de Dina Boluarte protegen a Nicanor y critican el allanamiento a su vivienda: “¿Para qué hacer este show?”

ENTRETENIMIENTO

Beto Cuevas confiesa que la

Beto Cuevas confiesa que la música de Tongo es su gusto culposo y pidió conocerlo: “Una linda experiencia”

‘Mala amiga’, la nueva canción de Marisol con Yahaira Plasencia, causa revuelo por indirectas hacia Leslie Shaw: “Eres arpía”

Green Day subió a fan peruana al escenario durante su concierto en Lima: “Lo di todo”

Edison Flores habló por primera vez sobre su separación de Ana Siucho y cómo le afectó: “No es fácil para nadie”

Magaly Medina recuerda la vez que Gisela Valcárcel humilló a su camarógrafo: “No te has bañado, apestas”

DEPORTES

Rivales de Marcos López en

Rivales de Marcos López en la fase de liga de Champions League 2025/2026: partidos del único peruano en torneo UEFA

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026: días, horarios y canales TV de todos los partidos

Barcelona en la Champions League 2025/2026: rivales, fecha, horarios y canal TV para ver desde Perú

Real Madrid en la Champions League 2025/2026: rivales, fecha, horarios y canal TV para ver desde Perú

Así quedó la fase de liga de la Champions League 2025/2026: todos los partidos del torneo UEFA