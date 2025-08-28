Claudio Pizarro sorprende con su respuesta al elegir entre un plato tradicional alemán y el ceviche peruano en divertido ping-pong

El histórico delantero peruano eligió entre el ceviche y platos típicos de Alemania. (Video: @vietshao)

Aunque colgó los botines en 2020, Claudio Pizarro sigue dando que hablar fuera de las canchas. El exdelantero de la selección peruana y leyenda en la Bundesliga fue protagonista de un entretenido video en redes sociales junto al reconocido tiktoker alemán Viet Chau, donde tuvo que poner a prueba su paladar y decidir entre tradicionales platos alemanes... hasta que el ceviche peruano apareció en escena.

El momento ocurrió en el segmento titulado “Comida bávara con Claudio Pizarro”, donde el ‘Bombardero de los Andes’ fue invitado a participar de un entretenido ping-pong gastronómico con una lista de delicias típicas de Alemania. El clip, que ya acumula más de 20 mil ‘likes’ en Instagram y casi medio millón de reproducciones, ha generado gran simpatía entre los seguidores tanto en Perú como en Europa.

En el video, el exdelantero nacional—quien tuvo una brillante carrera en clubes como Bayern Múnich y Werder Bremen— fue desafiado a elegir entre distintas opciones como Weißwurst (una salchicha blanca de ternera y cerdo) y Leberkäse, un embutido similar a un pastel de carne, decantándose por este último. La dinámica continuó con otros platos como Zwiebelbraten, Obatzda (una pasta de queso tradicional) y el contundente Schweinshaxe (codillo de cerdo asado), que rápidamente se convirtió en el favorito del exfutbolista.

Todo iba encaminado hacia un cierre alemán, hasta que Viet Chau, premiado como creador gastronómico del año en los TikTok Awards 2024 en Alemania, lanzó una pregunta inesperada que rompió el patrón: “¿Schweinshaxe o ceviche?”. La reacción de Pizarro no dejó espacio para dudas.

Claudio Pizarro y su reacción al elegir el ceviche peruano por encima de su plato favorito de Alemania. Crédito: Captura

“Ceviche”, respondió el ‘Bombardero’ sin pensarlo dos veces, entre risas, generando una reacción cómplice del tiktoker, quien terminó el video con la frase: “El final fue claro”, reconociendo que ni siquiera el plato más emblemático de la gastronomía bávara pudo competir con el sabor del mar peruano.

La divertida interacción entre Pizarro y Chau no solo sacó sonrisas, sino que también demostró el arraigo del exfutbolista con su cultura, incluso después de pasar más de una década en tierras germanas. La elección del ceviche, además de reflejar una preferencia personal, fue vista por muchos como un guiño al orgullo gastronómico del Perú, que continúa ganando reconocimiento a nivel mundial.

Claudio Pizarro: un ícono eterno del fútbol alemán

Claudio Pizarro es, sin duda, uno de los jugadores extranjeros más emblemáticos en la historia del fútbol alemán. Su carrera en la Bundesliga se extendió por más de dos décadas, donde dejó una huella imborrable en clubes de élite como el Bayern de Múnich y el Werder Bremen. Con más de 490 partidos y más de 200 goles en la liga alemana, el peruano es el máximo goleador extranjero en la competencia local, un récord que resalta su constancia y calidad a lo largo de los años.

Claudio Pizarro festejó el título de Champions con la bandera peruana

Su olfato goleador, inteligencia táctica y profesionalismo lo convirtieron en un jugador clave para sus equipos, ayudando al Bayern a conquistar múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo seis campeonatos de Bundesliga y una UEFA Champions League. Además, su carisma y humildad lo hicieron muy querido tanto por sus compañeros como por la afición alemana.

Claudio Pizarro también fue un puente cultural entre Alemania y Perú, representando con orgullo su país mientras se adaptaba y triunfaba en Europa. Su legado trasciende los números: es un ejemplo de perseverancia, pasión y respeto dentro y fuera del campo, dejando un impacto duradero en la Bundesliga y en el fútbol mundial.