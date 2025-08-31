Partidos de hoy, domingo 31 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

El mes acaba con mucho fútbol. Este domingo 31 de agosto habrá diversos partidos en las principales ligas del mundo. Por ejemplo, se jugará una nueva jornada de la Premier League y LaLiga de España, donde Manchester City y Barcelona afrontarán grandes compromisos. También, habrá acción en los campeonatos sudamericanos, como el Brasileirao y la Superliga Argentina.
A pesar del parón de la Liga 1 por las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026, habrá un enfrentamiento pendiente del torneo doméstico que se desarrollará este fin de semana: Atlético Grau recibirá a ADT en el calor de Sullana, donde los dirigidos por Ángel Comizzo se perfilan como favoritos para sumar los tres puntos.
Partidos de Liga 1
- Atlético Grau vs ADT (15:00 horas / L1 Max y Liga 1 Play)
Partidos de Premier League
- Nottingham Forest 0-3 West Ham United (Finalizado)
- Brighton & Hove Albion 2-1 Manchester City (Finalizado)
- Liverpool 1-0 Arsenal (Finalizado)
- Aston Villa vs Crystal Palace (13:00 horas / Disney Plus)
Partidos de la Serie A
- Genoa 0-1 Juventus (Finalizado)
- Torino 0-0 Fiorentina (Finalizado)
- Lazio vs Hellas Verona (13:45 horas / Disney Plus)
- Inter de Milán vs Udinese (13:45 horas / Disney Plus)
Partidos de LaLiga
- Celta de Vigo 1-1 Villarreal (Finalizado)
- Real Betis 1-2 Athletic Club (Finalizado)
- Espanyol 1-0 Osasuna (Finalizado)
- Rayo Vallecano vs Barcelona (14:30 horas / ESPN y Disney Plus)
Partidos de Bundesliga
- Wolfsburg 1-1 Mainz 05 (Finalizado)
- Borussia Dortmund 3-0 Unión Berlín (Finalizado)
- Koln 4-1 Freiburg (Finalizado)
Partidos del futbol argentino
- Aldosivi 0-2 Boca Juniors (Finalizado)
- Defensa y Justicia vs Belgrano (14:45 horas / TyC Sports)
- Talleres Córdoba vs Deportivo Riestra (14:45 horas / TyC Sports)
- River Plate vs San Martín San Juan (17:15 horas / ESPN)
- Racing Club vs Unión Santa Fe (19:15 horas / Disney Plus)
Partidos del Brasileirao
- Flamengo vs Gremio (14:00 horas / Zapping)
- Santos vs Fluminense (14:00 horas / Zapping)
- Corinthians vs Palmeiras (16:30 horas / Zapping)
- Vitoria vs Atlético Mineiro (16:30 horas / Zapping)
- Mirassol vs Bahía (16:30 horas / Zapping)
- Sport Recife vs Vasco da Gama (18:30 horas / Zapping)
- Internacional vs Fortaleza (18:30 horas / Zapping)
Partidos del fútbol chileno
- Colo Colo vs Universidad de Chile (14:00 horas / TNT Sports)
- Ñublense vs Unión Española (17:30 horas / TNT Sports)
Partidos del fútbol colombiano
- Atlético Nacional vs Envigado (14:00 horas / RCN y Win Sports)
- Alianza vs América de Cali (16:10 horas / RCN y Win Sports)
- La Equidad vs Deportivo Pasto (18:20 horas / RCN y Win Sports)
- Deportes Tolima vs Fortaleza CEIF (18:20 horas / RCN y Win Sports)
Partidos del fútbol ecuatoriano
- Deportivo Cuenca vs Orense (15:30 horas / Zapping)
- Barcelona SC vs Universidad Católica (18:00 horas / Zapping)
Partidos del fútbol paraguayo
- Libertad vs Cerro Porteño (14:00 horas / Tigo Sports)
- Guaraní vs General Caballero JLM (16:30 horas / Tigo Sports)