Partidos de hoy, domingo 31 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La Premier League y LaLiga ofrecerán grandes compromisos en el último día del mes, al igual que los principales campeonatos de Sudamérica. Revisa la agenda deportiva

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Partidos de hoy, domingo 31
Partidos de hoy, domingo 31 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

El mes acaba con mucho fútbol. Este domingo 31 de agosto habrá diversos partidos en las principales ligas del mundo. Por ejemplo, se jugará una nueva jornada de la Premier League y LaLiga de España, donde Manchester City y Barcelona afrontarán grandes compromisos. También, habrá acción en los campeonatos sudamericanos, como el Brasileirao y la Superliga Argentina.

A pesar del parón de la Liga 1 por las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026, habrá un enfrentamiento pendiente del torneo doméstico que se desarrollará este fin de semana: Atlético Grau recibirá a ADT en el calor de Sullana, donde los dirigidos por Ángel Comizzo se perfilan como favoritos para sumar los tres puntos.

Atlético Grau recibe a ADT
Atlético Grau recibe a ADT en un nueva jornada del Torneo Clausura 2025.

Partidos de Liga 1

- Atlético Grau vs ADT (15:00 horas / L1 Max y Liga 1 Play)

Partidos de Premier League

- Nottingham Forest 0-3 West Ham United (Finalizado)

- Brighton & Hove Albion 2-1 Manchester City (Finalizado)

- Liverpool 1-0 Arsenal (Finalizado)

- Aston Villa vs Crystal Palace (13:00 horas / Disney Plus)

Partidos de la Serie A

- Genoa 0-1 Juventus (Finalizado)

- Torino 0-0 Fiorentina (Finalizado)

- Lazio vs Hellas Verona (13:45 horas / Disney Plus)

- Inter de Milán vs Udinese (13:45 horas / Disney Plus)

Partidos de LaLiga

- Celta de Vigo 1-1 Villarreal (Finalizado)

- Real Betis 1-2 Athletic Club (Finalizado)

- Espanyol 1-0 Osasuna (Finalizado)

- Rayo Vallecano vs Barcelona (14:30 horas / ESPN y Disney Plus)

Partidos de Bundesliga

- Wolfsburg 1-1 Mainz 05 (Finalizado)

- Borussia Dortmund 3-0 Unión Berlín (Finalizado)

- Koln 4-1 Freiburg (Finalizado)

Partidos del futbol argentino

- Aldosivi 0-2 Boca Juniors (Finalizado)

- Defensa y Justicia vs Belgrano (14:45 horas / TyC Sports)

- Talleres Córdoba vs Deportivo Riestra (14:45 horas / TyC Sports)

- River Plate vs San Martín San Juan (17:15 horas / ESPN)

- Racing Club vs Unión Santa Fe (19:15 horas / Disney Plus)

Partidos del Brasileirao

- Flamengo vs Gremio (14:00 horas / Zapping)

- Santos vs Fluminense (14:00 horas / Zapping)

- Corinthians vs Palmeiras (16:30 horas / Zapping)

- Vitoria vs Atlético Mineiro (16:30 horas / Zapping)

- Mirassol vs Bahía (16:30 horas / Zapping)

- Sport Recife vs Vasco da Gama (18:30 horas / Zapping)

- Internacional vs Fortaleza (18:30 horas / Zapping)

Partidos del fútbol chileno

- Colo Colo vs Universidad de Chile (14:00 horas / TNT Sports)

- Ñublense vs Unión Española (17:30 horas / TNT Sports)

Partidos del fútbol colombiano

- Atlético Nacional vs Envigado (14:00 horas / RCN y Win Sports)

- Alianza vs América de Cali (16:10 horas / RCN y Win Sports)

- La Equidad vs Deportivo Pasto (18:20 horas / RCN y Win Sports)

- Deportes Tolima vs Fortaleza CEIF (18:20 horas / RCN y Win Sports)

Partidos del fútbol ecuatoriano

- Deportivo Cuenca vs Orense (15:30 horas / Zapping)

- Barcelona SC vs Universidad Católica (18:00 horas / Zapping)

Partidos del fútbol paraguayo

- Libertad vs Cerro Porteño (14:00 horas / Tigo Sports)

- Guaraní vs General Caballero JLM (16:30 horas / Tigo Sports)

Resultados de octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: así van los partidos de la ronda decisiva del torneo

Las 16 selecciones que superaron la fase de grupos en Tailandia medirán fuerzas por la corona mundial. Aquí te compartimos los marcadores de cada encuentro de esta ronda

Resultados de octavos de final

Marcos López anotó un golazo de tiro libre con FC Copenhague para su primera celebración en la 3F Superliga

El futbolista peruano llegará entonado al cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, luego de haber concretado una estupenda diana en la goleada (5-1) contra Randers

Marcos López anotó un golazo

Erick Noriega inicia su historia en el Brasileirao: debut oficial con Gremio contra Flamengo en el Maracaná

El ‘Samurái’ hizo su aparición oficial con el ‘tricolor’ ocupando el rol de zaguero al lado de Walter Kannemann. Sus primeras acciones defensivas fueron aplaudidas por los simpatizantes

Erick Noriega inicia su historia

América de Cali quiere comprar a Luis Ramos y complica su llegada a Universitario en 2026: “Se ganó un puesto y está convocado a la selección”

Las buenas actuaciones del ‘Tanque’ han hecho que los ‘diablos rojos’ busquen adquirir sus derechos, que le poseen a Cusco FC. Esta operación dificultaría su fichaje por la ‘U’

América de Cali quiere comprar

Nolberto Solano hizo feroz crítica a Agustín Lozano tras su reelección en la FPF: ¿Qué mejoró el fútbol peruano en los últimos 10 años?

El exfutbolista cuestionó la extensión del mandatato del dirigente chongoyapano en la Federación, exponiendo la dura realidad del balompié nacional

Nolberto Solano hizo feroz crítica
Resultados de octavos de final

Resultados de octavos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: así van los partidos de la ronda decisiva del torneo

Marcos López anotó un golazo de tiro libre con FC Copenhague para su primera celebración en la 3F Superliga

Erick Noriega inicia su historia en el Brasileirao: debut oficial con Gremio contra Flamengo en el Maracaná

América de Cali quiere comprar a Luis Ramos y complica su llegada a Universitario en 2026: “Se ganó un puesto y está convocado a la selección”

Nolberto Solano hizo feroz crítica a Agustín Lozano tras su reelección en la FPF: ¿Qué mejoró el fútbol peruano en los últimos 10 años?