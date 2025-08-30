Partidos de hoy, sábado 30 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda futbolera está llena de partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Real Madrid irá por un triunfo más en LaLiga, Oliver Sonne enfrentará a Manchester United, Christian Cueva hará lo suyo con Emelec en la LigaPro, y mucho más.
Los ‘blancos’ reciben a Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 3 del campeonato español. El equipo de Xabi Alonso necesita el triunfo para consolidarse como uno de los candidatos al título, saldrán con todo por su tercera celebración tras victorias consecutivas frente Osasuna (1-0) y Real Oviedo (3-0).
Burnley, equipo del ‘Vikingo’, visitará a los ‘diablos rojos’ por la fecha 3 de la Premier League 2025-26 y aspira a completar una semana inolvidable tras haber conseguido su primer triunfo desde su regreso a la máxima categoría inglesa al imponerse 2-0 sobre Sunderland en la jornada anterior. Además, superó al Derby County y avanzó en la EFL Cup gracias a un gol de Sonne en el último minuto.
Por otro lado, Emelec visitará a Aucas fecha 27 de la torneo ecuatoriano con ‘Aladino’ desde el arranque. El ‘bombillo’ necesita los tres puntos para seguir metido en la pelea por el hexagonal final y enfrentará a un rival directo. No hay amrgen de error para el cuadro de Cueva luego de perder con Independiente del Valle la fecha pasada.
Partido de Liga 1
- Alianza Universidad vs Los Chankas (15:00 horas / L1 Max, L1 Play)
Partidos de LaLiga
- Alavés vs Atlético de Madrid (10:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)
- Real Oviedo vs Real Sociedad (12:00 horas / DGO, DSports)
- Girona vs Getafe (12:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)
- Real Madrid vs Mallorca (14:30 horas / DGO, DSports)
Partidos de Premier League
- Chelsea vs Fulham (06:30 horas / Disney+, ESPN)
- Tottenham vs Bournemouth (09:00 horas / Disney+ Premium)
- Sunderland vs Brentford (09:00 horas / Disney+ Premium)
- Manchester United vs Burnley (09:00 horas / Disney+, ESPN)
- Wolverhampton vs Everton (09:00 horas / Disney+ Premium)
- Leeds United vs Newcastle (11:30 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Serie A
- Bologna vs Como 1907 (11:30 horas / Disney+ Premium)
- Parma vs Atalanta (11:30 horas / Disney+ Premium)
- Nápoli vs Cagliari (13:45 horas / Disney+, ESPN 3)
- Pisa Sporting vs AS Roma (13:45 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Bundesliga
- Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt (08:30 horas / Disney+ Premium)
- Stuttgart vs Borussia M’gladbach (08:30 horas / Disney+ Premium)
- Werder Bremen vs Bayer Leverkusen (08:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)
- RB Leipzig vs Heidenheim (08:30 horas / Disney+ Premium)
- Augsburgo vs Bayern Munich (11:30 horas / Disney, ESPN)
Partidos de Ligue 1
- Lorient vs Lille (10:00 horas / Disney+ Premium)
- Nantes vs Auxerre (12:00 horas / Disney+ Premium)
- Toulouse vs PSG (14:05 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Championship
- Middlesbrough vs Sheffield United (06:30 horas / Disney+ Premium)
- Millwall vs Wrexham (09:00 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Eredivisie
- Volendam vs Ajax (09:30 horas / Disney+ Premium)
- PSV Eindhoven vs SC Telstar (13:00 horas / Disney+ Premium)
Partidos de fútbol argentino
- San Lorenzo vs CA Huracán (12:45 horas / Fanatiz, TyC Sports)
- Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors (15:00 horas / Disney+ Premium, Fanatiz)
- Central Córdoba vs Estudiantes LP (15:00 horas / Fanatiz, TyC Sports)
- Sarmiento vs Rosario Central (17:15 horas / Fanatiz, TyC Sports)
- Vélez Sarsfield vs Lanús (19:30 horas / Disney+ Premium, Fanatiz)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Independiente del Valle vs Técnico Universitario (14:00 horas / El Canal del Fútbol)
- LDU Quito vs Macará (16:30 horas / El Canal del Fútbol)
- Mushuc Runa vs Manta (16:30 horas / El Canal del Fútbol)
- Aucas vs Emelec (19:00 horas / El Canal del Fútbol)
Partidos de fútbol colombiano
- Boyacá Chicó vs Unión Magdalena (14:00 horas / RCN Nuestra Tele)
- Deportivo Pereira vs Bucaramanga (18:20 horas / RCN Nuestra Tele)
- Deportivo Cali vs DIM Medellín (20:30 horas / RCN Nuestra Tele)
Partidos de fútbol uruguayo
- Liverpool FC vs Defensor Sporting (11:30 horas / Disney+ Premium)
- River Plate M. vs Nacional (14:00 horas / Disney+ Premium)