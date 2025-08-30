Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 30 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos que captará de atención de todos: Real Madrid saldrá por su tercer triunfo en LaLiga, Oliver Sonne enfrentará a Manchester United, Christian Cueva hará lo suyo con Emelec, y mucho más

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Partidos de hoy, sábado 30
Partidos de hoy, sábado 30 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda futbolera está llena de partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Real Madrid irá por un triunfo más en LaLiga, Oliver Sonne enfrentará a Manchester United, Christian Cueva hará lo suyo con Emelec en la LigaPro, y mucho más.

Los ‘blancos’ reciben a Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 3 del campeonato español. El equipo de Xabi Alonso necesita el triunfo para consolidarse como uno de los candidatos al título, saldrán con todo por su tercera celebración tras victorias consecutivas frente Osasuna (1-0) y Real Oviedo (3-0).

Burnley, equipo del ‘Vikingo’, visitará a los ‘diablos rojos’ por la fecha 3 de la Premier League 2025-26 y aspira a completar una semana inolvidable tras haber conseguido su primer triunfo desde su regreso a la máxima categoría inglesa al imponerse 2-0 sobre Sunderland en la jornada anterior. Además, superó al Derby County y avanzó en la EFL Cup gracias a un gol de Sonne en el último minuto.

El 'Vikingo' remató al arco una acción brillante con la que se llevó por delante al Derby County. | VIDEO: CBS

Por otro lado, Emelec visitará a Aucas fecha 27 de la torneo ecuatoriano con ‘Aladino’ desde el arranque. El ‘bombillo’ necesita los tres puntos para seguir metido en la pelea por el hexagonal final y enfrentará a un rival directo. No hay amrgen de error para el cuadro de Cueva luego de perder con Independiente del Valle la fecha pasada.

Partido de Liga 1

- Alianza Universidad vs Los Chankas (15:00 horas / L1 Max, L1 Play)

Partidos de LaLiga

- Alavés vs Atlético de Madrid (10:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)

- Real Oviedo vs Real Sociedad (12:00 horas / DGO, DSports)

- Girona vs Getafe (12:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)

- Real Madrid vs Mallorca (14:30 horas / DGO, DSports)

Partidos de Premier League

- Chelsea vs Fulham (06:30 horas / Disney+, ESPN)

- Tottenham vs Bournemouth (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Sunderland vs Brentford (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Manchester United vs Burnley (09:00 horas / Disney+, ESPN)

- Wolverhampton vs Everton (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Leeds United vs Newcastle (11:30 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Serie A

- Bologna vs Como 1907 (11:30 horas / Disney+ Premium)

- Parma vs Atalanta (11:30 horas / Disney+ Premium)

- Nápoli vs Cagliari (13:45 horas / Disney+, ESPN 3)

- Pisa Sporting vs AS Roma (13:45 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Bundesliga

- Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Stuttgart vs Borussia M’gladbach (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Werder Bremen vs Bayer Leverkusen (08:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- RB Leipzig vs Heidenheim (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Augsburgo vs Bayern Munich (11:30 horas / Disney, ESPN)

Partidos de Ligue 1

- Lorient vs Lille (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Nantes vs Auxerre (12:00 horas / Disney+ Premium)

- Toulouse vs PSG (14:05 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Championship

- Middlesbrough vs Sheffield United (06:30 horas / Disney+ Premium)

- Millwall vs Wrexham (09:00 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Eredivisie

- Volendam vs Ajax (09:30 horas / Disney+ Premium)

- PSV Eindhoven vs SC Telstar (13:00 horas / Disney+ Premium)

Partidos de fútbol argentino

- San Lorenzo vs CA Huracán (12:45 horas / Fanatiz, TyC Sports)

- Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors (15:00 horas / Disney+ Premium, Fanatiz)

- Central Córdoba vs Estudiantes LP (15:00 horas / Fanatiz, TyC Sports)

- Sarmiento vs Rosario Central (17:15 horas / Fanatiz, TyC Sports)

- Vélez Sarsfield vs Lanús (19:30 horas / Disney+ Premium, Fanatiz)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Independiente del Valle vs Técnico Universitario (14:00 horas / El Canal del Fútbol)

- LDU Quito vs Macará (16:30 horas / El Canal del Fútbol)

- Mushuc Runa vs Manta (16:30 horas / El Canal del Fútbol)

- Aucas vs Emelec (19:00 horas / El Canal del Fútbol)

Partidos de fútbol colombiano

- Boyacá Chicó vs Unión Magdalena (14:00 horas / RCN Nuestra Tele)

- Deportivo Pereira vs Bucaramanga (18:20 horas / RCN Nuestra Tele)

- Deportivo Cali vs DIM Medellín (20:30 horas / RCN Nuestra Tele)

Partidos de fútbol uruguayo

- Liverpool FC vs Defensor Sporting (11:30 horas / Disney+ Premium)

- River Plate M. vs Nacional (14:00 horas / Disney+ Premium)

Temas Relacionados

Partidos de hoyReal madridOliver SonneChristian CuevaEmelecperu-deportes

Más Noticias

Claudio Pizarro sorprende con su respuesta al elegir entre un plato tradicional alemán y el ceviche peruano en divertido ping-pong

El ‘Bombardero de los Andes’ manifestó sus preferencia entres distintos platillos de Alemania y finalmente fue puesto en aprietos al tener como opción el plato emblemático de la gastronomía nacional

Claudio Pizarro sorprende con su

Diego Rebagliati destacó convocatoria de Piero Cari a la selección peruana y opinó sobre su venta a Europa: “Es el proyecto más completo”

El comentarista deportivo se refirió al reciente llamado del jugador de Alianza Lima a la ‘bicolor’ con apenas 18 años. Además, habló del seguimiento que viene recibiendo de Bayer Leverkusen

Diego Rebagliati destacó convocatoria de

Jugador de Pumas opinó de la salida de Piero Quispe: “Tiene que madurar muchas cosas, le queda mucha carrera”

Adalberto Carrasquilla fue consultado por la partida del volante peruano y respondió de forma contundente en conferencia de prensa

Jugador de Pumas opinó de

¿Aumentará el cupo de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? La respuesta del presidente de la FPV

Gino Vegas confirmó el número de extranjeras que podrán utilizar los 12 equipos en la nueva temporada del campeonato nacional

¿Aumentará el cupo de extranjeras

Piero Quispe muy cerca de dejar Pumas y fichar por equipo de Australia

La continuidad del volante peruano en México es complicada, debido a que su club busca liberar un cupo de extranjero. Su destino estaría en Oceanía

Piero Quispe muy cerca de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eficcop se defiende de acusaciones

Eficcop se defiende de acusaciones de Dina Boluarte por caso que involucra a Nicanor y Santiváñez : “Perseguimos el delito, no personas”

Martín Vizcarra espera que el PJ anule prisión preventiva: “No me voy a fugar ni asilar ni autoeliminar”

Dina Boluarte acelera eventual retiro de la Corte IDH: Crea grupo multisectorial para proyecto de Ley sobre Soberanía Nacional

Eficcop: Policías buscaron intimidar al testigo protegido que delató a Juan José Santiváñez

Dina Boluarte tiene su candidato ideal a las próximas Elecciones 2026 y pide “cerrarle las puertas” a aquellos que han impulsado la violencia

ENTRETENIMIENTO

‘Cri Cri’ habla de su

‘Cri Cri’ habla de su liberación, niega violencia y remarca la ruptura con Jefferson Farfán y su familia: “Jamás te he tocado”

Magaly Medina opina sobre la liberación de ‘Cri Cri’ y el desconcierto de Jefferson Farfán: “Él quiere ganar siempre”

‘Prima’ de Josimar anuncia que está embarazada del cantante y lanza mensaje a María Fe: “No necesito a nadie que me mantenga”

Nicola Porcella elogia a Fernando Muñiz y lanza indirecta a Gisela Valcárcel: “Hay que ser humilde y saber quién está encima de uno”

Karen Dejo arremete contra Rosángela Espinoza tras fuerte discusión en ‘EEG’: “Trata de deteriorar mi imagen”

DEPORTES

Claudio Pizarro sorprende con su

Claudio Pizarro sorprende con su respuesta al elegir entre un plato tradicional alemán y el ceviche peruano en divertido ping-pong

Diego Rebagliati destacó convocatoria de Piero Cari a la selección peruana y opinó sobre su venta a Europa: “Es el proyecto más completo”

Jugador de Pumas opinó de la salida de Piero Quispe: “Tiene que madurar muchas cosas, le queda mucha carrera”

¿Aumentará el cupo de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? La respuesta del presidente de la FPV

Piero Quispe muy cerca de dejar Pumas y fichar por equipo de Australia