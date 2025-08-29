Piero Cari convocado a la selección peruana por primera vez: ‘joya’ de Alianza Lima viajará a Uruguay

Piero Cari fue convocado a la selección peruana por primera vez y viajará a Uruguay para el partido por Eliminatorias 2026.

Con apenas ocho días de haber cumplido la mayoría de edad, Piero Cari recibió su primer llamado a la selección peruana absoluta. El canterano de Alianza Lima estuvo como sparring en primera instancia, pero el técnico Óscar Ibáñez decidió convocarlo y viajará a Uruguay para el partido por Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

Cari había captado la atención de Ibáñez con su performance en Alianza tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El exportero estaba convencido de que el joven de 18 años formaría parte de su nómina para la última fecha doble de las clasificatorias de Conmebol. Sin embargo, surgió un obstáculo.

La ‘joya’ de La Victoria se lesionó y no salió en lista de convocados para el clásico contra Universitario de Deportes. Este hecho provocó que el DT interino de la ‘blanquirroja’ retroceda y sea un poco más cauteloso. Así fue como Piero fue citado al ‘equipo de todos’ pero como sparring junto a otros jóvenes talentos del campeonato nacional.

El jugador de Alianza Lima pudo hacer su debut con Perú en los partidos ante Uruguay y Paraguay. (Movistar Deportes)

El jugador categoría 2007 brilló por su ausencia en los primeros entrenamientos en la Videna, debido a que se sometió exámenes médicos que certifiquen que su desgarro había quedado en el pasado. Después de aprobarlos, se sumó a los trabajos bajo la dirección de Ibáñez. A partir de ese momento, se comenzó a hablar de la posibilidad que forme parte de la selección mayor de forma oficial.

Desde la FPF, consultaron si Cari contaba con pasaporte vigente para viajar con la delegación nacional a la ciudad de Montevideo, donde la ‘bicolor’ chocará con Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre a las 18:30 horas en el estadio Centenario. Todo hacia indicar que el habilidoso y jovencito futbolista recibiría su primera citación a la mayor.

Finalmente, este viernes 29 de agosto se conoció que Piero Cari fue convocado y viajará con Perú el fin de semana con destino a la capital uruguaya, donde también se sumarán otros elementos del extranjero. Fuentes cercanas al futbolista le confirmaron a Infobae Perú sobre su llamado al combinado ‘blanquirrojo’.

Claramente, la inclusión de Cari a la selección peruana no asegura que el ‘potrillo’ vaya debutar ante Uruguay el próximo jueves. Lo cierto es que viene siendo considerado por el comando técnico de Óscar Ibáñez como uno de los elementos importantes para el tan esperado recambio generacional en la selección peruana.

Piero Cari, jugador de Alianza Lima, fue convocado a la selección peruana con apenas 18 años.

Crecimiento exponencial y futuro brillante

Piero Cari fue una de las apuestas más inesperadas de Néstor Gorosito en esta temporada. El mediocampista no había sido tomado en cuenta por ningún otro comando técnico en el primer equipo de Alianza Lima hasta que el argentino llegó a Matute y le dio la oportunidad de mostrarse.

El tacneño respondió con creces. Su debut fue ante ADT el pasado 29 de marzo y a partir de ahí comenzó a sumar minutos con más frecuencia. Sus ingresos en partidos internacionales ante Sao Paulo dejaron buenas sensaciones hasta que dio su primera asistencia ante Sport Boys y posteriormente ante Libertad en Copa Libertadores.

El volante de 17 años hizo su estreno con el cuadro 'blanquiazul' en Primera División ante ADT en Tarma. (Video: PromesasYJuveniles)

Estos hechos le dieron la razón a ‘Pipo’ Gorosito y generaron mucha ilusión en la hinchada aliancista. En la actualidad, suma 16 partidos y tiene dos pases de gol en su haber. Con estos números, llega a la selección peruana, con la ilusión de mostrar todas sus condiciones, las cuales también lo han puesto en el radar de clubes de Europa y presagian un futuro brillante para el ‘potrillo’.