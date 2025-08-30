Perú Deportes

Christian Cueva se suma al Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: sorprende al elegir entre el pan con chicharrón y comida ecuatoriana

‘Aladino’ se sometió a divertida pregunta por parte de la prensa de Ecuador y generó diversas reacciones con su respuesta sobre la comida peruana

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

'Aladino' eligió entre el bolón ecuatoriano y el pan con chicharrón de Perú. (Tik Tok)

Todo lo que hace el streamer Ibai Llanos da la vuelta al mundo. El reconocido personaje español comenzó con el Mundial de Desayunos mediante las plataformas de Instagram y Tik Tok, en el cual se enfrentan platillos de diferentes países y donde Perú no ha quedado al margen.

En octavos de final, el país ‘incaico’ -a pesar de tener menor población que su rival de turno- venció a México con un récord de votos: 2.5 millones de personas dándole like o seleccionando la bandera nacional en la encuesta. Así los peruanos demostraron su poderío virtual.

Perú, participando con el pan con chicharrón, avanzó a cuartos de final del Mundial de Desayunos e Ibai le sumó un tamal al plato en esta ronda. Su contrincante fue Ecuador, que venía de eliminar a Guatemala con su característico bolón (masa de plátano verde, queso y chicharrón).

El streamer español puso la votación en redes sociales y los ecuatorianos sacaron ventaja rápidamente. Los peruanos despertaron y pusieron la pelea más reñida. A la fecha, sábado 30 de agosto, Perú le saca una ventaja de 300 mil votos a Ecuador al menos en la plataforma de Tik Tok.

Perú vs Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos - cuartos de final | Instagram

Christian Cueva se sumó al Mundial de Desayunos de Ibai

Muchos personajes famosos de Perú se han hecho presentes en las plataformas de Instagram y Tik Tok de Ibai Llanos para incentivar a sus compatriotas a votar por el pan con chicharrón y tamal. Esta iniciativa fue importante para que se pueda remontar en la votación.

Por otro lado, exjugadores y futbolistas de la selección peruana también se han sometido a la divertida encuesta. Por ejemplo, Claudio Pizarro -exdelantero de la ‘bicolor’- tuvo que elegir entre platos típicos de su país y de Alemania. Claramente, el ‘Bombardero de los Andes’ eligió su comida.

El histórico delantero peruano eligió entre el ceviche y platos típicos de Alemania. (Video: @vietshao)

Ahora, fue el turno de Christian Cueva, que coincidentemente se encuentra jugando en Emelec de Ecuador. La prensa ecuatoriana quiso poner en aprietos al ‘10′ nacional dándole a escoger entre el bolón y el pan con chicharrón del Mundial de Desayunos de Ibai. La respuesta de ‘Aladino’ sorprendió a todos.

“¿El bolón o el pan con chicharrón?“, preguntó un periodista. ”El pan con chicharrón, me han dicho que yo he dicho pan con chicharrón, pero es mentira, desmintió total, el pan con chicharrón es algo que comemos en todo mi país, pero en mi ciudad se hace muy rico comer el ceviche, así que pan con chicharrón", respondió el mediocampista.

Cueva aprovechó para confesarse ante las cámaras sobre los platos típicos de Ecuador, donde ya lleva más de dos meses. “Pero lógicamente tengo que reconocer que se come muy rico acá”, exclamó para posteriormente salir de escena.

Christian Cueva sorprende al elegir
Christian Cueva sorprende al elegir entre desayuno ecuatoriano y peruano del reto de Ibai Llanos.

Christian Cueva, alejado de la selección peruana

Esta elección de Christian Cueva llega en un momento sensible con su país. Y es que si bien el jugador de Emelec había recibido la carta de reserva de la selección peruana, el técnico Óscar Ibáñez decidió no convocarlo para los partidos ante Uruguay y Paraguay en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La periodista Ana Lucía Rodríguez reveló el motivo por el que el ‘Cholito’ no regresó a Videna, a pesar de ser titular en el cuadro ecuatoriano. “Lo de Cueva, la no convocatoria de Cueva tiene que ver porque el entorno de la selección no lo quiere a Christian porque jala mucha prensa de farándula. A eso se debe su no convocatoria. Incomoda un poco el que esté más ligado hoy a la farándula, jala mucha prensa de la farándula”.

