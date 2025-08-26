Se reveló el motivo por el que Piero Cari no fue convocado a la selección peruana absoluta para los partidos por Eliminatorias 2026

Óscar Ibáñez dio a conocer su lista de convocados -probablemente la última como técnico interino- de la selección peruana después del empate 0-0 en el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Esta nueva nómina es para los compromisos ante Uruguay y Paraguay, válidos por la fecha doble final de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

Había un nombre que gustaba mucho a Ibáñez, pero finalmente no fue considerado por un factor determinante. Piero Cari no fue llamado a la ‘bicolor’, a pesar del interés el exarquero por la ‘joya’ de Alianza, debido a que recién sale de una lesión, la misma que lo marginó del último partido de los ‘blanquiazules’ ante la ‘U’.

Desde el programa deportivo Al Ángulo, el periodista Enrique de la Rosa reveló la razón detrás de la exclusión del juvenil. “Yo tenía la información de que lo iban a convocar a Cari, pero lo que pasa es cómo no salió en la lista para el clásico, iban a verlo un poco, porque él tuvo un desgarro de segundo grado hace más de 20 días aproximadamente, pero hubo una intención de convocarlo”, explicó el comunicador. Esta molestia muscular, sufrida semanas antes del anuncio de la lista, llevó al comando técnico a ser cauteloso respecto al estado físico del canterano aliancista.

La irrupción de Cari en el primer equipo de Alianza Lima ha sido uno de los puntos destacados de la actual temporada, especialmente bajo la dirección de Néstor Gorosito, quien optó por darle minutos oficiales cuando aún tenía 17 años. El rendimiento del mediocampista, que acumula 16 partidos disputados y dos asistencias en la presente campaña, motivó el interés de la selección nacional.

Piero Cari y el motivo por el que no fue convocado a la selección peruana absoluta para los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026.

Piero Cari, sparring de la selección peruana

Pese a quedar fuera de la convocatoria oficial, Cari recibió un reconocimiento especial: fue incluido en el grupo de sparrings que trabajará durante la preparación de la ‘bicolor’. El futbolista de Alianza Lima se unirá a otros nueve jóvenes promesas del fútbol local. La lista completa, viralizada en redes sociales, la integran Rafael Guzmánn, Jherson Reyes, Jussepi García, Axel Cabellos, Hernán Lupu, Piero Cari, Piero Magallanes, Juan González, Mateo Rodríguez y Maxloren Castro.

La mayoría de estos juveniles han sumado minutos con el primer equipo de sus respectivos clubes en el torneo peruano y representan la base del recambio generacional proyectado para la selección absoluta. La inclusión de Piero Cari como sparring busca facilitar su adaptación al alto nivel de entrenamiento y evaluar su respuesta física tras la lesión sufrida.

En ese sentido, Enrique de la Rosa consideró posible el ingreso del jugador de Alianza Lima a la lista principal dependiendo de su desempeño inicial: “Hoy lo podrías convocar un día o dos días antes del partido, para qué exponerlo, obviamente va a ser tomado él y Maxloren de una manera distinta”, detalló el periodista. Las puertas del equipo nacional no se cierran completamente para el mediocampista, pero el cuerpo técnico prioriza una recuperación total antes de exponerlo al máximo nivel de competencia.

La selección peruana inició sus entrenamientos para los partidos ante Uruguay y Paraguay el pasado lunes 25 de agosto.

Fechas de los partidos de Perú ante Uruguay y Paraguay

La selección peruana irá por el milagro en esta última fecha doble de las Eliminatorias 2026. Para clasificar al repechaje, deberá ganar a Uruguay y Paraguay, y esperar que sus rivales caigan -por goleada- en sus respectivos duelos. Así, podrá situarse en la repesca para el próximo Mundial.

Primero, la ‘bicolor’ visitará a los uruguayos en Montevideo el jueves 4 de setiembre a las 18:30 horas de Perú. Después, recibirá a los paraguayos en Lima, el martes 9 del mismo mes y horario. De esta manera, cerrará su participación en las clasificatorias sudamericanas.