Roberto Mosquera llenó de elogios a Néstor Gorosito: “Marcó una época porque Alianza se olvidó de Cueto y Cubillas”

El técnico de Alianza Universidad se rindió ante ‘Pipo’ y su estilo de juego que le devolvió la identidad a los ‘blanquiazules’ después de mucho

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

El técnico peruano señaló que 'Pipo' le devolvió la identidad al cuadro 'blanquiazul'. (L1 Max)

El fútbol nacional vuelve a centrar su atención en los torneos de Conmebol, donde Alianza Lima ha captado elogios por su reciente desempeño internacional bajo el mando de Néstor Gorosito. Entre quienes se han pronunciado destaca Roberto Mosquera, actual técnico de Alianza Universidad, quien valoró la campaña de su colega argentino y la identidad futbolística que la escuadra ’victoriana’ ha recuperado en el último año.

En conversación con L1 Max Radio, Mosquera fue consultado sobre el rendimiento de los clubes peruanos en certámenes sudamericanos y no dudó en resaltar la labor de Gorosito al frente de los ‘blanquiazules’. Para el estratega peruano, el presente del cuadro ‘íntimo’ tiene una explicación clara: la propuesta futbolística que devuelve al equipo rasgos históricos asociados al espectáculo y la calidad.

“Estoy feliz, Gorosito ha marcado una época importante en Alianza Lima, se ha acercado un poco a la historia de Alianza Lima, porque parece que Alianza Lima se olvidó de Cueto, Cubillas, Jaime Duarte, Caico Gonzales Ganoza, que en paz descanse, de tanto crack, deberían entender que la mitad del país es hincha de Alianza Lima por su forma de jugar y se alejó tantísimo que tenía que campeonar como sea para saciar el hambre de campeonato de la hinchada y es una pena. Las veces que ha campeonado, no ha habido el fútbol que lo hizo el equipo del pueblo, tan popular, y parece que a nadie le interesa", afirmó.

El entrenador sostuvo que el fútbol peruano atraviesa períodos donde se ha perdido la memoria colectiva sobre el impacto de las grandes figuras y equipos de otros tiempos. “En el Perú nos hemos olvidado que hubo un Sotil, un Cubillas, cada vez que hemos jugado bien, nos hemos acercado a Mundial, parece que no hay ese deseo, no lo tenemos todos, como lo tengo yo, no me siento mejor por tenerlo, pero he jugado Copa América y he ido a un Mundial", añadió.

La campaña de Alianza Lima con Gorosito ha generado reconocimiento tanto a nivel local como en ámbitos internacionales. El club avanzó desde la etapa preliminar de la Copa Libertadores y encadenó una sólida participación en la Copa Sudamericana, donde continúa en carrera rumbo a las instancias decisivas. La propuesta futbolística impulsada por el DT argentino ha permitido a los ‘íntimos’ construir un perfil ofensivo y atractivo, característica que por momentos se había diluido en las últimas temporadas.

Roberto Mosquera llenó de elogios a Néstor Gorosito por su trabajo y devolverle la identidad a Alianza Lima.

Néstor Gorosito aguarda por su rival en cuartos de Copa Sudamericana

Mientras tanto, el futuro internacional de Alianza Lima se encuentra en suspenso. Una serie de incidentes violentos en Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por un lugar en cuartos de la CONMEBOL Sudamericana 2025 dejó la definición de la llave en manos de la dirigencia continental. La noche quedó marcada por desmanes en las tribunas, lanzamiento de objetos y enfrentamientos que derivaron en heridos y en la suspensión definitiva del cotejo. Desde ese momento, la CONMEBOL inició el proceso de recibir descargos y evaluar la resolución que determinará qué equipo enfrentará a los peruanos en la próxima ronda.

La directiva de Alianza Lima sigue estos acontecimientos con atención, a la espera de conocer cuanto antes el nombre del rival para la serie programada en la segunda semana de septiembre. Gorosito, consciente de la complejidad de este escenario y de la importancia de planificar con precisión, compartió su perspectiva en diálogo con Equipo F de ESPN: “Estamos con incertidumbre. Se hace difícil por la programación, por la ansiedad de uno de estudiar al rival, aunque los estamos viendo bien a los dos, pero para hacer hincapié en ese partido”, explicó.

En tono distendido pero realista, ‘Pipo’ agregó: “Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte ‘para mí sería lindo jugar’, pero no te voy a mentir”. El técnico reconoció el desafío logístico y deportivo que implica la indefinición del cuadro de cuartos, aunque ratificó la predisposición del plantel para afrontar el reto, sea cual fuere el rival.

Roberto MosqueraNéstor GorositoAlianza LimaLiga 1Copa Sudamericana

