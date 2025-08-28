Perú Deportes

Néstor Gorosito habló del controversial caso de U. de Chile vs Independiente por Copa Sudamericana 2025: “Dios quiera que nos metan a semifinales”

‘Pipo’ espera una “sanción ejemplar” para ambos clubes por los terribles disturbios ocasionados en el estadio Libertadores de América. De igual manera, se aferra a la esperanza de una clasificación directa

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Néstor Gorosito es el líder
Néstor Gorosito es el líder profesional de Alianza Lima en la temporada 2025. - Crédito: AP

Hace una semana hubo una enorme barbarie en la ciudad de Avellaneda cuando delincuentes disfrazados de hinchas sembraron el caos y terror en las graderías del estadio Libertadores de América, mientras Independiente y la Universidad de Chile libraban un partido definitivo por el acceso a los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

Los desmanes crecieron con el avance de los minutos. Asientos comenzaron a volar desde las gradas a las plateas inferiores, piedras caían al gramado y una serie de ataques vandálicos, con heridos de gravedad de por medio, fueron captados por la señal internacional, dando la vuelta al mundo en tiempo récord.

Por más que el árbitro quería continuar, tuvo que suspender el desarrollo de las acciones y posteriormente cancelar el enfrentamiento por la violencia desbordada. No hubo reanudación. Todo quedó en manos de la CONMEBOL, que ha comenzado a recolectar descargos de los protagonistas para dar a conocer una decisión final con respecto al clasificado a la siguiente fase.

Miles de kilómetros del epicentro, exactamente en la capital del Perú, las autoridades de Alianza Lima esperan con mucha expectativa la última palabra de la organización del fútbol sudamericano. De esa llave, si es que sale un vencedor, saldrá el oponente de los íntimos para la segunda semana de septiembre.

Un espectador cayó de lo más alto del recinto de Avellaneda. | VIDEO: @Eric_Artic

Gorosito, al habla

Néstor Gorosito no es ajeno al pleito que intenta resolverse en Luque, Paraguay. Quiere saber, lo más pronto posible, la resolución para preparar con exactitud la estrategia que le permita a Alianza Lima asestar sendos golpes que aseguren un hito para el país.

“Estamos con incertidumbre. Se hace difícil por la programación, por la ansiedad de uno de estudiar al rival, aunque los estamos bien a los dos pero para hacer hincapié en ese partido", declaró el popular ‘Pipo’ en una entrevista telefónico al programa Equipo F de ESPN.

Néstor Gorosito tiene contrato con
Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. - Crédito: Difusión

“Estamos con la intranquilidad de que pase uno y de que se juegue a puertas cerradas.La gente de Alianza Lima no tiene la culpa de que no pueda ir, no tenemos nada que ver“, continuó el profesional argentino.

“Hay que esperar la resolución, que tiene que ser ejemplar. No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano, pero cuando vas a Brasil le pegan a la gente, nos pasó con Sao Paulo [cuando era DT de Tigre en 2012], también hace poco le pasó a Godoy Cruz, le pasa a todos", añadió.

'Pipo' se mostró muy ilusionado con su equipo luego de eliminar a U. Católica de Ecuador. (DSports)

Sueño de semifinal

Es cierto que existe la posibilidad de que tanto Independiente como la U. de Chile sean expulsados de la Sudamericana 2025, aunque sería una determinación histórica de la que no hay antecedentes recientes. En cualquier caso, de darse ese escenario, Alianza Lima acudiría directamente a semifinales.

Y esa opción entusiasma a Gorosito: "Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte ‘para mí sería lindo jugar’, pero no te voy a mentir".

“Desde que estamos nosotros, Alianza Lima sacó 20 y pico de millones en recaudación y premio y al club le viene extraordinario, no solo desde lo deportivo sino desde lo económico sería muy bueno para Alianza Lima“, remató ‘Pipo’.

