Agustín Lozano renovaría a Óscar Ibáñez en la selección peruana bajo estricta condición: “Jean Ferrari no decide”

La selección peruana se viene preparando en las instalaciones de la Videna con miras a los duelos ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima por las últimas fechas de las Eliminatorias 2026. De hecho, el técnico Óscar Ibáñez presentó una lista de convocados con varios rostros nuevos para intentar culminar su proceso de la mejor manera. Sin embargo, cabe la posibilidad de que Agustín Lozano le renueve el contrato por cuatro años más bajo una estricta condición.

El periodista Horacio Zimmermann contó una información acerca de la postura que tomaría el presidente de la Federación Peruana de Fútbol en cuanto al futuro de la ‘blanquirroja’, resaltando el mensaje que tiene en Videna.

“Dentro del discurso de Lozano en la Videna es: “yo no elegí a Gareca (nunca se sintió parte de ese éxito y quería botarlo cuano le fue mal en el inicio), yo no elegí a Reynoso (lo eligió Oblitas), yo no elegí a Fossati (lo eligió Oblitas). Con dos de los últimos tres nos fue mal. Yo elegí a Ibáñez”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Juego Cruzado’.

Ahí fue cuando el comunicador dejó en claro que la idea de Agustín Lozano es tener un entrenador que haya nombrado y Óscar Ibáñez encaja en ese perfil. Por ello, buscará su continuidad en el combinado patrio si muestra una mejor imagen en la fecha doble FIFA de setiembre.

“El discurso de Lozano hacia adentro es que él eligió a Ibáñez. Si a Ibáñez le va bien esta fecha doble, no tengo ninguna duda de que Lozano saldrá con la camiseta puesta diciendo que Ibáñez es el nuevo técnico de la selección peruana que nos va a dirigir (las próximas Eliminatorias). 100%. Porque va a tirarnos sobre la mesa que él ha elegido a Ibáñez y que es el único técnico de los últimos tres, con el que la selección ha funcionado”, comentó.

¿Jean Ferrari no elegirá al próximo técnico de la selección peruana?

Evidentemente, esto generó una gran polémica en el espacio digital, sobre todo en Eddie Fleischman, quien aseguró que Jean Ferrari no tendría nada que hacer en la FPF si el mandatario es el que decide al próximo entrenador. “No sé si dentro del cargo de Ferrari está elegir al técnico de la selección. Si su contrato lo dice... ¿Oblitas? Era director deportivo de la selección. Lo más importante a Ferrari es observarle cuál es la parte en la que chambea para regenerar el fútbol peruano, no si elige al técnico", precisó.

Horacio Zimmermann expuso que Jean Ferrari tendría una opinión en la elección del siguiente DT de la selección peruana, aunque el último visto bueno vendrá de Agustín Lozano. “Ferrari puede tener voz (en la elección del técnico), pero no decide. Oblitas sí porque tenía el peso de elegir a Gareca, cómo no le vas a dar crédito. No estoy opinando, estoy diciendo cómo es, esa es la información real”, señaló.

La gran pregunta que uno puede hacerse es qué resultados necesita la ‘bicolor’ para que se concrete la renovación de Óscar Ibáñez. El experiodista de Movistar Deportes indicó lo siguiente: “Que Perú juegue bien. No creo que le ha dicho que haga seis (puntos) de seis y sino, no. Le ha dicho ‘ahora que estás renovando el plantel, muéstrame lo que mostraste las cuatro fechas anteriores’”.

¿Cuál es la postura de Óscar Ibáñez a seguir en la selección peruana?

Óscar Ibáñez ha tratado de mantenerse al margen por la posibilidad de seguir al mando de la selección peruana. Sin embargo, en una entrevista para ‘Fútbol Como Cancha’, admitió que se siente preparado para seguir entrenando luego del “máster adquirido al lado de Sergio Markarián y Ricardo Gareca”, además de rechazar ser ayudante de campo.

