Jean Ferrari dejó contundente mensaje sobre el nuevo DT de Perú ante la duda sobre Óscar Ibáñez: “No podemos hacer las cosas al azar”

A falta de dos fechas para que terminen las Eliminatorias 2026, existe una gran incertidumbre por lo que será el futuro de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana. Y es que su contrato culmina luego del último partido (con Paraguay en Lima) y se desconoce si seguirá. Y si bien en un primer momento, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, no confirmó que el exarquero se mantenga en el cargo, ahora fue más contundente sobre su postura.

“El primer objetivo que uno puede pensar es llegar a un Mundial, pero el objetivo principal debería ser armar una estructura, seguir un lineamiento y como consecuencia y de manera sostenible clasificar a mundiales. Estoy en el trámite de desarrollo de este mega proyecto donde también está incluido el fútbol playa, futsal y fútbol femenino y por ello vamos a necesitar seguir incorporando profesionales de alto nivel, especialistas en el sector. Esto no se trata de tener resultados inmediatos, habrá también resultados a mediano plazo y a largo plazo”, fueron sus primeras palabras en ‘Radio Ovación’.

De la misma manera, aseguró que el comportamiento frontal que tuvo en Universitario de Deportes lo repetirá desde su posición como directivo en Videna. “Yo ahora voy a pelear por mi país, por el Perú. La forma en que me han podido ver de cómo defendía en su momento a César Vallejo, al IPD y a Universitario, hoy lo voy a hacer por mi país y voy a defender a todos los clubes, a todos los futbolistas porque queremos que Perú vaya al Mundial de manera continua. Me van a ver peleando con los brasileños, con los argentinos, y lo vamos a disfrutar”, comentó.

Agustín Lozano nombró a Jean Ferrari como director general de fútbol de la FPF. - créditos: FPF

Jean Ferrari sobre el nuevo DT de la selección peruana

Ahí fue cuando Jean Ferrari se refirió a la situación del actual técnico DT de la selección peruana, Óscar Ibáñez, y al proceso para definir el futuro cuerpo técnico. “Ahorita nos debemos enfocar en los partidos de cierre de Eliminatorias que son Uruguay y Paraguay. Más allá que ya se tienen programados los partidos amistosos en Rusia, estamos por cerrar uno o dos partidos más; pero no podemos adelantarnos porque tenemos que hacer el análisis correspondiente cuando se termine la Eliminatoria”, señaló.

El exadministrador de Universitario de Deportes recalcó que el análisis posterior será determinante para definir la continuidad o búsqueda de un nuevo entrenador. “Ahí se sacarán conclusiones y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar en función al proyecto que mencioné. Porque no podemos hacer las cosas al azar, todo tiene que tener una línea en las consecuencias que va a generar esa línea”, explicó.

Además, Ferrari subrayó que el enfoque va más allá del primer equipo, ya que el futuro entrenador deberá responder a un perfil específico que se ajuste al proyecto integral de la federación. “Tenemos que hacer un trabajo realmente arduo porque hay que manejar también conceptos de perfiles para entrenador, perfiles para jugadores del primer equipo, de la sub 20, de la sub 17, es un trabajo arduo”, puntualizó.

Óscar Ibáñez cuenta con el respaldo de los jugadores para seguir en la selección peruana, pero la decisión final pasará por Jean Ferrari y la junta directiva de la FPF. - créditos: FPF

Jean Ferrari sobre los cambios en la estructura de la FPF

Jean Ferrari también abordó la necesidad de una reforma estructural en la FPF, extendiendo el diagnóstico más allá de la selección adulta de fútbol. “Aplicarlo a las demás disciplinas, al fútbol femenino, con el cual también hay que hacer una reestructuración porque, evidentemente, a mí no me gusta, como creo a todos los peruanos, ver a nuestras elecciones a este quedando últimas. Creo que todos queremos ese cambio y tiene que ir de manera estructurada. El futsal y el fútbol playa de la misma manera”, indicó.

El directivo de 50 años resaltó que el trabajo de transformación no puede limitarse a cambios rápidos, sino que debe sostenerse en el tiempo y sustentarse en la profesionalización interna. “Va a ser un trabajo que no lo vamos a resolver en dos días. Esto va a ser un trabajo donde vamos a tener que traer más gente profesional peruana, porque también queremos la metodología peruana, porque somos personas capaces, somos personas que tenemos la capacidad y el expertiz dentro del sector para poder desarrollar megaproyectos que funcionen”, expresó.

“Hoy es un reto inmenso y espero que todos, prensa, hinchas, gente en general que quiera su país se puedan sumar”, concluyó.

El presidente de la FPF opinó sobre el desempeño del exarquero al mando de la 'bicolor'. (FPF)