Perú

Detienen a cómico tiktoker por extorsión: era el enlace de una organización que amenazaba a dueños de restaurantes

Las investigaciones indican que el creador de contenidos habría recopilado y proporcionado información sobre el empresario a la red criminal

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La investigación se inició tras la denuncia del empresario por amenazas y exigencias económicas (Créditos: Panamericana TV)

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cuatro presuntos integrantes de una organización criminal acusada de extorsionar a un empresario del rubro alimenticio que maneja una cadena de restaurantes en Lima Este, según informó la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones. Entre los intervenidos figura un creador de contenidos por TikTok en el rubro de la comicidad, que es señalado por participar en la selección del blanco.

La investigación se inició tras la denuncia del dueño de los locales, quien reportó amenazas y exigencias económicas. El coronel PNP Holguer Obando, a cargo del equipo especializado, explicó que la unidad activó medidas de resguardo para proteger al denunciante y desplegó tareas de inteligencia para reconstruir el circuito de los pagos y las comunicaciones usadas por los sospechosos.

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“Hace unos días recibimos la denuncia de un ciudadano dedicado al rubro de los alimentos. Tiene una cadena de restaurantes en esta parte de Lima Este, en el sentido que venía siendo víctima de extorsión”, declaró el oficial a las cámaras de 24 horas de Panamericana Televisión.

La captura fue posible gracias al análisis de teléfonos celulares y al seguimiento de movimientos bancarios vinculados al caso (Captura de pantalla de Panamericana TV).
La captura fue posible gracias al análisis de teléfonos celulares y al seguimiento de movimientos bancarios vinculados al caso (Captura de pantalla de Panamericana TV).

Añadió que la pesquisa se apoyó en el análisis de un teléfono y en el rastreo de movimientos bancarios. “Analizando ya el teléfono incriminado, esa trazabilidad, analizando también la trazabilidad de las cuentas por el envío de un pago, es que se logra una importante captura”, precisó.

Entre los nacionales, la Policía identificó a Carlos “Carloncho” Raúl Peralta con el rol de captador de víctimas, y a Henry “Morocho” Walter Quispe Gonzales como perfilador de víctimas. En cuanto a los extranjeros, fueron intervenidos los venezolanos Johan “Caracol” Manuel Álvarez Rodríguez, identificado como proveedor de líneas extorsivas, y Andrés “Gordo” Oviedo Prieto.

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De acuerdo con Obando, el primer intervenido tenía “físicamente la tarjeta de ahorros” vinculada al cobro. El segundo, por su parte, fue descrito como un artista conocido en las redes sociales y, según la hipótesis policial, cumplía un rol clave al observar rutinas y entregar datos del negocio a los demás implicados.

“Era quien perfilaba a la víctima”, sostuvo el coronel PNP, y precisó que esa labor consistía en ubicar a la persona extorsionada y compartir información relevante para presionarla. El oficial remarcó que se trataba de un caso particular. “Es un tema personal, particular, no se trata del gremio”, precisó. Según el parte preliminar, el detenido habría acudido a uno de los establecimientos, reconoció al empresario y luego transmitió detalles al primero de los capturados.

Según la PNP, el influencer cumplía el rol de perfilar a la víctima e identificar aspectos clave de sus actividades (Captura de pantalla de Panamericana TV).
Según la PNP, el influencer cumplía el rol de perfilar a la víctima e identificar aspectos clave de sus actividades (Captura de pantalla de Panamericana TV).

Consultado sobre la implicancia concreta del artista en el grupo, Obando señaló que, durante las diligencias, el intervenido admitió su participación en esa etapa del plan. “Este artista, si podemos decirlo, es quien acepta que efectivamente es quien brindaba esta información”, afirmó. Indicó, además, que esa versión quedó respaldada por el testimonio del afectado. “Es corroborada por la propia víctima porque lo conoce”, precisó.

Los cuatro permanecen detenidos por el delito de extorsión. En paralelo, el coronel PNP informó que los ciudadanos venezolanos afrontan un cargo adicional relacionado con temas informáticos, mientras la Dirincri amplía la investigación para determinar el alcance de la red, su modo de operación y posibles contactos.

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