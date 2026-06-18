Perú

Keiko Fujimori a muy poco de ser considerada virtual presidenta: esto dice la normativa

Tras el conteo casi total de actas, la candidata lidera con una leve ventaja y el término virtual presidenta cobra relevancia en la cobertura mediática y el proceso electoral peruano

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El video muestra los resultados de la segunda vuelta presidencial en Perú. Se presentan los datos de la ONPE, con el 98.593% de las actas contabilizadas. Se detallan los porcentajes de votación para los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), indicando una diferencia de 18,478 votos.

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanza el 99,383% de las actas procesadas y coloca a Keiko Fujimori con una diferencia mínima frente a Roberto Sánchez. Según los datos más recientes, Fujimori suma 9′157.631 votos, lo que representa un 50,107%, mientras que su principal contrincante obtiene 9′118.516 votos y un 49,893%. Bajo este escenario, Fujimori se ubica a escasos pasos de ser considerada virtual presidenta del Perú, un término que cobra particular relevancia en la cobertura periodística y jurídica de los procesos electorales.

¿Qué significa “virtual presidenta” y por qué se utiliza el término?

En los procesos electorales de América Latina, la expresión “virtual presidenta” se utiliza cuando los resultados oficiales muestran una tendencia irreversible a favor de una candidata, aunque la proclamación formal aún no se haya realizado por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), autoridad máxima en la materia según la Constitución peruana. Este concepto ha sido empleado en distintas democracias de la región para describir el momento en que, tras el conteo total de actas, una persona se perfila como ganadora, aunque persistan procedimientos administrativos o legales que retrasan la oficialización.

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Esta denominación señala a quien ha superado el umbral de votos necesarios según los resultados preliminares o el cómputo final, pero debe esperar los dictámenes oficiales. El jurista Víctor García Toma explicó que la figura de la virtual presidenta diferencia el instante político en el que una candidatura obtiene una ventaja insalvable, aunque resta la validación formal de los organismos electorales.

Un gráfico de barras muestra los resultados electorales de Keiko Fujimori (barra naranja más alta) y Roberto Sánchez (barra azul). Manos procesan documentos electorales.
Un gráfico de barras muestra la ventaja consistente de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez en el conteo de votos de las elecciones presidenciales, con manos procesando documentos en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cobertura mediática y el uso de la figura

El término “virtual presidenta” surge en el ámbito periodístico e institucional para informar sobre tendencias claras sin anticipar formalmente un resultado que no ha sido certificado. Según BBC News, los medios internacionales recurren a esta expresión cuando concluye el conteo de actas y una candidata lidera con una diferencia imposible de revertir, pero la proclamación oficial está pendiente.

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Este uso permite comunicar la existencia de una ganadora sin vulnerar los procedimientos legales ni atribuir un cargo que aún no ha sido formalmente reconocido. La diferencia entre la realidad política y la administrativa se refleja en el empleo del término, que aporta cautela y transparencia al proceso de información.

La candidata presidencial conservadora de Perú, Keiko Fujimori, se dirige a los medios de comunicación mientras continúa el recuento de votos en una reñida contienda presidencial entre Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 11 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
La candidata presidencial conservadora de Perú, Keiko Fujimori, se dirige a los medios de comunicación mientras continúa el recuento de votos en una reñida contienda presidencial entre Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 11 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Contexto legal y administrativo para la proclamación

En los sistemas electorales de la región, la proclamación de la presidenta electa implica una serie de pasos posteriores al cierre del escrutinio. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe revisar impugnaciones, resolver recursos y verificar la validez de todas las actas. Solo después de este proceso, la autoridad emite la declaración oficial que convierte a la virtual presidenta en presidenta electa.

Este periodo puede extenderse varios días o semanas, dependiendo de la cantidad de actas y la existencia de reclamos. Durante este lapso, la figura de la virtual presidenta mantiene presencia en la agenda pública, ya que concentra la expectativa nacional e internacional sobre la futura mandataria, sin que ello represente una vulneración de la normativa.

En una imagen dividida, Keiko Fujimori conversa con un grupo a la izquierda; a la derecha, sonríe entre seguidores con carteles naranja y blanco con una 'K'
Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, se reúne con la comunidad y luego celebra con simpatizantes que muestran el símbolo 'K' en un evento en Ancash. (Keiko Sofia Fujimori Higuchi﻿ Facebook)

Diferencia entre virtual presidenta y presidenta electa

El concepto de presidenta electa corresponde a la candidata que ha sido reconocida oficialmente por el JNE. En contraste, virtual presidenta alude a quien lidera el escrutinio con una ventaja irreversible, pero aún espera la declaración formal. Esta distinción resulta esencial en contextos de alta polarización o ante la posibilidad de impugnaciones, donde la prudencia informativa es prioritaria.

Expertos señalan que el uso del término permite a los actores políticos y sociales reconocer los resultados sin anticiparse a los trámites legales pendientes. De este modo, el concepto contribuye a la estabilidad institucional a lo largo del proceso de transición.

Multitud de peruanos, muchos con expresiones de ansiedad, miran fijamente una pantalla que muestra resultados de ONPE: Keiko Fujimori 50.0% y Roberto Sánchez 49.9%.
Ciudadanos peruanos observan con angustia en una pantalla los ajustados resultados de la ONPE que muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, reflejando la incertidumbre del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la opinión pública y la transición de poder

La expresión virtual presidenta tiene implicancias directas en la percepción ciudadana y el ambiente político. La referencia a este término genera confianza en la transparencia del proceso electoral y reduce el riesgo de interpretaciones erróneas sobre la inmediatez de la toma de mando.

Durante este periodo, la candidata puede recibir saludos protocolarios de líderes y organismos internacionales, conformar equipos de transición y planificar las primeras medidas de su eventual gestión. No obstante, todas estas acciones se desarrollan bajo la expectativa de la confirmación oficial, que depende del cumplimiento de los procedimientos formales.

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Casos recientes y uso internacional

En comicios recientes de América Latina, la categoría de virtual presidenta ha sido utilizada por medios como BBC News y Reuters, especialmente cuando la diferencia de votos es irreversible y la proclamación oficial se posterga por trámites administrativos o impugnaciones. En estos reportes, se resalta que el calificativo virtual no pone en duda la legitimidad del resultado, sino que respeta los tiempos y procedimientos institucionales.

Un caso emblemático se registró en otros países de la región, donde la candidata con mayoría absoluta fue identificada como “virtual presidenta” mientras se resolvían los últimos trámites. Este uso ha ayudado a evitar conflictos políticos y fortalecer la confianza en la democracia.

Acuarela de Keiko Fujimori y un hombre llamado Sanchez, ambos sonriendo y saludando, de la cintura para arriba, con la bandera peruana de fondo.
Esta acuarela muestra a Keiko Fujimori y al político Sánchez saludando, con la bandera de Perú ondeando majestuosamente detrás de ellos, capturados de la cintura para arriba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones institucionales y democráticas

La figura de virtual presidenta subraya la importancia de los procedimientos formales en la transición de poder y la necesidad de una comunicación responsable. BBC News destaca que el término responde a una tradición de prudencia institucional, permitiendo que la ciudadanía esté informada sobre el avance del proceso electoral, sin adelantar etapas.

El concepto de virtual presidenta se ha consolidado como un recurso informativo y político que equilibra la inmediatez de los datos con el respeto por la legalidad vigente. Su uso seguirá presente mientras existan periodos intermedios entre el cierre del escrutinio y la proclamación oficial de la presidencia.

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