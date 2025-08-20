Perú Deportes

Christian Cueva involucrado en desenfrenada fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec: peruano se defendió y dijo que no estuvo presente

Un medio ecuatoriano informó sobre el alocado desbande ocurrido con los futbolistas del club ‘bombillo’, entre los que se incluye a ‘Aladino’, pero negó haber estado presente

Christian Cueva involucrado en desenfrenada fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec: peruano se defendió y dijo que no estuvo presente.

Christian Cueva se desvinculó de Cienciano a mediados de año para continuar su carrera en el exterior. Emelec incorporó al jugador, quien tuvo un impacto inmediato y recibió reconocimientos por su desempeño. Tras superar una serie de resultados adversos, el plantel organizó una celebración que se extendió por 18 horas. Medios locales señalaron la participación de Cueva en el evento, aunque él negó haber asistido.

El medio ‘Expreso’ de Ecuador dio a conocer que luego del último triunfo de visita por 2-1 contra Técnico Universitario por la LigaPro 2025, “vecinos de la urbanización Ciudad Celeste, en la vía a Samborondón, denuncian que un grupo de jugadores del Bombillo protagonizó una fiesta de casi 18 horas".

La celebración habría comenzado en la vivienda de un arquero del club cerca de las 23:00 horas del domingo y, de acuerdo con testimonios recogidos por el periódico, la fiesta se extendió durante casi 18 horas, involucrando música a alto volumen, consumo de bebidas alcohólicas y la presencia de mujeres externas al ámbito deportivo.

Una de las fotografías que difundió 'Expreso' por la fiesta de los jugadores de Emelec.

Vecinos de la urbanización relataron que el bullicio se mantuvo constante y que la situación afectó la tranquilidad del sector debido a los gritos, la música y el número de asistentes. Diversos residentes detallaron que entre los cánticos escuchados figuraba el nombre del delantero José Angulo, indicando una probable presencia del jugador en el lugar. Fotografías entregadas al medio local muestran a varios futbolistas participando en la celebración.

Defensa de Christian Cueva

Uno de los puntos con mayor repercusión fue la mención del futbolista peruano Christian Cueva como parte de los asistentes, tal como lo hicieron saber algunos testigos consultados en la publicación. Sin embargo, ‘Aladino’ se comunicó con ‘Expreso’ para rechazar cualquier participación y aseguró no haber asistido a la fiesta, negando las versiones vecinales.

El oficio de Christian Cueva al diario 'Expreso' por mencionar que estuvo que involucrado en fiesta de 18 horas con jugadores de Emelec.

La fiesta finalizó entrada la tarde del lunes 18 de agosto, en medio de reclamos de algunos habitantes de Ciudad Celeste que, según su versión, solicitaron a los futbolistas que pusieran fin al encuentro por el malestar ocasionado. Testigos afirmaron que los futbolistas se retiraron tras notar la incomodidad que su presencia y el alto volumen generaban en el entorno residencial.

A pesar de la información difundida por ‘Expreso’ y la repercusión alcanzada en redes sociales y medios deportivos, la directiva de Emelec no ha emitido comentarios oficiales respecto a los jugadores involucrados. Tampoco se han registrado reacciones públicas de los otros futbolistas mencionados como participantes de la reunión. El hecho adquiere relevancia por la cercanía de la serie de partidos importantes para el club y el impacto en la percepción social sobre el comportamiento extradeportivo de los integrantes del plantel. Además, Cueva Bravo estuvo envuelto en sucesos extradeportivos en el pasado.

Christian Cueva disputó poco más de 30 minutos en el triunfo de visita de Emelec sobre Técnico Universitario. - créditos: Emelec

Los reclamos de los residentes de Ciudad Celeste fueron canalizados a la administración del complejo habitacional, solicitando medidas para evitar la repetición de este tipo de situaciones. Fotografías y videos aportados por los moradores forman parte de la documentación enviada a los encargados de la urbanización y a medios de comunicación locales, que siguieron la evolución del caso durante las primeras horas tras el incidente.

El comunicado de Emelec sobre Christian Cueva y su queja contra 'Expreso' por involucrarlo en fiesta de 18 horas. - créditos: Emelec

Christian Cueva, jugador clave en Emelec

El partido con Técnico Universitario le permitió a Christian Cueva poder regresar a las canchas luego de tres semanas fuera de las canchas producto de un problema muscular. El técnico de Emelec, Guillermo Duró, elogió el aporte del mediocampista nacional y dejó en claro que tiene que armar un equipo para sacar su mejor versión, lo que le permitirá al club escalar posiciones en la LigaPro 2025 (actualmente se ubica en el 9°).

Y si bien aún restan fechas por jugarse, la presencia del ‘Cholo’, junto al del otro peruano, Alfonso Barco, será esencial para la mejora del ‘bombillo’. Eso sí, si el menudo futbolista continúa con su buen rendimiento, podría tomar otro rumbo, tal y como lo dejó entrever el presidente de la institución, Jorge Guzmán.

'Aladino' abrió el camino del triunfo del 'bombillo' en el duelo por LigaPro de Ecuador. (Zapping TV)

