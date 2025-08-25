Perú Deportes

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley 2025: así van los grupos del torneo por los boletos a octavos de final

Las 32 selecciones compiten en Tailandia por avanzar a la fase final del certamen. Revisa cómo marcha cada grupo en la lucha por clasificar a los octavos de final del Mundial

Eliezer Benedetti

fase de grupos del Mundial de Vóley 2025.

La élite del vóley femenino ya se encuentra en acción en Tailandia para disputar la esperada edición 2025 del Campeonato Mundial, uno de los torneos más importantes del calendario internacional organizado por la FIVB. El certamen comenzó el 22 de agosto y se extenderá hasta el 7 de septiembre, con más de dos semanas de competencia intensa, emociones y un nivel altísimo que ya empezó a marcar el rumbo del torneo.

En total, 32 selecciones nacionales luchan por la gloria, divididas en ocho grupos (del A al H), con cuatro equipos en cada zona. En esta primera fase, los equipos se enfrentan en el formato de todos contra todos. Al finalizar la ronda, los dos primeros de cada grupo clasificarán a los octavos de final, donde comenzará la etapa de eliminación directa. Desde allí, cada partido será decisivo: una derrota significa despedirse del sueño mundialista.

Tailandia, que además compite como anfitriona, es también la sede oficial del torneo, con encuentros distribuidos en cuatro de sus ciudades más representativas: Bangkok, Phuket, Chiang Mai y Nakhon Ratchasima. El ambiente en las gradas ha sido electrizante desde el primer saque. Los recintos lucen colmados de aficionados locales e internacionales, y el entusiasmo se multiplica con cada jornada.

En los primeros días de competencia, algunas potencias reafirmaron su favoritismo con victorias contundentes y buen juego. Otras, en cambio, aún intentan encontrar regularidad en medio del exigente calendario. Por ahora, selecciones como Brasil, Italia, Estados Unidos y la propia Tailandia han demostrado jerarquía y solidez, liderando sus grupos con autoridad y dejando claro que van por todo. Sin embargo, aún queda mucho por disputarse y la fase de grupos sigue abierta para más sorpresas.

El Mundial de Vóley Femenino 2025 se disputa en Tailandia.

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Femenino 2025

La fase de grupos del Mundial de Vóley Femenino 2025 comenzó el viernes 22 de agosto y se desarrollará hasta el miércoles 27 del mismo mes. Durante estos días, las 32 selecciones participantes se enfrentan en intensos duelos que definirán a los dos mejores equipos de cada grupo, quienes avanzarán a los octavos de final. A continuación, te presentamos cómo marcha la tabla de posiciones en cada una de las ocho series del torneo:

Grupo A y Grupo B

Tabla de posiciones del Grupo A y B del Mundial de Vóley 2025.

Grupo C y Grupo D

Tabla de posiciones del Grupo C y D del Mundial de Vóley 2025.

Grupo E y Grupo F

Tabla de posiciones del Grupo E y F del Mundial de Vóley 2025.

Grupo G y Grupo H

Tabla de posiciones del Grupo G y H del Mundial de Vóley 2025.

Resumen por líderes de grupo del Mundial de Vóley 2025

  • Grupo A: Tailandia (2 PG, 6 pts)
  • Grupo B: Italia (2 PG, 6 pts)
  • Grupo C: Brasil (2 PG, 5 pts)
  • Grupo D: Estados Unidos (2 PG, 6 pts)
  • Grupo E: Turquía (1 PG, 3 pts)
  • Grupo F: República Dominicana (1 PG, 3 pts)
  • Grupo G: Alemania (1 PG, 3 pts)
  • Grupo H: Japón (1 PG, 3 pts)

¿Dónde ver el Mundial de Vóley Femenino 2025?

En territorio peruano, los encuentros más importantes del Mundial de Vóley Femenino 2025 pueden seguirse a través de Latina Televisión (canal 2), que transmite en señal abierta los partidos destacados de la fase de grupos y todas las instancias finales. Además, la cobertura internacional está a cargo de Sportv 2, canal de televisión por cable que ofrece emisiones en vivo desde las distintas sedes del torneo en Tailandia, con programación diaria y análisis especializado.

Para quienes deseen ver el campeonato completo, VBTV, la plataforma oficial de streaming de la FIVB, transmite todos los partidos en directo y ofrece contenido exclusivo, repeticiones, entrevistas y acceso desde cualquier dispositivo con internet por 9.99 dólares al mes. También se puede seguir la cobertura complementaria en las redes sociales de la FIVB, con resúmenes, estadísticas, imágenes y momentos destacados desde los escenarios mundialistas.

